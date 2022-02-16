https://tr.sputniknews.com/20220216/yayin-ihalesine-gelen-teklifler-dusuk-bulundu-kuluplerden-super-lig-tv-onerisi-1053890112.html
Yayın ihalesine gelen teklifler düşük bulundu: Kulüplerden 'Süper Lig TV' önerisi
Yayın ihalesine gelen teklifler düşük bulundu: Kulüplerden 'Süper Lig TV' önerisi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen yayın hakları ihalesine katılan firmaların verdiği tekliflerin çok düşük olması nedeniyle kulüpler... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T10:08+0300
2022-02-16T10:08+0300
2022-02-16T10:11+0300
spor
süper lig
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yayın hakkı
ihale
teklif
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Yayın gelirinden bu yıl toplam 2 milyar 650 milyon TL alacak olan kulüpler, yeni tekliflerin 2 milyar TL’nin altında kalmasıyla birlikte kazancı artıracak yeni yollar aramaya başladı. Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF temsilcilerinden oluşan Yayın Hakları İhale Komisyonu bunun üzerine 2 formül üretti. Bunlardan birincisi; kulüplerin kuracağı 'Süper Lig TV' yayın haklarını alıp maçları yayınlayacak. İkincisi ise; kulüpler, ihaleyi kazanan şirketle anlaşıp dekoderleri kendileri satacak.Hürriyet'ten Ali Demirçubuk'un haberine göre, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta 3 büyük kulüp başkanı ve Göksel Gümüşdağ’ın da görev yaptığı Yayın Hakları İhale Komisyonu, tekliflerin çok düşük kalması durumunda bir yayın platformu kurulması yönünde görüş bildirdi. Komisyon, yayın paketlerinin tamamı için teklif veren BeiN Sports ve Saran Medya yetkilileriyle cuma günü yapılacak son görüşmeye kadar bu yayınların nasıl gerçekleştirileceğine yönelik formül üretecek. O formüllerden biri, televizyon kanallarının dönüşümlü olarak maçları yayınlaması. Şimdi gözler cuma gününe çevrildi. O toplantıda sonuç alınamazsa, Süper Lig maçlarının yayını için daha somut adımlar atılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220214/tff-baskani-ozdemir-yayin-ihalesi-surecinde-sona-dogru-geldik-1053825260.html
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süper lig, spor toto süper lig, kulüp, öneri, tv, yayın, yayın hakkı, ihale, teklif, tl
Yayın ihalesine gelen teklifler düşük bulundu: Kulüplerden 'Süper Lig TV' önerisi
10:08 16.02.2022 (güncellendi: 10:11 16.02.2022) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen yayın hakları ihalesine katılan firmaların verdiği tekliflerin çok düşük olması nedeniyle kulüpler, 'Süper Lig TV' adında yeni bir kanal kurulması önerisinde bulundu.
Yayın gelirinden bu yıl toplam 2 milyar 650 milyon TL alacak olan kulüpler, yeni tekliflerin 2 milyar TL’nin altında kalmasıyla birlikte kazancı artıracak yeni yollar aramaya başladı.
Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF temsilcilerinden oluşan Yayın Hakları İhale Komisyonu bunun üzerine 2 formül üretti. Bunlardan birincisi; kulüplerin kuracağı 'Süper Lig TV' yayın haklarını alıp maçları yayınlayacak. İkincisi ise; kulüpler, ihaleyi kazanan şirketle anlaşıp dekoderleri kendileri satacak.
Hürriyet'ten Ali Demirçubuk'un haberine göre, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta 3 büyük kulüp başkanı ve Göksel Gümüşdağ’ın da görev yaptığı Yayın Hakları İhale Komisyonu, tekliflerin çok düşük kalması durumunda bir yayın platformu kurulması yönünde görüş bildirdi.
Komisyon, yayın paketlerinin tamamı için teklif veren BeiN Sports ve Saran Medya yetkilileriyle cuma günü yapılacak son görüşmeye kadar bu yayınların nasıl gerçekleştirileceğine yönelik formül üretecek. O formüllerden biri, televizyon kanallarının dönüşümlü olarak maçları yayınlaması. Şimdi gözler cuma gününe çevrildi. O toplantıda sonuç alınamazsa, Süper Lig maçlarının yayını için daha somut adımlar atılacak.