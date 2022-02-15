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https://tr.sputniknews.com/20220215/murat-sancak-pfdkya-sevk-edildi-1053879808.html
Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın yanı sıra İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T23:04+0300
2022-02-15T23:05+0300
spor
murat sancak
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Murat Sancak, hakem soyunma odasındaki hakareti ve tehdidinin yanı sıra sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu açıklamalarda tespit edilen hakaretleri nedeniyle üç ayrı maddeden tedbirli olarak kurula sevk edildi.Adana Demirspor Kulübü'nün de saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor karşılaşmasında sportmenliğe aykırı hareketi gerekçe gösterilerek kurula sevk edilen isim oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220214/adana-demirspor-baskani-murat-sancaktan-sansalan-tepkisi-bu-hakem-eyyamcinin-teki-maci-katletti-1053839385.html
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murat sancak, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), türkiye futbol federasyonu (tff)

Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi

23:04 15.02.2022 (güncellendi: 23:05 15.02.2022)
© DHAMurat Sancak
Murat Sancak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© DHA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın yanı sıra İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Murat Sancak, hakem soyunma odasındaki hakareti ve tehdidinin yanı sıra sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu açıklamalarda tespit edilen hakaretleri nedeniyle üç ayrı maddeden tedbirli olarak kurula sevk edildi.
Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
SPOR
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Şansalan tepkisi: 'Bu hakem eyyamcının teki, maçı katletti'
Dün, 23:33
Adana Demirspor Kulübü'nün de saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor karşılaşmasında sportmenliğe aykırı hareketi gerekçe gösterilerek kurula sevk edilen isim oldu.
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