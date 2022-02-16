https://tr.sputniknews.com/20220216/sabah-yazari-gungor-marketler-artik-milli-sorun-haline-gelmistir-1053887304.html

Sabah yazarı Güngör: Marketler artık milli sorun haline gelmiştir

Sabah yazarı Güngör: Marketler artık milli sorun haline gelmiştir

Sabah yazarı Dilek Güngör, zincir marketlerin “milli güvenlik sorunu haline geldiğini” iddia etti ve "Devletin sıcak nefesini de yakında enselerinde... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T07:53+0300

2022-02-16T07:53+0300

2022-02-16T07:53+0300

dilek güngör

market

kdv

indirim

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Güngör, bugünkü köşe yazısında marketlerin KDV indirimine rağmen ürünlerde fiyat düşüşüne gitmediğini savundu ve “Enflasyonu, dövizdeki artışı fırsata çevirdiler, halkı sömürdüler şimdi de yetmemiş olacak ki, devleti soyuyorlar. En hafif tabiriyle durumun özeti budur” görüşünü dile getirdi.Güngör, şunları yazdı:Bakmayın siz kapılarına, bacalarına "KDV'yi indirdik" diye yazmalarına... Dün bütün gün vatandaştan alışveriş fişi örnekleri geldi. Aynı ürünün fiyatı bir hafta önce KDV yüzde 8 iken neyse, KDV yüzde 1'e düştüğünde de değişmemiş... Nasıl oluyor demeyin. Valla vatandaşı iyi çarpıyorlar!"Yüzde 7'yi cebe indiriyorlar"Düşünün, devlet vatandaşı bir nebze de olsa rahatlatmak için temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 1'e indirecek. 30 milyar liralık gelirinden olacak. Bunlar akılları sıra 'cin'lik yaparak aradaki yüzde 7'yi vatandaşa yansıtmak yerine cebe indirecekler. Bu arada marketlerden 'ben toptan satışta yüzde 8 ödüyorum' diyen olursa inanmayın. Son kararla, temel gıda maddesi teslimlerinde toptan-perakende ayrımı kaldırıldı, her aşamada artık yüzde 1 KDV uygulanacak. Yani market ürünü toptan alırken de yüzde 1 ödeyecek, vatandaş perakende alırken de..."İade için Maliye'ye başvuruyorlar, ceplerinden çıkan bir şey yok"Haa, diyelim ki, market yeni kararın öncesinde malı yüzde 8 KDV'yle aldı. O zaman da zaten iade için Maliye'ye başvuruyorlar. Yani ceplerinden çıkan bir şey yok.Şimdi marketlerde Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri ile zabıtalar etiket kontrolü yapıyor. Onlara tavsiyem, KDV'si yüzde 1'e inen her bir ürünün sadece şu andaki mevcut fiyatını ve KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını değil, bir hafta önceki fiyatını da kontrol etsinler. O zaman fotoğraf daha net ortaya çıkacaktır."Devlete kafa tutan kapitalist çeteler"Zira, hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından önce birçok ürüne zam yapılmış durumda... Belli ki, zincir marketler zincirlerini kırdı! Devlete bile kafa tutabilen kapitalist çetelere dönüştü. O halde devletin sıcak nefesini de yakında enselerinde hissederler!

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dilek güngör, market, kdv, indirim