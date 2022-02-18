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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/donetskin-merkezinde-siddetli-patlama---1054009503.html
Donetsk’in merkezinde şiddetli patlama
Donetsk’in merkezinde şiddetli patlama
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Donetsk’in merkezinde şiddetli patlamanın meydana geldiği belirtildi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T19:18+0300
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donetsk
ukrayna
ukrayna krizi
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Donetsk’te bulunan RIA Novosti muhabiri, “Şehrin merkezinde şiddetli patlama meydana geldi” diye bildirdi.Patlamanın, Donetsk Halk Cumhuriyeti Hükümet Binası yakınında meydana geldiğini aktaran muhabir, halihazırda patlama yerinde yangının göründüğünü, yakınlardaki binalarda hasarın oluşmadığını söyledi.Donetsk Halk Milisi, hükümet binası yanında park halindeki bir aracın havaya uçtuğunu açıkladı.Donetsk: Ukrayna, 3 sabotaj girişiminde bulundu Öte yandan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Kiev yönetiminin Donetsk ve Lugansk bölgelerinde bugün 3 ayrı sabotaj girişimi gerçekleştirdiğini duyurdu. Son saatlerde gerçekleşen tahliyelere ilişkin bilgi veren Basurin, durumun DHC'de hayatın durdurulacağı anlamına gelmediğini belirtti.Donetsk Halk Milisi, hükümet binası yanında park halindeki bir aracın havaya uçtuğunu açıkladı.Donetsk Halk Cumhuriyeti temsilcileri, Donetsk merkezindeki patlamadan sonraki ilk dakikaların görüntülerini paylaştı.
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Donetsk’in merkezinde şiddetli patlama

19:18 18.02.2022 (güncellendi: 19:59 18.02.2022)
© FotoğrafDonetsk’in merkezinde şiddetli patlama
Donetsk’in merkezinde şiddetli patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Fotoğraf
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Donetsk’in merkezinde şiddetli patlamanın meydana geldiği belirtildi.
Donetsk’te bulunan RIA Novosti muhabiri, “Şehrin merkezinde şiddetli patlama meydana geldi” diye bildirdi.
Patlamanın, Donetsk Halk Cumhuriyeti Hükümet Binası yakınında meydana geldiğini aktaran muhabir, halihazırda patlama yerinde yangının göründüğünü, yakınlardaki binalarda hasarın oluşmadığını söyledi.
Donetsk Halk Milisi, hükümet binası yanında park halindeki bir aracın havaya uçtuğunu açıkladı.

Donetsk: Ukrayna, 3 sabotaj girişiminde bulundu

Öte yandan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Kiev yönetiminin Donetsk ve Lugansk bölgelerinde bugün 3 ayrı sabotaj girişimi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Son saatlerde gerçekleşen tahliyelere ilişkin bilgi veren Basurin, durumun DHC'de hayatın durdurulacağı anlamına gelmediğini belirtti.
Donetsk Halk Milisi, hükümet binası yanında park halindeki bir aracın havaya uçtuğunu açıkladı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti temsilcileri, Donetsk merkezindeki patlamadan sonraki ilk dakikaların görüntülerini paylaştı.
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