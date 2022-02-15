https://tr.sputniknews.com/20220215/murat-sancak-pfdkya-sevk-edildi-1053879808.html

Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi

Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın yanı sıra İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T23:04+0300

2022-02-15T23:04+0300

2022-02-15T23:05+0300

spor

murat sancak

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104170/15/1041701558_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ba57dafe9b45d384da61be2bf6a03ed8.jpg

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Murat Sancak, hakem soyunma odasındaki hakareti ve tehdidinin yanı sıra sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu açıklamalarda tespit edilen hakaretleri nedeniyle üç ayrı maddeden tedbirli olarak kurula sevk edildi.Adana Demirspor Kulübü'nün de saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor karşılaşmasında sportmenliğe aykırı hareketi gerekçe gösterilerek kurula sevk edilen isim oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220214/adana-demirspor-baskani-murat-sancaktan-sansalan-tepkisi-bu-hakem-eyyamcinin-teki-maci-katletti-1053839385.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

murat sancak, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)