https://tr.sputniknews.com/20220217/trabzonda-odun-toplayan-kisi-ucurumdan-duserek-hayatini-kaybetti-1053965763.html
Trabzon'da odun toplayan kişi uçurumdan düşerek hayatını kaybetti
Trabzon'da odun toplayan kişi uçurumdan düşerek hayatını kaybetti
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, odun toplamak için ormana giden bir kişi, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. 17.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-17T21:02+0300
2022-02-17T21:02+0300
2022-02-17T21:03+0300
türkiye
trabzon
çaykara
odun
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Çaykara ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde odun toplamak için ormana giden 66 yaşındaki Niyazi Dursun'dan, uzun süre haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden AKUT Trabzon ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Dursun'u bulmak için bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Vatandaşlar tarafından Dursun'un aracı, eşyaları ve ağaç kesme motoru yol kenarında bulundu. Eşyaların bulunduğu yerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, uçurumda Dursun'un cansız bedenine ulaştı. Uçuruma ip yardımıyla inen ekipler, Dursun'un cansız bedenini bulunduğu alandan alarak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Öte yandan, Dursun'u aramak için ormanlık alana giden ve kendilerinden haber alınamayan 2 kişi de ekipler tarafından kurtarıldı.
türkiye
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trabzon, çaykara , odun
Trabzon'da odun toplayan kişi uçurumdan düşerek hayatını kaybetti
21:02 17.02.2022 (güncellendi: 21:03 17.02.2022) Abone ol
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, odun toplamak için ormana giden bir kişi, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.
Çaykara ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde odun toplamak için ormana giden 66 yaşındaki Niyazi Dursun'dan, uzun süre haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Kısa sürede olay yerine giden AKUT Trabzon ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Dursun'u bulmak için bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
Vatandaşlar tarafından Dursun'un aracı, eşyaları ve ağaç kesme motoru yol kenarında bulundu. Eşyaların bulunduğu yerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, uçurumda Dursun'un cansız bedenine ulaştı.
Uçuruma ip yardımıyla inen ekipler, Dursun'un cansız bedenini bulunduğu alandan alarak, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Öte yandan, Dursun'u aramak için ormanlık alana giden ve kendilerinden haber alınamayan 2 kişi de ekipler tarafından kurtarıldı.