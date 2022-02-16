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https://tr.sputniknews.com/20220216/milli-savunma-bakani-akar-nato-karargahinda-karadeniz-bir-baris-denizi-olarak-kalmali-1053916441.html
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda: 'Karadeniz bir barış denizi olarak kalmalı'
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda: 'Karadeniz bir barış denizi olarak kalmalı'
NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen "NATO Nükleer Planlama Grubu" oturumuna katılan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, sonrasında Romanya... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T18:47+0300
2022-02-16T18:47+0300
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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'na geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na gitti.Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti. Personelle görüşüp devam eden çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirtti. Çok farklı faktörler ve etkenler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini vurgulayan Akar, "Türkiye'nin, 85 milyonun sizden beklentisi büyük. Bu yıl Türkiye'nin NATO’ya katılımının 70. yıl dönümü. NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye, 1952 yılından bu yana kendisine verilen tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmektedir. Burası bir taraftan NATO görevlerine destek sağlarken diğer taraftan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için önemli bir ortam" diye konuştu. 'Romanya'nın Türkiye'nin önemli bir müttefiki'NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen "NATO Nükleer Planlama Grubu" oturumuna katılan Akar, sonrasında Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüştü.NATO Karargahı'ndaki görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde işbirliği imkanları ele alındı.Savunma Bakanlığı görevine atanmasından dolayı Dincu'yu tebrik eden Akar, Romanya'nın Türkiye'nin önemli bir müttefiki olduğuna, 2 ülke arasında arasında askeri eğitim ve diğer işbirliği alanlarında atılacak adımlar bulunduğuna, Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalması ve Montrö rejiminin korunmasının önemine vurgu yaptı.Akar, Letonya Savunma Bakanı Pabriks ile görüştüAkar, daha sonra Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde işbirliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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hulusi akar, recep tayyip erdoğan, nato, romanya, karadeniz, montrö

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'nda: 'Karadeniz bir barış denizi olarak kalmalı'

18:47 16.02.2022
© Milli Savunma BakanlığıMillî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu'nun NATO Karargâhındaki görüşmesinde ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği imkânları ele alındı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu'nun NATO Karargâhındaki görüşmesinde ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği imkânları ele alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© Milli Savunma Bakanlığı
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NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen "NATO Nükleer Planlama Grubu" oturumuna katılan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, sonrasında Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile bir araya geldi. Bakan Akar, Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalmasının ve Montrö rejiminin korunmasının önemli olduğunu belirtti.
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Karargahı'na geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na gitti.
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti.
Personelle görüşüp devam eden çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirtti.
Çok farklı faktörler ve etkenler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini vurgulayan Akar, "Türkiye'nin, 85 milyonun sizden beklentisi büyük. Bu yıl Türkiye'nin NATO’ya katılımının 70. yıl dönümü. NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye, 1952 yılından bu yana kendisine verilen tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmektedir. Burası bir taraftan NATO görevlerine destek sağlarken diğer taraftan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için önemli bir ortam" diye konuştu.

'Romanya'nın Türkiye'nin önemli bir müttefiki'

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen "NATO Nükleer Planlama Grubu" oturumuna katılan Akar, sonrasında Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüştü.
NATO Karargahı'ndaki görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde işbirliği imkanları ele alındı.
Savunma Bakanlığı görevine atanmasından dolayı Dincu'yu tebrik eden Akar, Romanya'nın Türkiye'nin önemli bir müttefiki olduğuna, 2 ülke arasında arasında askeri eğitim ve diğer işbirliği alanlarında atılacak adımlar bulunduğuna, Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalması ve Montrö rejiminin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Akar, Letonya Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü

Akar, daha sonra Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks ile görüştü.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayinde işbirliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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