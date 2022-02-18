https://tr.sputniknews.com/20220218/alaattin-cakicinin-yegeni-adem-cakiciya-silahli-saldirida-bulunduklari-iddiasiyla-3-kisi-yakalandi-1053986579.html
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı soruşturmasında 3 gözaltı
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı soruşturmasında 3 gözaltı
İstanbul'da Adem Çakıcı'nın uğradığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T12:40+0300
2022-02-18T12:40+0300
2022-02-18T12:43+0300
türkiye
alaattin çakıcı
adem çakıcı
silahlı saldırı
gözaltı
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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu Cevizlibağ'da 15 Şubat gecesi trafikte seyir halindeyken Adem Çakıcı'nın kullandığı otomobile düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Çakıcı'nın yaralandığı silahlı saldırının bir motosiklet ve otomobildeki kişilerce yapıldığını tespit etti.Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen G. M., G.D. ve D.Y. adlı 3 şüpheli yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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alaattin çakıcı, adem çakıcı, silahlı saldırı, gözaltı
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı soruşturmasında 3 gözaltı
12:40 18.02.2022 (güncellendi: 12:43 18.02.2022) Abone ol
İstanbul'da Adem Çakıcı'nın uğradığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu Cevizlibağ'da 15 Şubat gecesi trafikte seyir halindeyken Adem Çakıcı'nın kullandığı otomobile düzenlenen silahlı saldırıya
ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Çakıcı'nın yaralandığı silahlı saldırının bir motosiklet ve otomobildeki kişilerce yapıldığını tespit etti.
Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen G. M., G.D. ve D.Y. adlı 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.