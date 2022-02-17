Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220217/salah-sampiyonlar-liginde-ronaldonun-ardindan-tarihe-gecti-1053934432.html
Salah, Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun ardından tarihe geçti
Salah, Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun ardından tarihe geçti
Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarında 8 maç üst üste gol atarak Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun rekorunu... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T09:56+0300
2022-02-17T09:57+0300
spor
uefa
uefa şampiyonlar ligi
salah
muhammed salah
liverpool
inter
gol
rekor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103993/61/1039936165_0:196:2944:1852_1920x0_80_0_0_38c93ffab8980c57a6f25c55b8878e25.jpg
UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda son 16 turu ilk ayağına iki maçla devam edildi. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda, İtalya temsilcisi Inter, San Siro Stadı'nda İngiltere'nin Liverpool takımını ağırladı.İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin en tehlikeli pozisyonuna Inter girdi. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 16. dakikadaki şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, 75. dakikada Roberto Firmino ve 83. dakikada Muhammed Salah'ın ağları sarsmasıyla Inter'i 2-0 mağlup etti.Mısırlı yıldız futbolcu Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarında 8 maç üst üste gol atan Cristiano Ronaldo'nun ardından ikinci oyuncu oldu.Bayern Münih son dakikalarda bulduğu golle berabere kaldıDiğer karşılaşmada, turnuvanın favorilerinden Bayern Münih, konuk olduğu Salzburg karşısında son dakikalarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.Avusturya temsilcisi, 21. dakikada Chikwubuike Adamu'nun fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Bavyera ekibi, 90. dakikada Kingsley Coman'ın golüyle sahadan beraberlikle ayrıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220214/uefa-sampiyonlar-liginde-son-16-turu-basliyor-1053820487.html
liverpool
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103993/61/1039936165_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_fefb4eef7467b5de7379f34775227204.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uefa, uefa şampiyonlar ligi, salah, muhammed salah, liverpool, inter, gol, rekor

Salah, Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun ardından tarihe geçti

09:56 17.02.2022 (güncellendi: 09:57 17.02.2022)
© AA / Metin PalaMuhammed Salah - Liverpool-Chelsea
Muhammed Salah - Liverpool-Chelsea - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
© AA / Metin Pala
Abone olGoogle news
Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarında 8 maç üst üste gol atarak Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun rekorunu tekrarladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda son 16 turu ilk ayağına iki maçla devam edildi. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda, İtalya temsilcisi Inter, San Siro Stadı'nda İngiltere'nin Liverpool takımını ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin en tehlikeli pozisyonuna Inter girdi. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 16. dakikadaki şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, 75. dakikada Roberto Firmino ve 83. dakikada Muhammed Salah'ın ağları sarsmasıyla Inter'i 2-0 mağlup etti.
Mısırlı yıldız futbolcu Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarında 8 maç üst üste gol atan Cristiano Ronaldo'nun ardından ikinci oyuncu oldu.

Bayern Münih son dakikalarda bulduğu golle berabere kaldı

Diğer karşılaşmada, turnuvanın favorilerinden Bayern Münih, konuk olduğu Salzburg karşısında son dakikalarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.
Avusturya temsilcisi, 21. dakikada Chikwubuike Adamu'nun fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Bavyera ekibi, 90. dakikada Kingsley Coman'ın golüyle sahadan beraberlikle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
SPOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor
14 Şubat, 14:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала