https://tr.sputniknews.com/20220216/tmo-6-bin-tonluk-aycicek-yagi-ihalesi-acti-1053914962.html
TMO, 6 bin tonluk ayçiçek yağı ihalesi açtı
TMO, 6 bin tonluk ayçiçek yağı ihalesi açtı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 6 bin ton işlenmemiş ayçiçek yağı ithal etmek için ithalat ihalesi açtı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T18:11+0300
2022-02-16T18:11+0300
2022-02-16T18:10+0300
ekonomi
tmo
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
ayçiçeği
ayçiçek yağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103511/84/1035118470_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eb5c2fc9cf9d07bcb34475ebdf16e005.jpg
TMO, 6 bin ton işlenmemiş ayçiçek yağı ithal etmek için ihale açtı.Bloomberg'in haberine göre ihale kapsamında 23 Şubat'a kadar teklif toplanacağı belirtildi.Teslimatların 2-25 Mart tarihleri arasında Tekirdağ limanına yapılması talep ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/tmoda-ucuz-yag-sirasi-1053746799.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103511/84/1035118470_274:0:1746:1104_1920x0_80_0_0_cdf9668812bd00e4d880b0c7573bf12b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), ayçiçeği, ayçiçek yağı
TMO, 6 bin tonluk ayçiçek yağı ihalesi açtı
Abone ol
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 6 bin ton işlenmemiş ayçiçek yağı ithal etmek için ithalat ihalesi açtı.
TMO, 6 bin ton işlenmemiş ayçiçek yağı ithal etmek için ihale açtı.
Bloomberg'in haberine göre ihale kapsamında 23 Şubat'a kadar teklif toplanacağı belirtildi.
Teslimatların 2-25 Mart tarihleri arasında Tekirdağ limanına yapılması talep ediliyor.