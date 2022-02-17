https://tr.sputniknews.com/20220217/kazakistanda-rusya-ile-isbirligi-anlasmasi-onaylandi--1053946223.html
Kazakistan’da Rusya ile işbirliği anlaşması onaylandı
Kazakistan’da Rusya ile işbirliği anlaşması onaylandı
Kazakistan parlamentosunun üst kanadı senatodan milletvekilleri, Rusya ile askeri işbirliğine anlaşmasının onaylanmasına yönelik taslağı kabul etti. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T13:47+0300
2022-02-17T13:47+0300
2022-02-17T13:48+0300
rusya
kazakistan
işbirliği
parlamento
taslak
sergey şoygu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052842168_0:205:2905:1839_1920x0_80_0_0_018fa109aa7af461fecb19ebda9164c9.jpg
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve dönemin Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev’in 2020’de imzaladığı işbirliği anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasa taslağı vekiller tarafından kabul edildi. Anlaşma ile iki ülkenin güvenliğini sağlamak ve bölgesel güvenlikle ilgili tehdit ve tehlikelerle mücadele için birliklerin nasıl kullanılacağının ortaklaşa planlanması yönünde işbirliğinin yanı sıra taraflar arasında askeri anlamda etkileşimde bulunulması öngörülüyor. Anlaşma ayrıca harekat ve muharebe hazırlığı, barış gücü görevi, askeri eğitim gibi alanlarda işbirliğini mümkün kılıyor. Parlamentonun kabul ettiği belge, şimdi imzalaması için devlet başkanına gönderildi. Şoygu ve Yermekbaev, 16 Ekim 2020’de Nursultan’da 28 Mart 1994 tarihli benzer bir anlaşmanın yerine yeni anlaşmayı imzalamıştı.
rusya
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1052842168_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ff341c9bda62b25e9ea2cd89a2f67c01.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, kazakistan, işbirliği, parlamento, taslak, sergey şoygu
Kazakistan’da Rusya ile işbirliği anlaşması onaylandı
13:47 17.02.2022 (güncellendi: 13:48 17.02.2022) Abone ol
Kazakistan parlamentosunun üst kanadı senatodan milletvekilleri, Rusya ile askeri işbirliğine anlaşmasının onaylanmasına yönelik taslağı kabul etti.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve dönemin Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev’in 2020’de imzaladığı işbirliği anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasa taslağı vekiller tarafından kabul edildi.
Anlaşma ile iki ülkenin güvenliğini sağlamak ve bölgesel güvenlikle ilgili tehdit ve tehlikelerle mücadele için birliklerin nasıl kullanılacağının ortaklaşa planlanması yönünde işbirliğinin yanı sıra taraflar arasında askeri anlamda etkileşimde bulunulması öngörülüyor. Anlaşma ayrıca harekat ve muharebe hazırlığı, barış gücü görevi, askeri eğitim gibi alanlarda işbirliğini mümkün kılıyor.
Parlamentonun kabul ettiği belge, şimdi imzalaması için devlet başkanına gönderildi.
Şoygu ve Yermekbaev, 16 Ekim 2020’de Nursultan’da 28 Mart 1994 tarihli benzer bir anlaşmanın yerine yeni anlaşmayı imzalamıştı.