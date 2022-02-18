Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220218/alman-ordusunun-alarm-seviyesi-yukseltildi-1054015078.html
Alman ordusunun alarm seviyesi yükseltildi
Alman ordusunun alarm seviyesi yükseltildi
Almanya Savunma Bakanlığı, olası gerilime karşın NATO Acil Müdahale Gücü kapsamındaki birliklerinin alarm seviyesinin yükseltildiğini belirtti. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T23:10+0300
2022-02-18T23:19+0300
savunma
almanya savunma bakanlığı
almanya
nato
alarm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1049995347_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_678abbcc2e61431aa48d56f83babbc41.jpg
Almanya Savunma Bakanlığı, “Federal Hükümeti, Avrupa’daki Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı General Wolters’in talebi üzerine ve müttefiklerle yakın koordinasyon içinde, Almanya Ordusu’nun NATO Acil Müdahale Gücü’ndeki birliklerinin alarm seviyesini yükseltti” diye açıkladı.Açıklamada, “Bu tedbirin ardından kesinlikle nakil olmayacak. Söz konusu, NATO Acil Müdahale Gücü’nün devre girmesi durumunda nakle hazırlanma süresini azaltmak amacıyla hazırlık çalışmalarına ilişkin tedbirler” ifadesine yer verildi.NATO gücünün nakli için Konsey’in kararına ihtiyaç olduğunu anımsatan Bakanlık, “Federal Hükümet böylelikle müttefiklerle birlikte Rusya’ya yönelik çifte yol – müttefiklerin savunma ve kendini güvene almaya hazır olması ve diyaloga açık olması - politikasına sadık kalıyor” diye ekledi.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1049995347_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_38bf260292d56f7e894ea4212f19920c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya savunma bakanlığı, almanya, nato, alarm

Alman ordusunun alarm seviyesi yükseltildi

23:10 18.02.2022 (güncellendi: 23:19 18.02.2022)
© REUTERSAlman ordusu
Alman ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© REUTERS
Abone olGoogle news
Almanya Savunma Bakanlığı, olası gerilime karşın NATO Acil Müdahale Gücü kapsamındaki birliklerinin alarm seviyesinin yükseltildiğini belirtti.
Almanya Savunma Bakanlığı,Federal Hükümeti, Avrupa’daki Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı General Wolters’in talebi üzerine ve müttefiklerle yakın koordinasyon içinde, Almanya Ordusu’nun NATO Acil Müdahale Gücü’ndeki birliklerinin alarm seviyesini yükseltti” diye açıkladı.
Açıklamada, “Bu tedbirin ardından kesinlikle nakil olmayacak. Söz konusu, NATO Acil Müdahale Gücü’nün devre girmesi durumunda nakle hazırlanma süresini azaltmak amacıyla hazırlık çalışmalarına ilişkin tedbirler” ifadesine yer verildi.
NATO gücünün nakli için Konsey’in kararına ihtiyaç olduğunu anımsatan Bakanlık, “Federal Hükümet böylelikle müttefiklerle birlikte Rusya’ya yönelik çifte yol – müttefiklerin savunma ve kendini güvene almaya hazır olması ve diyaloga açık olması - politikasına sadık kalıyor” diye ekledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала