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Hırsızlık yaptığı mağazaya gelip, iş yeri sahibinin elini öpmek istedi
Hırsızlık yaptığı mağazaya gelip, iş yeri sahibinin elini öpmek istedi
Antalya’da camını kırarak içeriye girdiği halı mağazasından dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çalan yüzde 80 engelli bir kişi, olaydan 1 ay sonrası tekrar... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T13:32+0300
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yaşam
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hırsızlık
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Muratpaşa'da 11 Ocak gecesi Murat Erdemir'e ait halı mağazasına girerek bilgisayar ve cep telefonu çalan kişi, iş yeri sahibinin şikayetinin ardından gözaltına alındı. Yüzde 80 engelli olduğu öğrenilen şüpheli, serbest bırakılmasının ardından tekrar iş yerine giderek helallik istedi. İsmi açıklanmayan kişi, Erdemir'e “Kusura bakamayın özür dilerim. Geçen bir hırsızlık olmuştu. Onun sorumlusu benim. Pişman oldum. Bilgisayarı 550 liraya sattım. Cep telefonunu ben almadım” dedi. Daha sonra ise “Durumum yok. Malulen emekliyim, mahkemeye söyleyin abi gereken neyse cezam verilsin. Kendimi kaybettim. Helallik almaya geldim. Pişmanım, sen hakkını helal ettikten sonra ben de sana dua ederim” diyerek iş yeri sahibinin elini öpmeye çalıştı.Yaklaşık 15 bin lira zararı bulunan Erdemir ise elini öpmek isteyip af dileyen hırsıza hakkını helal etti.
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antalya, hırsızlık, helal

Hırsızlık yaptığı mağazaya gelip, iş yeri sahibinin elini öpmek istedi

13:32 17.02.2022
© İHA / Hırsızlık yaptığı halı mağazasına gelip, iş yeri sahibinin elini öpmek istedi
Hırsızlık yaptığı halı mağazasına gelip, iş yeri sahibinin elini öpmek istedi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© İHA /
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Antalya’da camını kırarak içeriye girdiği halı mağazasından dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çalan yüzde 80 engelli bir kişi, olaydan 1 ay sonrası tekrar aynı mağazaya gelerek iş yeri sahibinin elini öpmek istedi. Karşısında gördüğü hırsızın pişmanlık yaşadığını gören iş yeri sahibi ise hakkını helal etti.
Muratpaşa'da 11 Ocak gecesi Murat Erdemir'e ait halı mağazasına girerek bilgisayar ve cep telefonu çalan kişi, iş yeri sahibinin şikayetinin ardından gözaltına alındı. Yüzde 80 engelli olduğu öğrenilen şüpheli, serbest bırakılmasının ardından tekrar iş yerine giderek helallik istedi.
İsmi açıklanmayan kişi, Erdemir'e “Kusura bakamayın özür dilerim. Geçen bir hırsızlık olmuştu. Onun sorumlusu benim. Pişman oldum. Bilgisayarı 550 liraya sattım. Cep telefonunu ben almadım” dedi.
Daha sonra ise “Durumum yok. Malulen emekliyim, mahkemeye söyleyin abi gereken neyse cezam verilsin. Kendimi kaybettim. Helallik almaya geldim. Pişmanım, sen hakkını helal ettikten sonra ben de sana dua ederim” diyerek iş yeri sahibinin elini öpmeye çalıştı.
Yaklaşık 15 bin lira zararı bulunan Erdemir ise elini öpmek isteyip af dileyen hırsıza hakkını helal etti.
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