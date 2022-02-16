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TFF, Murat Sancak'ın iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu
TFF, Murat Sancak'ın iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın TFF yetkilileri, hakemler ve Spor Toto Süper Lig'de görev yapan teknik... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T15:18+0300
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor toto süper lig
murat sancak
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TFF'den yapılan açıklamada Sancak, iddiasına ilişkin elindeki kanıtları federasyona ve devletin yetkili kurumlarına iletmeye davet edilerek, şunlar kaydedildi:
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türkiye futbol federasyonu (tff), spor toto süper lig, murat sancak

TFF, Murat Sancak'ın iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu

15:18 16.02.2022
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın TFF yetkilileri, hakemler ve Spor Toto Süper Lig'de görev yapan teknik sorumlular arasında FETÖ mensuplarının bulunduğu yönündeki iddiasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğunu duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada Sancak, iddiasına ilişkin elindeki kanıtları federasyona ve devletin yetkili kurumlarına iletmeye davet edilerek, şunlar kaydedildi:
"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. haftasında 14.02.2022'de oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş müsabakası sonrasında, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak'ın; TFF yetkilileri, hakemlerimiz ve Süper Lig'de görev yapan teknik sorumluların içinde, halen FETÖ'cülerin bulunduğu yönünde medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunmuştur. TFF olarak Sayın Sancak'ı bu iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız."
Murat Sancak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
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