https://tr.sputniknews.com/20220218/donetskin-merkezinde-siddetli-patlama---1054009503.html
Donetsk’in merkezinde şiddetli patlama
Donetsk’in merkezinde şiddetli patlama
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Donetsk’in merkezinde şiddetli patlamanın meydana geldiği belirtildi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T19:18+0300
2022-02-18T19:18+0300
2022-02-18T19:59+0300
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Donetsk’te bulunan RIA Novosti muhabiri, “Şehrin merkezinde şiddetli patlama meydana geldi” diye bildirdi.Patlamanın, Donetsk Halk Cumhuriyeti Hükümet Binası yakınında meydana geldiğini aktaran muhabir, halihazırda patlama yerinde yangının göründüğünü, yakınlardaki binalarda hasarın oluşmadığını söyledi.Donetsk Halk Milisi, hükümet binası yanında park halindeki bir aracın havaya uçtuğunu açıkladı.Donetsk: Ukrayna, 3 sabotaj girişiminde bulundu Öte yandan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Kiev yönetiminin Donetsk ve Lugansk bölgelerinde bugün 3 ayrı sabotaj girişimi gerçekleştirdiğini duyurdu. Son saatlerde gerçekleşen tahliyelere ilişkin bilgi veren Basurin, durumun DHC'de hayatın durdurulacağı anlamına gelmediğini belirtti.Donetsk Halk Milisi, hükümet binası yanında park halindeki bir aracın havaya uçtuğunu açıkladı.Donetsk Halk Cumhuriyeti temsilcileri, Donetsk merkezindeki patlamadan sonraki ilk dakikaların görüntülerini paylaştı.
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donetsk, ukrayna
Donetsk’in merkezinde şiddetli patlama
19:18 18.02.2022 (güncellendi: 19:59 18.02.2022) Abone ol
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Donetsk’in merkezinde şiddetli patlamanın meydana geldiği belirtildi.
Donetsk’te bulunan RIA Novosti muhabiri, “Şehrin merkezinde şiddetli patlama meydana geldi” diye bildirdi.
Patlamanın, Donetsk Halk Cumhuriyeti Hükümet Binası yakınında meydana geldiğini aktaran muhabir, halihazırda patlama yerinde yangının göründüğünü, yakınlardaki binalarda hasarın oluşmadığını söyledi.
Donetsk Halk Milisi, hükümet binası yanında park halindeki bir aracın havaya uçtuğunu açıkladı.
Donetsk: Ukrayna, 3 sabotaj girişiminde bulundu
Öte yandan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Kiev yönetiminin Donetsk ve Lugansk bölgelerinde bugün 3 ayrı sabotaj girişimi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Son saatlerde gerçekleşen tahliyelere ilişkin bilgi veren Basurin, durumun DHC'de hayatın durdurulacağı anlamına gelmediğini belirtti.
Donetsk Halk Milisi, hükümet binası yanında park halindeki bir aracın havaya uçtuğunu açıkladı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti temsilcileri, Donetsk merkezindeki patlamadan sonraki ilk dakikaların görüntülerini paylaştı.