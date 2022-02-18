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https://tr.sputniknews.com/20220218/afganistanda-3-gun-once-kuyuya-dusen-ve-kurtarilmayi-bekleyen-5-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1053980363.html
Afganistan'da 3 gün önce kuyuya düşen ve kurtarılmayı bekleyen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Afganistan'da 3 gün önce kuyuya düşen ve kurtarılmayı bekleyen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Afganistan’ın Zabul vilayetinde 5 yaşında bir çocuk kuyuya düştü. Yaklaşık 3 gündür kuyuda olan çocuk, bugün hayatını kaybetti. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T10:19+0300
2022-02-18T10:26+0300
dünya
afganistan
çocuk
kuyu
taliban
kurtarma
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5 yaşındaki Haydar isimli çocuk, 3 gün önce Afganistan’ın Zabul vilayeti Jaldek kenti yakınlarında 25 metrelik kuyuya düştü.Haydar’ı kurtarmak için ailesi ve çevredekiler seferber oldu. Haydar’a düştüğü alanda yemek ve su ulaştırıldı.Ancak kurtarma ekipleri çocukla iletişim halinde kalmaya çalışsalar da ekipmanlar yetersiz kaldı.Taliban yetkilileri, bugün çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.Fas’ta benzer şekilde bir kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan 5 gün süren kurtarma çalışmasının ardından çıkarılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220205/fasta-5-gun-once-32-metrelik-once-kuyuya-dusen-5-yasindaki-cocuk-kuyudan-cikarildi-1053513648.html
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afganistan, çocuk, kuyu, taliban, kurtarma

Afganistan'da 3 gün önce kuyuya düşen ve kurtarılmayı bekleyen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

10:19 18.02.2022 (güncellendi: 10:26 18.02.2022)
© AFP 2022Afganistan’ın Zabul vilayetinde 5 yaşında bir çocuk kuyuya düştü.
Afganistan’ın Zabul vilayetinde 5 yaşında bir çocuk kuyuya düştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AFP 2022
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Afganistan’ın Zabul vilayetinde 5 yaşında bir çocuk kuyuya düştü. Yaklaşık 3 gündür kuyuda olan çocuk, bugün hayatını kaybetti.
5 yaşındaki Haydar isimli çocuk, 3 gün önce Afganistan’ın Zabul vilayeti Jaldek kenti yakınlarında 25 metrelik kuyuya düştü.
Haydar’ı kurtarmak için ailesi ve çevredekiler seferber oldu. Haydar’a düştüğü alanda yemek ve su ulaştırıldı.
Ancak kurtarma ekipleri çocukla iletişim halinde kalmaya çalışsalar da ekipmanlar yetersiz kaldı.
Taliban yetkilileri, bugün çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Fas’ta benzer şekilde bir kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan 5 gün süren kurtarma çalışmasının ardından çıkarılmıştı.
Fas'ta 5 gün önce kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
DÜNYA
Fas'ta düştüğü kuyudan 5 gün sonra çıkarılan çocuk hayatını kaybetti
5 Şubat, 23:49
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