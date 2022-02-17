https://tr.sputniknews.com/20220217/prof-kurugol-omicron-varyanti-2-yas-alti-cocuklarda-agir-seyrediyor-1053943135.html

Prof. Kurugöl: Omicron varyantı 2 yaş altı çocuklarda ağır seyrediyor

Prof. Kurugöl: Omicron varyantı 2 yaş altı çocuklarda ağır seyrediyor

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, 2 yaş altı çocuklarda Omicron varyantının ağır seyrettiğini söyledi... 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T12:56+0300

2022-02-17T12:56+0300

2022-02-17T12:58+0300

koronavirüs

koronavirüs

omicron

çocuk

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Koronavirüsü yenip, görevinin başına dönen Prof. Kurugöl, Omicron varyantının hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "Delta varyantına yakalanma oranınız yüzde 10'du. Omicron varyantında ise bu rakam yüzde 40. Yani Omicron varyantı geçiren her 10 hastadan 4'ü tekrar Omicronlu hasta olabiliyor" dedi.Omicron varyantının özellikle 65 yaş üstü kişiler ile 2 yaş altı çocuklarda sürecin ağır geçtiğini vurguladı. 'Yoğun bakımda çok sayıda çocuk hastamız var'2 yaş altı çocuklarda Omicron varyantının ağır seyrettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kurugöl, "Delta varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte çocuk vakalarda artış görmüştük. Omicron varyantıyla çocuklardaki vakalarda çok daha artış söz konusu oldu. Şu an hastanemizde eskisine oranda çok daha fazla vakamız bulunuyor. Eskiden 2 çocuk servisi varken, 3'üncü servisi açtık. 3 servis de tamamen dolu. 4'üncü çocuk servisini de açmak durumundayız. Yine yoğun bakımda da çok sayıda çocuk hastamız var. Bu da eskiye göre çok daha fazla çocuk vaka olduğunun göstergesi. Aynı zamanda hastaneye yatışı gerektiren çocuk vaka sayısının olduğunu da gösteren bir durum" diye konuştu.Çocuklarda ortaya çıkan bulgulara değinen Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Çok sayıda havaleyle hastaneye başvuran çocuk var. Tekrar eden, kontrol edilemeyen, yoğun bakım gerektiren belki de sakatlık bırakacak şekilde ağır havaleyle gelen Covid-19'lu vakalarımız var. Yine ishalle ya da kalp tutulumuyla seyreden vakalar var. Hatta tek başına Omicron'un menenjit yaptığını ve böbrek yetmezliğine yol açtığını da gördük. Tamamen sağlıklı olan 1,5 yaşında bir çocuğumuz, Covid-19'a bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdi. Bu çocuk kronik böbrek hastası olacak. Çocuklardaki bu belirtiler Omicron'un ne kadar tehlikeli bir hastalık olduğunu gösteriyor" dedi.

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koronavirüs, omicron, çocuk