https://tr.sputniknews.com/20220217/hirsizlik-yaptigi-magazaya-gelip-is-yeri-sahibinin-elini-opmek-istedi-1053945200.html
Hırsızlık yaptığı mağazaya gelip, iş yeri sahibinin elini öpmek istedi
Hırsızlık yaptığı mağazaya gelip, iş yeri sahibinin elini öpmek istedi
Antalya’da camını kırarak içeriye girdiği halı mağazasından dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çalan yüzde 80 engelli bir kişi, olaydan 1 ay sonrası tekrar... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T13:32+0300
2022-02-17T13:32+0300
2022-02-17T13:32+0300
yaşam
antalya
hırsızlık
helal
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053944952_0:40:1770:1036_1920x0_80_0_0_e412e0934ddafc9367de66cb3a52013a.jpg
Muratpaşa'da 11 Ocak gecesi Murat Erdemir'e ait halı mağazasına girerek bilgisayar ve cep telefonu çalan kişi, iş yeri sahibinin şikayetinin ardından gözaltına alındı. Yüzde 80 engelli olduğu öğrenilen şüpheli, serbest bırakılmasının ardından tekrar iş yerine giderek helallik istedi. İsmi açıklanmayan kişi, Erdemir'e “Kusura bakamayın özür dilerim. Geçen bir hırsızlık olmuştu. Onun sorumlusu benim. Pişman oldum. Bilgisayarı 550 liraya sattım. Cep telefonunu ben almadım” dedi. Daha sonra ise “Durumum yok. Malulen emekliyim, mahkemeye söyleyin abi gereken neyse cezam verilsin. Kendimi kaybettim. Helallik almaya geldim. Pişmanım, sen hakkını helal ettikten sonra ben de sana dua ederim” diyerek iş yeri sahibinin elini öpmeye çalıştı.Yaklaşık 15 bin lira zararı bulunan Erdemir ise elini öpmek isteyip af dileyen hırsıza hakkını helal etti.
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053944952_169:0:1601:1074_1920x0_80_0_0_630403b83da5eaffcc7c6594c18d9cf3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antalya, hırsızlık, helal
Hırsızlık yaptığı mağazaya gelip, iş yeri sahibinin elini öpmek istedi
Abone ol
Antalya’da camını kırarak içeriye girdiği halı mağazasından dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çalan yüzde 80 engelli bir kişi, olaydan 1 ay sonrası tekrar aynı mağazaya gelerek iş yeri sahibinin elini öpmek istedi. Karşısında gördüğü hırsızın pişmanlık yaşadığını gören iş yeri sahibi ise hakkını helal etti.
Muratpaşa'da 11 Ocak gecesi Murat Erdemir'e ait halı mağazasına girerek bilgisayar ve cep telefonu çalan kişi, iş yeri sahibinin şikayetinin ardından gözaltına alındı. Yüzde 80 engelli olduğu öğrenilen şüpheli, serbest bırakılmasının ardından tekrar iş yerine giderek helallik istedi.
İsmi açıklanmayan kişi, Erdemir'e “Kusura bakamayın özür dilerim. Geçen bir hırsızlık olmuştu. Onun sorumlusu benim. Pişman oldum. Bilgisayarı 550 liraya sattım. Cep telefonunu ben almadım” dedi.
Daha sonra ise “Durumum yok. Malulen emekliyim, mahkemeye söyleyin abi gereken neyse cezam verilsin. Kendimi kaybettim. Helallik almaya geldim. Pişmanım, sen hakkını helal ettikten sonra ben de sana dua ederim” diyerek iş yeri sahibinin elini öpmeye çalıştı.
Yaklaşık 15 bin lira zararı bulunan Erdemir ise elini öpmek isteyip af dileyen hırsıza hakkını helal etti.