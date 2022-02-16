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https://tr.sputniknews.com/20220216/rus-generium-sirketinin-kovid-19a-karsi-gelistirdigi-nazal-asisinin-klinik-denemeleri-basladi-1053883958.html
Rus Generium şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği nazal aşısının klinik denemeleri başladı
Rus Generium şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği nazal aşısının klinik denemeleri başladı
Rus Generium JSC şirketi tarafından geliştirilen Sputnik V tabanlı sprey şeklindeki nazal aşının klinik denemelerinin Moskova’da başladığı bildirildi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T02:31+0300
2022-02-16T02:36+0300
koronavirüs
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koronavirüs aşısı
nazal aşı
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Moskova Belediyesi’nin sosyal kalkınmadan sorumlu Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, Generium JSC şirketi tarafından geliştirilen Rus Sputnik V tabanlı sprey şeklindeki nazal aşının klinik denemelerinin 660 gönüllünün katılımıyla başladığını duyurdu.Rakova, “Bugün başkentteki altı poliklinikte Generium şirketi tarafından geliştirilen nazal aşısının klinik denemelerine başladık. Denemelere yaklaşık 400'ü Moskova’daki sağlık kuruluşlarında, geri kalanı Rusya’nın diğer bölgelerindeki 11 merkezde olmak üzere toplamda 660 kişi katılacak” dedi.Rakova’ya göre denemeler, Moskova, Nizhniy Novgorod, St. Petersburg, Saransk, Saratov ve Smolensk'teki sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilecek.İki gruba ayrılacak katılımcıların her birine denemelerin 1. ve 21. gününde kas içi ve nazal enjeksiyon yoluyla aşılar yapılacak. Gruplardan birine sprey şeklinde nazal aşı ve plasebo enjeksiyon olarak verilirken, diğerine tam tersi uygulanacak.Ekim 2021’de Generium şirketi, Sputnik V tabanlı sprey şeklindeki nazal aşının klinik denemeleri için başvuruda bulunmuştu.Aralık 2021’de Rusya Sağlık Bakanlığı, Generium’a geliştirdiği Sputnik V tabanlı sprey şeklindeki kombine aşı GNR-099'un 2. ve 3. klinik denemelerini yürütmek için onay vermişti.Rusya’da şu an Sputnik V, Sputnik Light, Sputnik M, EpiVakKorona, EpiVakKorona-N ve KoviVak olmak üzere tescil edilmiş altı yerli aşı mevcut.
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sputnik v, koronavirüs aşısı, nazal aşı

Rus Generium şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği nazal aşısının klinik denemeleri başladı

02:31 16.02.2022 (güncellendi: 02:36 16.02.2022)
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Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© Sputnik / ,
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Rus Generium JSC şirketi tarafından geliştirilen Sputnik V tabanlı sprey şeklindeki nazal aşının klinik denemelerinin Moskova’da başladığı bildirildi.
Moskova Belediyesi’nin sosyal kalkınmadan sorumlu Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, Generium JSC şirketi tarafından geliştirilen Rus Sputnik V tabanlı sprey şeklindeki nazal aşının klinik denemelerinin 660 gönüllünün katılımıyla başladığını duyurdu.
Rakova, “Bugün başkentteki altı poliklinikte Generium şirketi tarafından geliştirilen nazal aşısının klinik denemelerine başladık. Denemelere yaklaşık 400'ü Moskova’daki sağlık kuruluşlarında, geri kalanı Rusya’nın diğer bölgelerindeki 11 merkezde olmak üzere toplamda 660 kişi katılacak” dedi.
Rakova’ya göre denemeler, Moskova, Nizhniy Novgorod, St. Petersburg, Saransk, Saratov ve Smolensk'teki sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilecek.
İki gruba ayrılacak katılımcıların her birine denemelerin 1. ve 21. gününde kas içi ve nazal enjeksiyon yoluyla aşılar yapılacak. Gruplardan birine sprey şeklinde nazal aşı ve plasebo enjeksiyon olarak verilirken, diğerine tam tersi uygulanacak.
Ekim 2021’de Generium şirketi, Sputnik V tabanlı sprey şeklindeki nazal aşının klinik denemeleri için başvuruda bulunmuştu.
Aralık 2021’de Rusya Sağlık Bakanlığı, Generium’a geliştirdiği Sputnik V tabanlı sprey şeklindeki kombine aşı GNR-099'un 2. ve 3. klinik denemelerini yürütmek için onay vermişti.
Rusya’da şu an Sputnik V, Sputnik Light, Sputnik M, EpiVakKorona, EpiVakKorona-N ve KoviVak olmak üzere tescil edilmiş altı yerli aşı mevcut.
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