Türkiye
Donetsk: Ukrayna ordusu, yoğun ateşe devam ediyor
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220218/arap-develeri-gelenegin-yasatildigi-katar-deve-festivalinin-en-guzeli-olmak-icin-yarisiyor-1054000419.html
Arap develeri, geleneğin yaşatıldığı Katar Deve Festivali'nin 'en güzeli' olmak için yarışıyor
Arap develeri, geleneğin yaşatıldığı Katar Deve Festivali'nin 'en güzeli' olmak için yarışıyor
Katar, başkent Doha'da düzenlenen Katar Deve Festivali'yle, en güzel deveyi seçerken, geleneği yaşatma ve turizmi canlandırma gibi bir dizi hedefi... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T16:01+0300
2022-02-18T16:01+0300
multimedya
katar
deve
festival
yarışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053999639_0:89:1201:764_1920x0_80_0_0_b3ca68eeee45a28c7d37ee0c505e8a40.jpg
Körfez ülkelerinden güçlü rakiplerin katıldığı ve 28 Ocak'ta başlayan festival, 8 Mart'a kadar sürecek.Başkent Doha'ya 25 kilometre mesafedeki Şahaniyye bölgesinde düzenlenen yarışlarda develeri dereceye girenlere toplamda 47 milyon riyal (yaklaşık 13 milyon dolar) ödül dağıtılacak.Festivalin devam edeceği 40 gün boyunca, 54'ü yerel, 60'ı uluslararası olmak üzere 114 ayrı yarışta, Katar'ın yanı sıra Körfez ülkelerinden 'Asayil' (yabani deve) 'Mecahim' (siyah ve büyük deve) ve 'Meğatir' (beyaz deve) cinsi develer boy gösterecek.Deve Festivali'yle, kültürel mirasın ve deve cinslerinin korunmasının yanı sıra deve sahiplerini bir araya getiren bir platform oluşturma ve yeni nesillere geleneği yaşatma bilincinin aşılanması hedefleniyor.
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1053999639_32:0:1167:851_1920x0_80_0_0_a74d96061b91ce8475fa922a08f908f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
katar, deve, festival, yarışma, фото

Arap develeri, geleneğin yaşatıldığı Katar Deve Festivali'nin 'en güzeli' olmak için yarışıyor

16:01 18.02.2022
Abone olGoogle news
Katar, başkent Doha'da düzenlenen Katar Deve Festivali'yle, en güzel deveyi seçerken, geleneği yaşatma ve turizmi canlandırma gibi bir dizi hedefi gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
Körfez ülkelerinden güçlü rakiplerin katıldığı ve 28 Ocak'ta başlayan festival, 8 Mart'a kadar sürecek.
Başkent Doha'ya 25 kilometre mesafedeki Şahaniyye bölgesinde düzenlenen yarışlarda develeri dereceye girenlere toplamda 47 milyon riyal (yaklaşık 13 milyon dolar) ödül dağıtılacak.
Festivalin devam edeceği 40 gün boyunca, 54'ü yerel, 60'ı uluslararası olmak üzere 114 ayrı yarışta, Katar'ın yanı sıra Körfez ülkelerinden 'Asayil' (yabani deve) 'Mecahim' (siyah ve büyük deve) ve 'Meğatir' (beyaz deve) cinsi develer boy gösterecek.
Deve Festivali'yle, kültürel mirasın ve deve cinslerinin korunmasının yanı sıra deve sahiplerini bir araya getiren bir platform oluşturma ve yeni nesillere geleneği yaşatma bilincinin aşılanması hedefleniyor.
© AAYaşadıkları coğrafya bakımından Arapların tarih boyunca en büyük yardımcıları olan develer, günümüzde bu özelliklerinin yanı sıra kültür turizminin gelişmesine ve ekonominin canlanmasına da hizmet ediyor.
