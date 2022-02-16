https://tr.sputniknews.com/20220216/rusyada-dijital-ruble-cinsinden-ilk-transferler-gerceklestirildi-1053884397.html

Rusya'da dijital ruble cinsinden ilk transferler gerçekleştirildi

Rusya'da dijital ruble cinsinden ilk transferler gerçekleştirildi

Rusya Merkez Bankası ve piyasa katılımcılarının dijital ruble cinsinden ilk transferleri başarıyla gerçekleştirdikleri bildirildi. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T02:55+0300

2022-02-16T02:55+0300

2022-02-16T02:55+0300

ekonomi

ruble

rusya

dijital para

bankacılık

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Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, Merkez Bankası ve piyasa katılımcılarının dijital ruble platformunu test etmeye başladığı belirtildi.Açıklamada, “Vatandaşların hesapları arasında dijital ruble cinsinden ilk transferler başarıyla gerçekleştirildi” denildi.Dijital ruble platformunun prototipini oluşturma süreci Aralık 2021'de tamamlanmıştı. Platformun test edilmesinde Rusya’nın önde gelen bankalarından Ak Bars, Alfa-Bank, Dom.RF, VTB, Gazprombank, Tinkoff-Bank, Promsvyazbank, Rosbank, Sberbank, SKB-Bank, Soyuz ve Transcapitalbank yer almıştı. .Rusya Merkez Bankası’nın kontrolündeki platformda müşteriler, dijital cüzdan oluşturduktan sonra finansal kuruluşlar aracılığıyla bunlar üzerinde işlem yapabilecek.Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, düzenlediği basın toplantısında bu tür transferlerin vatandaşlar için ücretsiz olacağını ve ülkenin her bölgesinde yapılabileceğini kaydetti.Skorobogatova, dijital rublenin işletmelerin harcamalarını düşürmeye ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin oluşturulmasına katkıda bulunacağını belirterek, "Devlet ise, hedeflenen ödemeler ve bütçe ödemelerinin yönetimi için yeni bir araca sahip olmuş olacak" dedi.Yıl boyunca birkaç aşamada gerçekleşecek süreçte ilk etapta, dijital rublenin fedavüle sokulması, cüzdanların açılması ve transferlerin test edilmesini planlanıyor. İkinci aşamada, mal ve hizmet ödemeleri, kamu hizmetleri için yapılan ödemeler, akıllı sözleşmeler ve federal hazine ile etkileşim; sonraki aşamalarda ise internet erişimi olmayan çevrimdışı ödemeler, finansal aracılar ve dijital platformlarla etkileşim ve yerleşik olmayan müşteriler için işlemler test edilecek.Yıl sonuna kadar sürecek testlerin ardından dijital ruble projesinin yol haritası oluşturulacak.Test için özel olarak geliştirilen Promsvyazbank’ın mobil uygulamasında müşteri, dijital ruble platformuna kullanıcı olarak kayıt yaptırdı, cüzdan açtı ve banka hesabından nakit olmayan rubleleri dijital olanlarla değiştirdi. Test, Promsvyazbank’ın müşterisinin cüzdanından Rusya Merkez Bankası'nın platformu aracılığıyla VTB müşterisinin cüzdanına başarılı bir şekilde aktarılmasıyla sonuçlandı.

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