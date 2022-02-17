Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220217/iyi-parti-lideri-aksener-tarkanin-geccek-sarkisini-paylasti-cogu-gitti-az-kaldi-1053967298.html
İYİ Parti lideri Akşener, Tarkan'ın 'Geççek' şarkısını paylaştı: 'Çoğu gitti, az kaldı'
İYİ Parti lideri Akşener, Tarkan'ın 'Geççek' şarkısını paylaştı: 'Çoğu gitti, az kaldı'
İYİ Parti lideri Akşener, sosyal medya hesabından Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek'i alıntılayarak, "Çoğu gitti, az kaldı" notunu düştü. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T22:11+0300
2022-02-17T22:23+0300
türkiye
meral akşener
iyi parti
şarkı
tarkan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053719801_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_bee8192918c60193b6019a7a8583c109.jpg
Megastar Tarkan'ın 'Geççek' adlı şarkısının klibi 21.00'da Youtube'da yayınlandı.Tarkan, klipten "Hep köşeye sıkıştırmadı mı?/Daha önce de sanki/ Sırtımızdan vurmadı mı?/ Bu kaçıncı darbe ilk değil ki/ Düştük evet ama kalkmadık mı?/ Biz hep hayata meydan okumadık mı?/ Sen ferah tut içini/ Biz neleri atlatmadık ki/Geççek geççek elbet bu da geççek/Gör bak umudun gününü gün etçek/ Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman/ O çiçekten günler çok yakın inan/ Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek/Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek/ Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman/ O çiçekten günler çok yakın inan" sözlerinin geçtiği kısmı Twitter üzerinden de yayınladı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tarkan'ın Twitter'da paylaştığı bölümü alıntılayarak, "Çoğu gitti, az kaldı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220217/tarkan-yeni-sarkisi-gecceki-yayinladi-geldigi-gibi-gitcek-her-seyin-sonu-var-bu-cile-de-bitcek-1053965438.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053719801_123:0:1900:1333_1920x0_80_0_0_2fe1ea1bc97c5e4e5f9cfae3d1ce5397.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meral akşener, iyi parti, şarkı, tarkan

İYİ Parti lideri Akşener, Tarkan'ın 'Geççek' şarkısını paylaştı: 'Çoğu gitti, az kaldı'

22:11 17.02.2022 (güncellendi: 22:23 17.02.2022)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
İYİ Parti lideri Akşener, sosyal medya hesabından Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek'i alıntılayarak, "Çoğu gitti, az kaldı" notunu düştü.
Megastar Tarkan'ın 'Geççek' adlı şarkısının klibi 21.00'da Youtube'da yayınlandı.
Tarkan, klipten "Hep köşeye sıkıştırmadı mı?/Daha önce de sanki/ Sırtımızdan vurmadı mı?/ Bu kaçıncı darbe ilk değil ki/ Düştük evet ama kalkmadık mı?/ Biz hep hayata meydan okumadık mı?/ Sen ferah tut içini/ Biz neleri atlatmadık ki/Geççek geççek elbet bu da geççek/Gör bak umudun gününü gün etçek/ Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman/ O çiçekten günler çok yakın inan/ Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek/Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek/ Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman/ O çiçekten günler çok yakın inan" sözlerinin geçtiği kısmı Twitter üzerinden de yayınladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tarkan'ın Twitter'da paylaştığı bölümü alıntılayarak, "Çoğu gitti, az kaldı" ifadelerini kullandı.
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
TÜRKİYE
Tarkan yeni şarkısı 'Geççek'i yayınladı: Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek
21:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала