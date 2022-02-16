https://tr.sputniknews.com/20220216/soygu-hmeymimden-300-ucus-gerceklestiren-pilota-ozel-kask-hediye-etti--1053905086.html
Şoygu, Hmeymim’den 300 uçuş gerçekleştiren pilota özel kask hediye etti
Şoygu, Hmeymim’den 300 uçuş gerçekleştiren pilota özel kask hediye etti
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ndeki denetim sırasında yeni bir gelenek başlatarak, 300’den fazla uçuş gerçekleştiren bir... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T14:35+0300
2022-02-16T14:35+0300
2022-02-16T14:35+0300
savunma
sergey şoygu
hmeymim
kask
pilot
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sergey Şoygu, Hmeymim Hava Üssü’ndeki uçuş ekibiyle görüşmesi sırasında yeni bir gelenek başlattı. 300’den fazla uçuş gerçekleştiren bir pilota özel bir hava kaskı verdi” ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre, Şoygu üsteki uçuş pistinde dün Rusya’dan gelen Tu-22M bombardıman uçakları ve MiG-31K avcı uçaklarının pilotlarıyla bir araya geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220215/rusya-savunma-bakani-soygu-samda-besar-esadla-gorustu-1053873971.html
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sergey şoygu, hmeymim, kask, pilot
Şoygu, Hmeymim’den 300 uçuş gerçekleştiren pilota özel kask hediye etti
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ndeki denetim sırasında yeni bir gelenek başlatarak, 300’den fazla uçuş gerçekleştiren bir pilota özel bir kask hediye etti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sergey Şoygu, Hmeymim Hava Üssü’ndeki uçuş ekibiyle görüşmesi sırasında yeni bir gelenek başlattı. 300’den fazla uçuş gerçekleştiren bir pilota özel bir hava kaskı verdi” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre, Şoygu üsteki uçuş pistinde dün Rusya’dan gelen Tu-22M bombardıman uçakları ve MiG-31K avcı uçaklarının pilotlarıyla bir araya geldi.