Erdoğan: Faiz prangasını da enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız

Uluslararası müsabakalarda engelli sporcularımız bizi mutlu ediyor.

2030 engelsiz vizyon belgesi ile engellilerimizin potansiyelini en üst düzeyde kullanmasını temin etmeyi planlıyoruz.

Vesayetin gücünü nasıl kırdıysak, vatandaşlarımızın bugünkü sıkıntıların pençesinden de kurtaracağız.

Faiz prangasını da enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Dikkat ederseniz faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü. Aynı şekilde döviz kuru da istikrara ulaştı. Sırada enflasyonu tek hanelere indirme var.