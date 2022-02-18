https://tr.sputniknews.com/20220218/dogalgaz-tuketim-destegi-basvurulari-e-devlet-kapisindan-alinmaya-basladi-1053987044.html

Doğalgaz tüketim desteği başvuruları e-Devlet Kapısı'ndan alınmaya başladı

Doğalgaz tüketim desteği başvuruları e-Devlet Kapısı'ndan alınmaya başladı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, doğalgaz tüketim desteğinden yararlanabilecek durumda olanların e-Devlet Kapısı üzerinden başvurularını... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T12:49+0300

2022-02-18T12:49+0300

2022-02-18T12:50+0300

ekonomi

e-devlet

doğalgaz

tüketim

başvuru

kdv

katma değer vergisi (kdv)

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

destek

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA muhabirine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'doğalgaz tüketim desteği' verileceğini hatırlattı. Söz konusu yardımdan doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldelerdeki, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan vatandaşların yararlanabileceğini belirten Koç, sosyal yardımlaşma ve dayanışma (SYD) vakıflarınca hak sahibi olarak belirlenen haneler için ödeme tutarının yetkili kurumlarca oluşturulan ısıl harita baz alınarak belirlendiğini söyledi.Koç, ısınma desteği kapsamında sunulacak imkandan hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin belirlenen dönemde e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruda bulunması gerektiğine dikkati çekerek, kişilerin adına kayıtlı ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğalgaz aboneliğinin bulunması, doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmesi, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve ilgili SYD vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerini birlikte sağlaması gerektiğini kaydetti.Ön kontrol sonrası başvuruların, SYD vakıf mütevelli heyetleri tarafından incelenerek başvurusu kabul edilenlerin liste haline getirilip elektronik ortamda PTT'ye iletileceği bilgisini veren Koç, "Hak sahiplerinin destekten faydalanabilmesi için PTT şubelerine mesken abone grubunda olduklarını ibraz etmeleri gerekmektedir" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220218/dogalgaz-yardimi-icin-basvurular-basladi--1053978258.html

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e-devlet, doğalgaz, tüketim, başvuru, kdv, katma değer vergisi (kdv), aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, destek