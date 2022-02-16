https://tr.sputniknews.com/20220216/putin-ve-bolsonaro-dunyada-artan-istikrarsizlikla-ilgili-endiselerini-dile-getirdi-1053914780.html

Putin-Bolsonaro görüşmesi: Liderler dünyada artan istikrarsızlıkla ilgili endişelerini dile getirdi

Putin-Bolsonaro görüşmesi: Liderler dünyada artan istikrarsızlıkla ilgili endişelerini dile getirdi

Rusya lideri Putin ve Brezilyalı mevkidaşı Bolsonaro, dünyanın çeşitli bölgelerinde artan istikrarsızlıkla ilgili endişelerini dile getirerek çatışmaların... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T18:09+0300

2022-02-16T18:09+0300

2022-02-16T19:08+0300

vladimir putin

dünya

jair bolsonaro

açıklama

rusya olimpiyat komitesi (roc)

brezilya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053914868_0:91:2419:1452_1920x0_80_0_0_28761a9a3ba8bdfc6f031ff4cc1369f1.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun Kremlin’de yaptıkları görüşmenin ardından yayınlanan ortak açıklamada, liderlerin dünyanın çeşitli bölgelerinde artan istikrarsızlıkla ilgili endişelerini dile getirerek çatışmaların barışçıl yollardan çözülmesinden yana oldukları belirtildi.Açıklamada, “Devlet başkanları, dünyanın çeşitli yerlerinde istikrarsızlığın artmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi, çatışmaları Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü da dahil olmak üzere uluslararası hukuk normlarına uygun olarak barışçıl, diplomatik yollarla çözme ihtiyacı konusunda görüşlerini paylaştı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Putin ve Bolsonaro’nun ‘BM Tüzüğü'nün amaç ve ilkelerine uygun olarak uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlere karşı mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla BM Güvenlik Konseyi'nin gündeminde Rusya-Brezilya koordinasyonunu derinleştirme konusunda anlaştığı ve barışçıl çözüme olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiği’ kaydedildi.‘Liderler, askeri alanda işbirliğinin ve takasların güçlendirilmesini görüştü’Putin ve Bolsonaro’nun askeri alanda işbirliğinin ve takasların güçlendirilmesini ele aldıkları, ayrıca uzay alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilgi gösterdikleri belirtilen açıklamada şöyle denildi:Liderler uzayda silahlanma yarışını önlemeye yönelik ortak adımlar atmaktan yanaUzayda silahlanma yarışının önlenmesi konusuna vurgu yapılan açıklamada, “Devlet başkanları, uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması ve sürdürülebilir uzay faaliyetlerinin sağlanması gerekliliğini bir kez daha teyit etti. Başkanlar ayrıca uzayda silahlanma yarışını önlemeye yönelik ortak eylem gerekliliğini de yeniden teyit etti” denildi.Rusya ve Brezilya, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinden yanaPutin ve Bolsonaro’nun Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinin önemine vurgu yaptığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:'Rusya ve Brezilya, kimyasal silahların geliştirilmesini yasaklamaya yönelik çabaları destekleme niyetlerini teyit etti’Kremlin’in sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Putin ve Bolsonaro, kimyasal silahların geliştirilmesini, üretimini ve kullanımını yasaklamaya yönelik çabaları destekleme niyetlerini teyit etti.Açıklamada, “Liderler ayrıca Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne desteklerini, Örgüt'ün otoritesini ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin bütünlüğünü güçlendirmeyi amaçlayan çaba ve girişimleri teşvik etme konusundaki kesin niyetlerini teyit etti” ifadeleri yer aldı.‘Rusya ve Brezilya, denizde hidrokarbon üretimi konusunda diyaloğu derinleştirme niyetinde’Deniz yataklarında hidrokarbon üretimi ile ilgili diyaloğun geliştirilmesine de vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:“Başkanlar, deniz yataklarında hidrokarbon üretimi, hidrojen ve nükleer enerji alanının geliştirilmesi gibi konularda diyaloğu derinleştirme niyetlerini dile getirdi.”‘Putin, Bolsonaro’nun Brezilya’yı ziyaret etme davetini kabul etti, tarihler ile ilgili mutabakat sağlanacak’Bolsonaro’nun Putin’i Brezilya’ya davet ettiği, Rus liderin de daveti kabul ettiği ifade edilen açıklamada, ziyaret tarihleri konusunda mutabakat sağlanacağı kaydedildi.

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, jair bolsonaro, açıklama, rusya olimpiyat komitesi (roc), brezilya