https://tr.sputniknews.com/20220217/kazakistanda-rusya-ile-isbirligi-anlasmasi-onaylandi--1053946223.html

Kazakistan’da Rusya ile işbirliği anlaşması onaylandı

Kazakistan’da Rusya ile işbirliği anlaşması onaylandı

Kazakistan parlamentosunun üst kanadı senatodan milletvekilleri, Rusya ile askeri işbirliğine anlaşmasının onaylanmasına yönelik taslağı kabul etti. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T13:47+0300

2022-02-17T13:47+0300

2022-02-17T13:48+0300

rusya

kazakistan

işbirliği

parlamento

taslak

sergey şoygu

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Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve dönemin Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev’in 2020’de imzaladığı işbirliği anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasa taslağı vekiller tarafından kabul edildi. Anlaşma ile iki ülkenin güvenliğini sağlamak ve bölgesel güvenlikle ilgili tehdit ve tehlikelerle mücadele için birliklerin nasıl kullanılacağının ortaklaşa planlanması yönünde işbirliğinin yanı sıra taraflar arasında askeri anlamda etkileşimde bulunulması öngörülüyor. Anlaşma ayrıca harekat ve muharebe hazırlığı, barış gücü görevi, askeri eğitim gibi alanlarda işbirliğini mümkün kılıyor. Parlamentonun kabul ettiği belge, şimdi imzalaması için devlet başkanına gönderildi. Şoygu ve Yermekbaev, 16 Ekim 2020’de Nursultan’da 28 Mart 1994 tarihli benzer bir anlaşmanın yerine yeni anlaşmayı imzalamıştı.

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rusya, kazakistan, işbirliği, parlamento, taslak, sergey şoygu