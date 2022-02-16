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https://tr.sputniknews.com/20220216/tavuk-eti-uretiminde-rekor-kirildi-1053899457.html
Tavuk eti üretiminde rekor kırıldı
Tavuk eti üretiminde rekor kırıldı
Türkiye, tavuk etinde geçen yıl gerçekleştirdiği 2 milyon 245 bin tonluk üretimiyle tüm zamanların rekorunu kırdı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T12:59+0300
2022-02-16T12:59+0300
yaşam
tavuk
et
üretim
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, 2021'de tavuk eti üretimi dalgalı bir seyir izledi. Ocakta 173 bin 290 ton tavuk eti üretilirken martta bu rakam 196 bin 963 tona, eylülde 198 bin 817 tona ve aralıkta 206 bin 677 tona yükseldi.Böylece geçen yıl Türkiye'de 2 milyon 245 bin 770 ton tavuk eti üretimi gerçekleştirildi. Tavuk eti üretiminin tarihsel seyrine bakıldığında, bu verinin tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğu görüldü. Daha önceki rekor 2018'de kırılmıştı.Tavuk eti üretimin 2017'den bu yana 2 milyon tonun üzerinde olması da dikkati çekti. 2017'de 2 milyon 136 bin 733 ton olan tavuk eti üretimi, 2018'de 2 milyon 156 bin 669 ton, 2019'da 2 milyon 138 bin 449 ton ve 2020'de 2 milyon 136 bin 263 ton olarak kayıtlara geçmişti.Geçen yıl kesilen tavuk sayısında da rekor geldi. Ocakta 96 milyon 185 bin tavuk kesilirken bu rakam martta 103 milyon 809 bine, haziranda 107 milyon 874 bine, eylülde 109 milyon 896 bine ve aralıkta 115 milyon 739 bine ulaştı. Böylece 2021'de Türkiye'de 1 milyar 243 milyon 407 bin tavuk kesilmiş oldu.
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tavuk, et, üretim

Tavuk eti üretiminde rekor kırıldı

12:59 16.02.2022
© AAKanatlı - tavuk
Kanatlı - tavuk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© AA
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Türkiye, tavuk etinde geçen yıl gerçekleştirdiği 2 milyon 245 bin tonluk üretimiyle tüm zamanların rekorunu kırdı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, 2021'de tavuk eti üretimi dalgalı bir seyir izledi. Ocakta 173 bin 290 ton tavuk eti üretilirken martta bu rakam 196 bin 963 tona, eylülde 198 bin 817 tona ve aralıkta 206 bin 677 tona yükseldi.
Böylece geçen yıl Türkiye'de 2 milyon 245 bin 770 ton tavuk eti üretimi gerçekleştirildi. Tavuk eti üretiminin tarihsel seyrine bakıldığında, bu verinin tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğu görüldü. Daha önceki rekor 2018'de kırılmıştı.
Tavuk eti üretimin 2017'den bu yana 2 milyon tonun üzerinde olması da dikkati çekti. 2017'de 2 milyon 136 bin 733 ton olan tavuk eti üretimi, 2018'de 2 milyon 156 bin 669 ton, 2019'da 2 milyon 138 bin 449 ton ve 2020'de 2 milyon 136 bin 263 ton olarak kayıtlara geçmişti.
Geçen yıl kesilen tavuk sayısında da rekor geldi. Ocakta 96 milyon 185 bin tavuk kesilirken bu rakam martta 103 milyon 809 bine, haziranda 107 milyon 874 bine, eylülde 109 milyon 896 bine ve aralıkta 115 milyon 739 bine ulaştı. Böylece 2021'de Türkiye'de 1 milyar 243 milyon 407 bin tavuk kesilmiş oldu.
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