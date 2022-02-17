https://tr.sputniknews.com/20220217/salah-sampiyonlar-liginde-ronaldonun-ardindan-tarihe-gecti-1053934432.html
Salah, Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun ardından tarihe geçti
Salah, Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun ardından tarihe geçti
Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarında 8 maç üst üste gol atarak Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun rekorunu... 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T09:56+0300
2022-02-17T09:56+0300
2022-02-17T09:57+0300
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rekor
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda son 16 turu ilk ayağına iki maçla devam edildi. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda, İtalya temsilcisi Inter, San Siro Stadı'nda İngiltere'nin Liverpool takımını ağırladı.İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin en tehlikeli pozisyonuna Inter girdi. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 16. dakikadaki şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, 75. dakikada Roberto Firmino ve 83. dakikada Muhammed Salah'ın ağları sarsmasıyla Inter'i 2-0 mağlup etti.Mısırlı yıldız futbolcu Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarında 8 maç üst üste gol atan Cristiano Ronaldo'nun ardından ikinci oyuncu oldu.Bayern Münih son dakikalarda bulduğu golle berabere kaldıDiğer karşılaşmada, turnuvanın favorilerinden Bayern Münih, konuk olduğu Salzburg karşısında son dakikalarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.Avusturya temsilcisi, 21. dakikada Chikwubuike Adamu'nun fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Bavyera ekibi, 90. dakikada Kingsley Coman'ın golüyle sahadan beraberlikle ayrıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220214/uefa-sampiyonlar-liginde-son-16-turu-basliyor-1053820487.html
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Salah, Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'nun ardından tarihe geçti
09:56 17.02.2022 (güncellendi: 09:57 17.02.2022) Abone ol
Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarında 8 maç üst üste gol atarak Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun rekorunu tekrarladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda son 16 turu ilk ayağına iki maçla devam edildi. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda, İtalya temsilcisi Inter, San Siro Stadı'nda İngiltere'nin Liverpool takımını ağırladı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin en tehlikeli pozisyonuna Inter girdi. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 16. dakikadaki şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Liverpool, 75. dakikada Roberto Firmino ve 83. dakikada Muhammed Salah'ın ağları sarsmasıyla Inter'i 2-0 mağlup etti.
Mısırlı yıldız futbolcu Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarında 8 maç üst üste gol atan Cristiano Ronaldo'nun ardından ikinci oyuncu oldu.
Bayern Münih son dakikalarda bulduğu golle berabere kaldı
Diğer karşılaşmada, turnuvanın favorilerinden Bayern Münih, konuk olduğu Salzburg karşısında son dakikalarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.
Avusturya temsilcisi, 21. dakikada Chikwubuike Adamu'nun fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Bavyera ekibi, 90. dakikada Kingsley Coman'ın golüyle sahadan beraberlikle ayrıldı.