https://tr.sputniknews.com/20220217/trabzonda-odun-toplayan-kisi-ucurumdan-duserek-hayatini-kaybetti-1053965763.html

Trabzon'da odun toplayan kişi uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Trabzon'da odun toplayan kişi uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, odun toplamak için ormana giden bir kişi, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. 17.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-17T21:02+0300

2022-02-17T21:02+0300

2022-02-17T21:03+0300

türkiye

trabzon

çaykara

odun

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053965738_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_9c4a84bb6ab530d10a43fb5c8bd45d27.jpg

Çaykara ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde odun toplamak için ormana giden 66 yaşındaki Niyazi Dursun'dan, uzun süre haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden AKUT Trabzon ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Dursun'u bulmak için bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Vatandaşlar tarafından Dursun'un aracı, eşyaları ve ağaç kesme motoru yol kenarında bulundu. Eşyaların bulunduğu yerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, uçurumda Dursun'un cansız bedenine ulaştı. Uçuruma ip yardımıyla inen ekipler, Dursun'un cansız bedenini bulunduğu alandan alarak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Öte yandan, Dursun'u aramak için ormanlık alana giden ve kendilerinden haber alınamayan 2 kişi de ekipler tarafından kurtarıldı.

türkiye

trabzon

çaykara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trabzon, çaykara , odun