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Erdoğan: Faiz prangasını da enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız
Erdoğan: Faiz prangasını da enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz prangasını da enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Dikkat ederseniz faiz tartışması gündemden düştü" dedi. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T12:31+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
engelli
atama
türkiye
memur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Memurlar Ataması programında konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
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recep tayyip erdoğan, engelli, atama, türkiye, memur

Erdoğan: Faiz prangasını da enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız

12:31 17.02.2022 (güncellendi: 13:04 17.02.2022)
© AA / Erçin ErtürkCumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Memurlar Ataması programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Memurlar Ataması programında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA / Erçin Ertürk
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz prangasını da enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Dikkat ederseniz faiz tartışması gündemden düştü" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Memurlar Ataması programında konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Bugünkü atamayla kamudaki engelli vatandaş sayımız 66 bine ulaşmış olacak.
Uluslararası müsabakalarda engelli sporcularımız bizi mutlu ediyor.
2030 engelsiz vizyon belgesi ile engellilerimizin potansiyelini en üst düzeyde kullanmasını temin etmeyi planlıyoruz.
Vesayetin gücünü nasıl kırdıysak, vatandaşlarımızın bugünkü sıkıntıların pençesinden de kurtaracağız.
Faiz prangasını da enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Dikkat ederseniz faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü. Aynı şekilde döviz kuru da istikrara ulaştı. Sırada enflasyonu tek hanelere indirme var.
Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir.
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