Yaşadıkları coğrafya bakımından Arapların tarih boyunca en büyük yardımcıları olan develer, günümüzde bu özelliklerinin yanı sıra kültür turizminin gelişmesine ve ekonominin canlanmasına da hizmet ediyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA
Yaşadıkları coğrafya bakımından Arapların tarih boyunca en büyük yardımcıları olan develer, günümüzde bu özelliklerinin yanı sıra kültür turizminin gelişmesine ve ekonominin canlanmasına da hizmet ediyor.
© AAFestivalin Basın Komitesi Başkanı Muhammed bin Selan el-Merri, yaptığı açıklamada, önceki festivallerden farklı olarak bu yıl 3 farklı cins devenin aynı zaman ve mekanda yarıştığını ve bu haliyle festivalin bölgedeki diğer festivallerden ayrıcalıklı hale geldiğini söyledi.
Festivalin Basın Komitesi Başkanı Muhammed bin Selan el-Merri, yaptığı açıklamada, önceki festivallerden farklı olarak bu yıl 3 farklı cins devenin aynı zaman ve mekanda yarıştığını ve bu haliyle festivalin bölgedeki diğer festivallerden ayrıcalıklı hale geldiğini söyledi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA
Festivalin Basın Komitesi Başkanı Muhammed bin Selan el-Merri, yaptığı açıklamada, önceki festivallerden farklı olarak bu yıl 3 farklı cins devenin aynı zaman ve mekanda yarıştığını ve bu haliyle festivalin bölgedeki diğer festivallerden ayrıcalıklı hale geldiğini söyledi.
© AAMerri, Katarlı deve sahiplerinin deneyim kazanması için yarışmaların yerli ve yabancı olmak üzere iki ayrı grupta düzenleneceğini dile getirdi.
Merri, Katarlı deve sahiplerinin deneyim kazanması için yarışmaların yerli ve yabancı olmak üzere iki ayrı grupta düzenleneceğini dile getirdi. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA
Merri, Katarlı deve sahiplerinin deneyim kazanması için yarışmaların yerli ve yabancı olmak üzere iki ayrı grupta düzenleneceğini dile getirdi.
© AAKovid-19 nedeniyle bir yıldan uzun süredir ara verilen festivale bu yılki katılım düzeyinin diğer yıllara kıyasla yüksek olduğunu kaydeden Merri, bunda verilen ödüllerin yüksek olmasının payının da bulunduğuna işaret etti.
Kovid-19 nedeniyle bir yıldan uzun süredir ara verilen festivale bu yılki katılım düzeyinin diğer yıllara kıyasla yüksek olduğunu kaydeden Merri, bunda verilen ödüllerin yüksek olmasının payının da bulunduğuna işaret etti. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA
Kovid-19 nedeniyle bir yıldan uzun süredir ara verilen festivale bu yılki katılım düzeyinin diğer yıllara kıyasla yüksek olduğunu kaydeden Merri, bunda verilen ödüllerin yüksek olmasının payının da bulunduğuna işaret etti.
© AAMerri, ev sahibi Katar'ın yanı sıra festivale Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'dan katılım olduğunu aktardı.
Merri, ev sahibi Katar'ın yanı sıra festivale Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'dan katılım olduğunu aktardı. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA
Merri, ev sahibi Katar'ın yanı sıra festivale Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'dan katılım olduğunu aktardı.
© AAFestivalde ender Arap develerinin bulunduğunu kaydeden Merri, rekabetin her geçen gün katlanarak arttığını, Asayil cinsi develerin yarışacağı ilerleyen günlerde bu rekabetin zirveye çıkacağını belirtti.
Festivalde ender Arap develerinin bulunduğunu kaydeden Merri, rekabetin her geçen gün katlanarak arttığını, Asayil cinsi develerin yarışacağı ilerleyen günlerde bu rekabetin zirveye çıkacağını belirtti. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA
Festivalde ender Arap develerinin bulunduğunu kaydeden Merri, rekabetin her geçen gün katlanarak arttığını, Asayil cinsi develerin yarışacağı ilerleyen günlerde bu rekabetin zirveye çıkacağını belirtti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала