https://tr.sputniknews.com/20220217/masaktan-4-kripto-para-sirketine-idari-para-cezasi-1053936889.html

MASAK'tan 4 kripto para şirketine para cezası

MASAK'tan 4 kripto para şirketine para cezası

Denetimler sonucu çeşitli yükümlülük ihlalleri nedeniyle Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve BTC Türk hakkında toplam 18 milyon 800... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T10:55+0300

2022-02-17T10:55+0300

2022-02-17T10:55+0300

ekonomi

kripto para

masak

mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)

ceza

para cezası

idari para cezası

borsa

btcturk

bitci teknoloji

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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcıları Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ (BTC Türk) hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uyguladı.Kripto varlık hizmet sağlayıcıları 1 Mayıs 2021'den itibaren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlü olarak tanımlanmıştı.Bu kapsamda MASAK, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımlamış ve bu şirketlerin tabi oldukları yükümlülükler; müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.MASAK tarafından söz konusu hükümler kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve BTC Türk nezdinde 2021'de yapılan yükümlülük ihlallerine ilişkin olarak, 2022'de söz konusu hizmet sağlayıcılarına idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.Bu kapsamda, Bitci Teknoloji AŞ hakkında 4 milyon 250 bin lira, Icrypex Bilişim AŞ'ye 4 milyon 100 bin lira, Paribu Teknoloji AŞ'ye 8 milyon lira, BTC Türk'e 2 milyon 450 bin lira olmak üzere toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulandı.

https://tr.sputniknews.com/20220216/izmitte-kripto-para-uretilen-eve-baskin-1053924847.html

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