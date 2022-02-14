https://tr.sputniknews.com/20220214/tff-baskani-ozdemir-yayin-ihalesi-surecinde-sona-dogru-geldik-1053825260.html

TFF Başkanı Özdemir: Yayın ihalesi sürecinde sona doğru geldik

TFF Başkanı Özdemir: Yayın ihalesi sürecinde sona doğru geldik

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Yeni dönem yayın ihalesi sürecinde sona doğru geldik. Değerlendirmemizi yapacağız ve inşallah en iyi teklifi sunarak kazanan... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T16:16+0300

2022-02-14T16:16+0300

2022-02-14T16:16+0300

spor

nihat özdemir

türkiye futbol federasyonu (tff)

yayın

bein

bein sports

ihale

süper lig

spor toto süper lig

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TFF Süper Lig ve TFF 1 Lig Yayın Hakları İhalesi Komisyonu toplandı.Yayın ihalesiyle ilgili 20 Ocak'ta başlayan süreçte, ihaleye katılabilmek için 36'sı yurt dışından olmak üzere toplam 46 firma, IMG Media danışmanlığında, belirlenen yayın hakkı paketlerine ilişkin şartname edindi. Söz konusu firmalar tekliflerini, bugün saat 14.00'e kadar, elden veya elektronik posta yoluyla Deloitte Türkiye yetkililerine teslim etti.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde noter tarafından açılan teklifler, değerlendirilmek üzere Kulüpler Birliği Vakfı ve federasyon tarafından oluşturulan ihale komisyonuna sunuldu.Gerçekleştirilen komisyon toplantısına, TFF Başkanı Nihat Özdemir, birinci başkan vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ihale komisyonu üyeleri Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Hukuk Müşavirliği üyeleri, ihale tekliflerini denetleyen Deloitte ve yayın ihalesinde TFF'nin danışmanlığını yapan IMG Media'nın temsilcileri ile noter katıldı.Komisyonun teklifleri değerlendirmesinin ardından ihale 21 Şubat'ta sonuçlandırılacak.'Türk futbolu için çok önemli bir gündeyiz'Teklif sunumlarının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2021-2022 sezonu sonu itibarıyla Digiturk'un sözleşmesinin tamamlanacağını belirterek, "Yeni dönem yayın ihalesi sürecinde sona doğru geldik. Türk futbolu için çok önemli bir gündeyiz" dedi.Yeni dönem için ihale yapmaları gerektiğini aktaran Özdemir, "Bunun için TFF statüsüne istinaden 14 Nisan 2021'de Kulüpler Birliği Vakfı'mız ile ortaklaşa yayın ihale komisyonunu oluşturduk ve hemen çalışmalarımıza başladık. Hep beraber ticari değerimizi en yüksek seviyeye ulaştırmak hedefiyle yola çıktı. Türk futbolu için en iyi rakamı oluşturmak istiyorduk ve futbol ailesi olarak şu ana kadar birlik beraberlik içinde ortak bir çaba gösterdik. Özellikle Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ve komisyonda yer alan değerli başkanlarımız Ali Koç, Burak Elmas, Göksel Gümüşdağ ve Mehmet Sepil'e teşekkür ediyorum. Komisyondaki mesai arkadaşlarıma, katkı veren diğer başkan ve yöneticilerimize teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.Nihat Özdemir, 36'sı yurt dışından olmak üzere 46 kurumun şartname aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:Ağaoğlu: Kulüplerimizin en önemli gelir kaynağı naklen yayın gelirleriKulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayın gelirlerinin Türk futbolu için çok önemli olduğunu dile getirdi.Kulüplerin son dönemde ciddi ekonomik sorunları yaşadığının altını çizen Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20220120/futbolda-yayin-haklari-ihale-sureci-basladi-1052939373.html

https://tr.sputniknews.com/20211226/ahmet-agaoglu-2019-20-senaryolarini-onumuze-koymayin-elinizde-patlar-1052119601.html

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nihat özdemir, türkiye futbol federasyonu (tff), yayın, bein, bein sports, ihale, süper lig, spor toto süper lig