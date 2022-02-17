https://tr.sputniknews.com/20220217/ankara-emniyeti-feto-operasyonlarinda-gecen-yil-4-bin-724-supheliyi-gozaltina-aldi-1053966083.html
Ankara Emniyeti FETÖ operasyonlarında geçen yıl 4 bin 724 şüpheliyi gözaltına aldı
Ankara Emniyeti FETÖ operasyonlarında geçen yıl 4 bin 724 şüpheliyi gözaltına aldı
Ankara Emniyet Müdürlüğünün 2021'de FETÖ'ye yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 4 bin 724 kişiden 246'sı mahkemelerce tutuklandı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T21:13+0300
2022-02-17T21:13+0300
2022-02-17T21:13+0300
türkiye
fetö
gözaltı
ankara emniyet müdürlüğü
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün twitter hesabından, geçen yıl yürütülen FETÖ operasyonlarına ilişkin rakamlar paylaşıldı.Açıklamaya göre, FETÖ''ye yönelik 2021'deki operasyonlarda, 4 bin 724 şüpheli gözaltına alındı, bu kişilerin 246'sı mahkemelerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi, 1244 kişi ise etkin pişmanlıktan yararlandı.Etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerin beyanları sonucu, 19 bin 856 FETÖ mensubu tespit edildi.Etkin pişmanlık teşhisleriyle daha önce haklarında soruşturma ve tespit bulunmayan 4 bin 780 FETÖüyesi de deşifre edildi. Bu kişilerin, Adli ya da idari soruşturma geçirmemiş, kamu ve özel kurumlarda "renklendirilmiş" ya da "kripto" olarak faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.Açıklamada, "Unutmayınız ki, terör örgütünün sosyal medya üzerinden oluşturmaya çalıştığı işkence ve mağduriyet algısının sebebi, yapılan bu çalışmalarımızdır. Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine de yer verildi.
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fetö, gözaltı, ankara emniyet müdürlüğü
Ankara Emniyeti FETÖ operasyonlarında geçen yıl 4 bin 724 şüpheliyi gözaltına aldı
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Ankara Emniyet Müdürlüğünün 2021'de FETÖ'ye yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 4 bin 724 kişiden 246'sı mahkemelerce tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün twitter hesabından, geçen yıl yürütülen FETÖ operasyonlarına ilişkin rakamlar paylaşıldı.
Açıklamaya göre, FETÖ''ye yönelik 2021'deki operasyonlarda, 4 bin 724 şüpheli gözaltına alındı, bu kişilerin 246'sı mahkemelerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi, 1244 kişi ise etkin pişmanlıktan yararlandı.
Etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerin beyanları sonucu, 19 bin 856 FETÖ mensubu tespit edildi.
Etkin pişmanlık teşhisleriyle daha önce haklarında soruşturma ve tespit bulunmayan 4 bin 780 FETÖüyesi de deşifre edildi. Bu kişilerin, Adli ya da idari soruşturma geçirmemiş, kamu ve özel kurumlarda "renklendirilmiş" ya da "kripto" olarak faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.
Açıklamada, "Unutmayınız ki, terör örgütünün sosyal medya üzerinden oluşturmaya çalıştığı işkence ve mağduriyet algısının sebebi, yapılan bu çalışmalarımızdır. Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine de yer verildi.