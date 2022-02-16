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https://tr.sputniknews.com/20220216/odtude-yemek-ucretlerine-yuzde-44-zam-1053887907.html
ODTÜ'de yemek ücretlerine yüzde 44 zam
ODTÜ'de yemek ücretlerine yüzde 44 zam
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, bugünden geçerli olmak üzere (15 Şubat( yemekhanedeki tabldot yemek ücretlerine zam yaptı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T08:47+0300
2022-02-16T08:47+0300
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odtü
yemek
yemekhane
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Öğrencilerin daha önce aldığı yemek fişi fiyatı 2 TL 95 kuruştan 4 TL 25 kuruşa çıktı. Öğrenciler, yemek ücretlerine yapılan yüzde 44 zam oranına tepki gösterdi.Sosyal medyadan açıklamaya ODTÜ öğrencileri, artan hayat pahalığının hatırlatarak yapılan zamların geri çekilmesini talep etti.Öğrenciler, bu zamla birlikte beslenme haklarının ellerinden alındığını ifade etti.
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odtü, yemek, yemekhane

ODTÜ'de yemek ücretlerine yüzde 44 zam

08:47 16.02.2022
© AAODTÜ
ODTÜ - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AA
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Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, bugünden geçerli olmak üzere (15 Şubat( yemekhanedeki tabldot yemek ücretlerine zam yaptı.
Öğrencilerin daha önce aldığı yemek fişi fiyatı 2 TL 95 kuruştan 4 TL 25 kuruşa çıktı. Öğrenciler, yemek ücretlerine yapılan yüzde 44 zam oranına tepki gösterdi.
Sosyal medyadan açıklamaya ODTÜ öğrencileri, artan hayat pahalığının hatırlatarak yapılan zamların geri çekilmesini talep etti.
Öğrenciler, bu zamla birlikte beslenme haklarının ellerinden alındığını ifade etti.
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