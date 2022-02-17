https://tr.sputniknews.com/20220217/19-gunluk-bebegini-oldurdugu-iddia-edilen-kadin-tutuklandi-1053932453.html

19 günlük bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

19 günlük bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

Bahçelievler'de, 19 günlük bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı. Vücudunda kırık ve sigara izlerinin olduğu tespit edilen Yağmur isimli bebeğin... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T08:51+0300

2022-02-17T08:51+0300

2022-02-17T08:51+0300

türkiye

bebek

bahçelievler

ölüm

anne

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1 Ekim 2021 doğumlu Yağmur bebek rahatsızlandığı gerekçesiyle 20 Ekim 2021'de anne ve babası tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.DHA'da yer alan habere göre 19 günlük Yağmur bebek doktor tarafından muayene edildi. Yapılan muayenede bebeğin vücudunda kırık ve sigara izlerinin olduğu ayrıca darp edildiği tespit edildi. Yağmur bebek, 84 gün sonra 12 Ocak'ta hastanede hayatını kaybetti.Anne ve babası gözaltındaOlayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne Merve Özyurt (20) ve baba Tekin Özyurt (39) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.'Ben küçükken şiddet gördüm'Anne Merve Özyurt hakimlikteki ifadesinde, "Ben küçükken bilhassa babamdan fiziksel şiddet gördüm. 6 yaşında başlayan fiziksel şiddet evlendiğim 18 yaşıma kadar neredeyse her gün devam etti. Hatırladığım kadarıyla 15-16 yaşlarında da şiddet sebebi ile babamdan şikâyetçi olmuştum. Ancak babam hakkında herhangi bir dava açılmadı. Maktul benim ilk çocuğumdur. Aile şiddeti sebebiyle 2 yıldır psikolojik tedavi görmekteyim. Doktorum bana hamilelik süreci sonrasında ilaçlarımı eksiksiz kullanmamı söyledi. Ben doğum yaptıktan sonra doktoruma gittim ve ilaçlarımı düzenli olarak kullanmaya devam ettim. Maktule kasten şiddet göstermem söz konusu değil."'Uyurken yanlışlıkla üzerine çıkmışım'"Ancak bir gün uyandığımda yatağında yatan bebeğimin uyku sırasında yanlışlıkla üzerine çıktığımı fark ettim. Daha sonra bebeğimi emzirmeye başladım. Bebek emmek istemeyince komşuma danıştım. Kendisi bana çocuğu doktora götürmemi söyledi. Ben de eşimle doktora gittim. Doktora çocuğun üzerine çıktığımı bu sebeple zarar görmüş olabileceğini söylemedim. Ben ve eşim sigara kullanmıyoruz" dedi.'Hamile kaldıktan sonra mecburen ilaçlarını bıraktı'Baba Tekin Özyurt, "Eşim ailesinden şiddet gördüğü için psikolojik tedavi alıyor. Benimle evlenene kadar ilaçlarına düzenli olarak devam etmiş. Evlendikten sonra da ilaçlarını kullanmaya devam etti. Hamile kaldıktan sonra mecburen ilaçlarını bıraktı. Ben sabah 08.00'de işe gidiyorum akşam 17.00'de geliyorum. Ben ve eşim sigara kullanmıyoruz. Serbest bırakılmamı istiyorum" ifadelerini kullandı.Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Yağmur bebeğin sağ kolunda, burun üzerinde, sağ boyunda, köprücük kemiğinde yara izleri olduğu, sağ ön kol ve köprücük kemiğinde de kırıklar olduğu tespit edildi.Anne Merve Özyurt "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Tekin Özyurt ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma zorunluğuyla serbest bırakıldı.

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