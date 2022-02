https://tr.sputniknews.com/20220217/iyi-parti-lideri-aksener-tarkanin-geccek-sarkisini-paylasti-cogu-gitti-az-kaldi-1053967298.html

İYİ Parti lideri Akşener, Tarkan'ın 'Geççek' şarkısını paylaştı: 'Çoğu gitti, az kaldı'

İYİ Parti lideri Akşener, sosyal medya hesabından Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek'i alıntılayarak, "Çoğu gitti, az kaldı" notunu düştü. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

Megastar Tarkan'ın 'Geççek' adlı şarkısının klibi 21.00'da Youtube'da yayınlandı.Tarkan, klipten "Hep köşeye sıkıştırmadı mı?/Daha önce de sanki/ Sırtımızdan vurmadı mı?/ Bu kaçıncı darbe ilk değil ki/ Düştük evet ama kalkmadık mı?/ Biz hep hayata meydan okumadık mı?/ Sen ferah tut içini/ Biz neleri atlatmadık ki/Geççek geççek elbet bu da geççek/Gör bak umudun gününü gün etçek/ Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman/ O çiçekten günler çok yakın inan/ Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek/Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek/ Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman/ O çiçekten günler çok yakın inan" sözlerinin geçtiği kısmı Twitter üzerinden de yayınladı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tarkan'ın Twitter'da paylaştığı bölümü alıntılayarak, "Çoğu gitti, az kaldı" ifadelerini kullandı.

