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ABD Dışişleri'nden Polonya'ya 6 milyar dolar değerinde muharebe tankı satışına onay
ABD Dışişleri'nden Polonya'ya 6 milyar dolar değerinde muharebe tankı satışına onay
Ukrayna'nın doğusunda tansiyon yükselirken ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya 6 milyar dolar değerinde muharebe tankı ve ilave askeri teçhizatın satışına... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T22:27+0300
2022-02-18T22:28+0300
savunma
polonya
abd
ukrayna
silah
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bugün Varşova'ya yaptığı ziyarette Dışişleri Bakanlığı'nın Polonya'ya 6 milyar dolar değerinde muharebe tankı ve ilave askeri teçhizat satışına başlangıç onayı verdiğini duyurdu. Austin, düzenlediği basın toplantısında, sözgelimi tedarikin 'ortak savunma için NATO bünyesinde sorumlulukların daha adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamaya yardımcı olacağını' dile getirdi. Austin, tankların teslimatına ilişkin zaman çizelgesinin henüz müzakere aşamasında olduğu bilgisini paylaştı. Varşova'ya Abrams tanklarının 'en modern versiyonunun' verileceğini kaydeden ABD Savunma Bakanı, ülkeye 'son derece gelişmiş tank kabiliyeti' sağlayacaklarını belirtti. Austin, "Ayrıca (tank satışı) Polonya Silahlı Kuvvetleri'yle çalışabilirliğimizi güçlendirecek, müşterek caydırıcılık çabalarımızın ve diğer NATO müttefiklerinin güvenilirliğini artıracak" ifadelerini kullandı. Washington yönetiminin Polonya'ya tedarik edeceği silahlar arasında Abrams tanklarının yanı sıra 26 'Hercules Combat' kurtarma aracı, 276 adet M2 ve 500 adet M240C model makineli tüfek yer alıyor. Bununla beraber Polonya'da bulunan Amerikan askerlerinin 'beklenmedik durumlara hazırlıklı olduğunu' söyleyen Austin, Amerikan vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılmasına yardım etme konusunda herhangi bir ihtiyaç doğması durumunda Polonya hükümetiyle birlikte çalışacaklarını da sözlerine ekledi.
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polonya, abd, ukrayna, silah, nato

ABD Dışişleri'nden Polonya'ya 6 milyar dolar değerinde muharebe tankı satışına onay

22:27 18.02.2022 (güncellendi: 22:28 18.02.2022)
© AFP 2022 / JANEK SKARZYNSKIUS Defence Secretary Lloyd Austin (L) and Polish Defence Minister Mariusz Blaszczak
US Defence Secretary Lloyd Austin (L) and Polish Defence Minister Mariusz Blaszczak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AFP 2022 / JANEK SKARZYNSKI
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Ukrayna'nın doğusunda tansiyon yükselirken ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya 6 milyar dolar değerinde muharebe tankı ve ilave askeri teçhizatın satışına başlangıç onayı verdi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bugün Varşova'ya yaptığı ziyarette Dışişleri Bakanlığı'nın Polonya'ya 6 milyar dolar değerinde muharebe tankı ve ilave askeri teçhizat satışına başlangıç onayı verdiğini duyurdu.

Austin, düzenlediği basın toplantısında, sözgelimi tedarikin 'ortak savunma için NATO bünyesinde sorumlulukların daha adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamaya yardımcı olacağını' dile getirdi. Austin, tankların teslimatına ilişkin zaman çizelgesinin henüz müzakere aşamasında olduğu bilgisini paylaştı.

Varşova'ya Abrams tanklarının 'en modern versiyonunun' verileceğini kaydeden ABD Savunma Bakanı, ülkeye 'son derece gelişmiş tank kabiliyeti' sağlayacaklarını belirtti. Austin, "Ayrıca (tank satışı) Polonya Silahlı Kuvvetleri'yle çalışabilirliğimizi güçlendirecek, müşterek caydırıcılık çabalarımızın ve diğer NATO müttefiklerinin güvenilirliğini artıracak" ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin Polonya'ya tedarik edeceği silahlar arasında Abrams tanklarının yanı sıra 26 'Hercules Combat' kurtarma aracı, 276 adet M2 ve 500 adet M240C model makineli tüfek yer alıyor. Bununla beraber Polonya'da bulunan Amerikan askerlerinin 'beklenmedik durumlara hazırlıklı olduğunu' söyleyen Austin, Amerikan vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılmasına yardım etme konusunda herhangi bir ihtiyaç doğması durumunda Polonya hükümetiyle birlikte çalışacaklarını da sözlerine ekledi.
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