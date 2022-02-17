https://tr.sputniknews.com/20220217/maskeli-ve-silahli-soyguncular-ptt-subesinden-20-bin-tl-calarak-kayiplara-karisti-1053961551.html

Maskeli ve silahlı soyguncular PTT şubesinden 20 bin TL çalarak kayıplara karıştı

Maskeli ve silahlı soyguncular PTT şubesinden 20 bin TL çalarak kayıplara karıştı

Diyarbakır'da maskeli ve silahlı 3 kişi PTT şubesini soydu. Polis 20 bin lirayı çalarak kaçan soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T19:15+0300

2022-02-17T19:15+0300

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türkiye

diyarbakır

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polis

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Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan PTT Gaziler Şubesi’nde mesai bitimine yakın saatlerde yaşandı.İçeride bir personelin bulunduğu şubeye gelen silahlı 3 kişi, torbaya koydukları 20 bin TL'yi alarak kaçtı.Personelin durumu bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi.PTT şubesinin çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Soygunun yapıldığı şubenin giriş ve çıkışlarını kapatan polis ekipleri olay yerinde parmak izi aldı.

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diyarbakır, ptt, maske, silah, polis