https://tr.sputniknews.com/20220218/alaattin-cakicinin-yegeni-adem-cakiciya-silahli-saldirida-bulunduklari-iddiasiyla-3-kisi-yakalandi-1053986579.html

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı soruşturmasında 3 gözaltı

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı soruşturmasında 3 gözaltı

İstanbul'da Adem Çakıcı'nın uğradığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T12:40+0300

2022-02-18T12:40+0300

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türkiye

alaattin çakıcı

adem çakıcı

silahlı saldırı

gözaltı

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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu Cevizlibağ'da 15 Şubat gecesi trafikte seyir halindeyken Adem Çakıcı'nın kullandığı otomobile düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Çakıcı'nın yaralandığı silahlı saldırının bir motosiklet ve otomobildeki kişilerce yapıldığını tespit etti.Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen G. M., G.D. ve D.Y. adlı 3 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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alaattin çakıcı, adem çakıcı, silahlı saldırı, gözaltı