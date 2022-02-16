https://tr.sputniknews.com/20220216/yeni-zelandada-hayalet-kopek-baligi-yavrusu-bulundu--1053890909.html

Yeni Zelanda'da hayalet köpek balığı yavrusu bulundu

Yeni Zelanda'da hayalet köpek balığı yavrusu bulundu

Yeni Zelandalı bilim insanları, okyanusun derinliklerinde yaşayan ve türüne ender rastlanan hayalet köpek balığının yavrusu buldu. 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T10:46+0300

2022-02-16T10:46+0300

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hayalet

köpek balığı

yeni zelanda

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Ulusal Su ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü'nden bilim insanları, Yeni Zelanda'nın Güney Adası açıklarında yaklaşık 1.2 kilometre derinlikte hayalet köpek balığı yavrularına rastladı. 'Kimera' olarak bilinen hayalet köpekbalıklarına dünya üzerinde az rastlanırken, bu canlıların yavrularını görüntülemek çok daha zor oluyor. Araştırmacılar, genç köpekbalıklarının yetişkin olanlara kıyasla daha farklı davranışlar sergileyebileceklerini bu nedenle toplanan yavruların söz konusu türün gelişimine ilişkin mevcut bilimsel anlayışa katkı sağlayabileceğini belirtti. Bilim insanları, genç köpekbalıklarının habitatları, beslenme şekilleri ve görünüşleri itibariyle yetişkin türlerinden farklı olabileceğini dile getirdi. Araştırma ekibinde yer alan Dr. Brit Fanucci, kimera yavrularının, sualtı deniz canlılarına yönelik başka bir araştırma yürütülürken tesadüfen bulunduğunu söyledi. Fanucci, derin su canlılarının görüntülenmesinin oldukça zor, kimeraların da gizemli deniz canlılarından olduğunu ifade etti.

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hayalet, köpek balığı, yeni zelanda