https://tr.sputniknews.com/20220218/alman-ordusunun-alarm-seviyesi-yukseltildi-1054015078.html

Alman ordusunun alarm seviyesi yükseltildi

Alman ordusunun alarm seviyesi yükseltildi

Almanya Savunma Bakanlığı, olası gerilime karşın NATO Acil Müdahale Gücü kapsamındaki birliklerinin alarm seviyesinin yükseltildiğini belirtti. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T23:10+0300

2022-02-18T23:10+0300

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savunma

almanya savunma bakanlığı

almanya

nato

alarm

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Almanya Savunma Bakanlığı, “Federal Hükümeti, Avrupa’daki Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı General Wolters’in talebi üzerine ve müttefiklerle yakın koordinasyon içinde, Almanya Ordusu’nun NATO Acil Müdahale Gücü’ndeki birliklerinin alarm seviyesini yükseltti” diye açıkladı.Açıklamada, “Bu tedbirin ardından kesinlikle nakil olmayacak. Söz konusu, NATO Acil Müdahale Gücü’nün devre girmesi durumunda nakle hazırlanma süresini azaltmak amacıyla hazırlık çalışmalarına ilişkin tedbirler” ifadesine yer verildi.NATO gücünün nakli için Konsey’in kararına ihtiyaç olduğunu anımsatan Bakanlık, “Federal Hükümet böylelikle müttefiklerle birlikte Rusya’ya yönelik çifte yol – müttefiklerin savunma ve kendini güvene almaya hazır olması ve diyaloga açık olması - politikasına sadık kalıyor” diye ekledi.

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almanya savunma bakanlığı, almanya, nato, alarm