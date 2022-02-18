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Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı soruşturmasında 3 gözaltı
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı soruşturmasında 3 gözaltı
İstanbul'da Adem Çakıcı'nın uğradığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T12:40+0300
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türkiye
alaattin çakıcı
adem çakıcı
silahlı saldırı
gözaltı
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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu Cevizlibağ'da 15 Şubat gecesi trafikte seyir halindeyken Adem Çakıcı'nın kullandığı otomobile düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Çakıcı'nın yaralandığı silahlı saldırının bir motosiklet ve otomobildeki kişilerce yapıldığını tespit etti.Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen G. M., G.D. ve D.Y. adlı 3 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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alaattin çakıcı, adem çakıcı, silahlı saldırı, gözaltı

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı soruşturmasında 3 gözaltı

12:40 18.02.2022 (güncellendi: 12:43 18.02.2022)
© AAEdirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Alaattin Çakıcı
Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Alaattin Çakıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AA
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İstanbul'da Adem Çakıcı'nın uğradığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu Cevizlibağ'da 15 Şubat gecesi trafikte seyir halindeyken Adem Çakıcı'nın kullandığı otomobile düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Çakıcı'nın yaralandığı silahlı saldırının bir motosiklet ve otomobildeki kişilerce yapıldığını tespit etti.
Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen G. M., G.D. ve D.Y. adlı 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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