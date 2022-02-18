https://tr.sputniknews.com/20220218/arap-develeri-gelenegin-yasatildigi-katar-deve-festivalinin-en-guzeli-olmak-icin-yarisiyor-1054000419.html

Arap develeri, geleneğin yaşatıldığı Katar Deve Festivali'nin 'en güzeli' olmak için yarışıyor

Arap develeri, geleneğin yaşatıldığı Katar Deve Festivali'nin 'en güzeli' olmak için yarışıyor

Katar, başkent Doha'da düzenlenen Katar Deve Festivali'yle, en güzel deveyi seçerken, geleneği yaşatma ve turizmi canlandırma gibi bir dizi hedefi... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T16:01+0300

2022-02-18T16:01+0300

2022-02-18T16:01+0300

multimedya

katar

deve

festival

yarışma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053999639_0:89:1201:764_1920x0_80_0_0_b3ca68eeee45a28c7d37ee0c505e8a40.jpg

Körfez ülkelerinden güçlü rakiplerin katıldığı ve 28 Ocak'ta başlayan festival, 8 Mart'a kadar sürecek.Başkent Doha'ya 25 kilometre mesafedeki Şahaniyye bölgesinde düzenlenen yarışlarda develeri dereceye girenlere toplamda 47 milyon riyal (yaklaşık 13 milyon dolar) ödül dağıtılacak.Festivalin devam edeceği 40 gün boyunca, 54'ü yerel, 60'ı uluslararası olmak üzere 114 ayrı yarışta, Katar'ın yanı sıra Körfez ülkelerinden 'Asayil' (yabani deve) 'Mecahim' (siyah ve büyük deve) ve 'Meğatir' (beyaz deve) cinsi develer boy gösterecek.Deve Festivali'yle, kültürel mirasın ve deve cinslerinin korunmasının yanı sıra deve sahiplerini bir araya getiren bir platform oluşturma ve yeni nesillere geleneği yaşatma bilincinin aşılanması hedefleniyor.

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

katar, deve, festival, yarışma, фото