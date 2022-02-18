https://tr.sputniknews.com/20220218/disiplin-kuruluna-sevk-edilen-chpli-bilecik-belediye-baskani-sahin-neden-istifa-edeyim-1054014953.html

Disiplin Kuruluna sevk edilen CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Şahin: Neden istifa edeyim?

Disiplin Kuruluna sevk edilen CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Şahin: Neden istifa edeyim?

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, dün partisi olan CHP'de parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T23:07+0300

2022-02-18T23:07+0300

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türkiye

bilecik

chp

semih şahin

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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyede yaşanan rüşvet olayının ardından parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, YDK'a sevk edilmesine dün oy birliği ile karar verilmişti. Bunun ardından genel bir değerlendirme amaçlı bir basın açıklama yapan Şahin, "Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesini nasıl karşılıyorsunuz" sorununa, şu yanıtı verdi:'16 bin 500 kişi beni seçmiş'YDK'dan ihraç kararı çıkarsa görevinden istifa edecek misiniz? soruna Başkan Şahin, "Ben çıkmaz diyorum ama ihraç velev ki çıktı, çünkü ben partimin ilkeleri doğrultusunda çalıştığımı düşünüyorum. Çıkmaz diyorum ama çıkarsa da bağımsız oluyorsunuz yani. Neden istifa edeyim 16 bin 500 kişi belki biraz daha fazla beni seçmiş, ben onları temsil ediyorum. 16 bin 500 kişide benim istatistiklerime göre ben bundan bir ay öncesine kadar benim yüzdem, yüzde 58’e çıkmıştı. Bu dediğim 16 bin 500 de değil, daha yüksek bir rakam. Daha yüksek insanları temsil eden biriyim. Ben o halkın başkanıyım. O halk ne derse ve ne isterse onu yaparım" dedi.Başkan Şahin açıklamasının devamında, "Zaten il başkanı istedi diye belediye başkanı olmadım ki. Ben seçimde geldim aldım halkın beni istediği için ben oldum, halkım istediği için devam ederim. Önündeki adı ne olursa olsun. Beni çok bağlamaz. Bunun için partiyle benim aramda kırgınlık mırgınlık olmaz. Ben Cumhuriyet Halk Partili bir Belediye Başkanıyım. Onlarda Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilçe başkanı, il başkanı, kişisel bir şey olmaz. Kurumlar birbirine küser mi? Şahsi olarak sordunuz ya o da bende kalsın. Şahsi konuşmayayım" dedi.Başkan Şahin, ulusal basında kendi köyü şimdi mahalle olan "Pelitözü Mahallesinde imar vurgunu" haberlerine karşı, "Pelitözü mahallesinde imar rantı vurgunu şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmıyor. Söz konusu bölgeyle ilgili imar planları yapılması işine ilişkin ihale yani buranın planlama ihalesi açık ihale usulü ile 15 Mart 2018 tarihinde 365 gün süre ile yapılmış ve bu tarihten itibaren ihaleyi alan Ankara imar firması tarafından planlama çalışmalarına başlanmıştır. Bir kere bu planlama işinin bizden önce yapıldığını dikkatle not düşelim. Tarihi de 15.03.2018. Yani bu bölgenin imara açılacağı hususu 2018 yılından itibaren herkes tarafından bilinmektedir. 2016, 17’den sonra orada tarla toplayanları araştırın diye söylüyorum. Yer alan bir tane akrabam varsa planı iptal ederim. Bursa yoluna doğru çok katlık var ama Gölet görünüm alanında katlık yok. Hepsi dublekse göre ayarlanmış durumda. Selçuk Erdağı’ya kayıtlı mal varlığı yok. İrfan Söğüt ve oğlu bir yer almıştı onu biliyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220217/chp-genel-baskan-yardimcisi-torun-semih-sahinin-disipline-sevk-edildigini-duyurdu-1053966582.html

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