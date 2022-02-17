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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220217/lugansk-ukrayna-ordusu-bu-sabah-yerlesim-yerlerine-4-kez-ates-acti-1053943621.html
Lugansk: Ukrayna ordusu, bu sabah yerleşim yerlerine 4 kez ateş açtı
Lugansk: Ukrayna ordusu, bu sabah yerleşim yerlerine 4 kez ateş açtı
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği, Ukrayna ordusunun bu sabah... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T13:03+0300
2022-02-17T13:28+0300
ukrayna krizi
ukrayna
lugansk
saldırı
provokasyon
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
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"Ukrayna'nın silahlı oluşumları, Minsk anlaşmaları uyarınca geri çekilmesi gereken silahları kullanarak ateşkesi ciddi ölçüde ihlal etti" diyen temsilcilik, Sokolniki, Zolotoye-5, Veselenkoye ve Nizhnee Lozovoye yerleşimlerinin 120 ve 82 mm kalibreli havan toplarından, bomba atarlardan ve ağır makineli tüfeklerden açılan ateşe maruz kaldığını bildirdi.Daha sonra Donetskiy köyüne de saldırı düzenlendiği basına yansıdı.'Ukrayna, çatışmayı tırmandırmak için girişimlerde bulunuyor'Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Basın Sözcüsü Yan Leşenko da, Donbass'ta kesişme hattındaki durumun kötüye gittiğini belirtti.Leşenko, "Son 24 saat içinde, kesişme hattındaki durum önemli ölçüde tırmandı. Düşman, Kiev'deki askeri-siyasi yönetimin doğrudan talimatıyla çatışmayı tırmandırmak için girişimlerde bulunuyor" dedi.Leşenko, uluslararası gözlemcileri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin açtığı ateşleri tespit etmeye ve kan dökülmesini önlemek için önlemler almaya çağırdı.'Ukrayna ordusunun mevzilerine karşılık ateşi açtık' Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Donbass Temas Grubu politika alt grubu temsilcisi Rodion Miroşnik, Lugansk Halk Milisi'nin Lugansk topraklarına açılan ateşin geldiği istikametlerdeki Ukrayna ordusu mevzilerine ateşle karşılık verdiğini söyledi. Miroşnik, "Halk Milisi, düşmanın ateş noktalarına yönelik çalışma yürütüyor" dedi.Lugansk'tan gelen açıklamalar, Batı'nın Kiev'e 'Rus tehdidi' bahanesiyle askeri ve ekonomik yardımı artırarak gerilimi tırmandırdığı bir döneme denk geliyor.Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.
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ukrayna, lugansk, saldırı, provokasyon, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

Lugansk: Ukrayna ordusu, bu sabah yerleşim yerlerine 4 kez ateş açtı

13:03 17.02.2022 (güncellendi: 13:28 17.02.2022)
© AALugansk
Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği, Ukrayna ordusunun bu sabah Lugansk'taki yerleşim yerlerine 4 kez ateş açtığını duyurdu.
"Ukrayna'nın silahlı oluşumları, Minsk anlaşmaları uyarınca geri çekilmesi gereken silahları kullanarak ateşkesi ciddi ölçüde ihlal etti" diyen temsilcilik, Sokolniki, Zolotoye-5, Veselenkoye ve Nizhnee Lozovoye yerleşimlerinin 120 ve 82 mm kalibreli havan toplarından, bomba atarlardan ve ağır makineli tüfeklerden açılan ateşe maruz kaldığını bildirdi.

Daha sonra Donetskiy köyüne de saldırı düzenlendiği basına yansıdı.

'Ukrayna, çatışmayı tırmandırmak için girişimlerde bulunuyor'

Lugansk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Basın Sözcüsü Yan Leşenko da, Donbass'ta kesişme hattındaki durumun kötüye gittiğini belirtti.

Leşenko, "Son 24 saat içinde, kesişme hattındaki durum önemli ölçüde tırmandı. Düşman, Kiev'deki askeri-siyasi yönetimin doğrudan talimatıyla çatışmayı tırmandırmak için girişimlerde bulunuyor" dedi.

Leşenko, uluslararası gözlemcileri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin açtığı ateşleri tespit etmeye ve kan dökülmesini önlemek için önlemler almaya çağırdı.

'Ukrayna ordusunun mevzilerine karşılık ateşi açtık'

Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Donbass Temas Grubu politika alt grubu temsilcisi Rodion Miroşnik, Lugansk Halk Milisi'nin Lugansk topraklarına açılan ateşin geldiği istikametlerdeki Ukrayna ordusu mevzilerine ateşle karşılık verdiğini söyledi. Miroşnik, "Halk Milisi, düşmanın ateş noktalarına yönelik çalışma yürütüyor" dedi.

Lugansk'tan gelen açıklamalar, Batı'nın Kiev'e 'Rus tehdidi' bahanesiyle askeri ve ekonomik yardımı artırarak gerilimi tırmandırdığı bir döneme denk geliyor.

Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.

Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.
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