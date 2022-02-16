https://tr.sputniknews.com/20220216/tmo-6-bin-tonluk-aycicek-yagi-ihalesi-acti-1053914962.html

TMO, 6 bin tonluk ayçiçek yağı ihalesi açtı

TMO, 6 bin tonluk ayçiçek yağı ihalesi açtı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 6 bin ton işlenmemiş ayçiçek yağı ithal etmek için ithalat ihalesi açtı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T18:11+0300

2022-02-16T18:11+0300

2022-02-16T18:10+0300

ekonomi

tmo

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

ayçiçeği

ayçiçek yağı

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TMO, 6 bin ton işlenmemiş ayçiçek yağı ithal etmek için ihale açtı.Bloomberg'in haberine göre ihale kapsamında 23 Şubat'a kadar teklif toplanacağı belirtildi.Teslimatların 2-25 Mart tarihleri arasında Tekirdağ limanına yapılması talep ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220211/tmoda-ucuz-yag-sirasi-1053746799.html

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tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo), ayçiçeği, ayçiçek yağı