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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/donetskte-sivillerin-rusyaya-tahliyesi-basladi-1054017333.html
Donetsk’te sivillerin Rusya’ya tahliyesi başladı
Donetsk’te sivillerin Rusya’ya tahliyesi başladı
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde, gerilimin tırmanması nedeniyle yerel sakinlerin Rusya’ya tahliyesi başladı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T18:50+0300
2022-02-19T01:35+0300
ukrayna krizi
donetsk halk milisleri idaresi
donetsk halk cumhuriyeti
rusya
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Donetsk’te bulunan RIA Novosti muhabiri, bölge sakinlerinin Rusya’ya tahliyesinin başladığını bildiriyor. Başta çocuk, kadın ve yaşlılar otobüslerle Rusya’ya çıkarılıyor.Kremlin, tahliye için Rusya’nın onayı alınıp alınmadığını bilmiyorKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin’in bölge sakinlerini Rusya'ya tahliye etmeye başladıkları yönündeki ifadeleriyle ilgili soru üzerine, “Puşilin’in şu anda ne yaptığını bilmiyorum” ifadesini kullandı.Tahliye için Rusya’nın onayı alınıp alınmadığı konusunda “bilgi sahibi olmadığını” kaydeden Peskov, “Orada neler olup bittiğini bilmiyorum” dedi.Rusya’nın sığınmacıları almaya hazır olup olmadığı sorusunu yanıtsız bırakan Kremlin Sözcüsü, “Kimlerle görüştüklerini bilmiyorum, böyle bir bilgim yok” diye ekledi.
donetsk halk cumhuriyeti
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donetsk halk milisleri idaresi, donetsk halk cumhuriyeti, rusya

Donetsk’te sivillerin Rusya’ya tahliyesi başladı

18:50 18.02.2022 (güncellendi: 01:35 19.02.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDonetsk
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde, gerilimin tırmanması nedeniyle yerel sakinlerin Rusya’ya tahliyesi başladı.
Donetsk’te bulunan RIA Novosti muhabiri, bölge sakinlerinin Rusya’ya tahliyesinin başladığını bildiriyor. Başta çocuk, kadın ve yaşlılar otobüslerle Rusya’ya çıkarılıyor.

Kremlin, tahliye için Rusya’nın onayı alınıp alınmadığını bilmiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin’in bölge sakinlerini Rusya'ya tahliye etmeye başladıkları yönündeki ifadeleriyle ilgili soru üzerine, “Puşilin’in şu anda ne yaptığını bilmiyorum” ifadesini kullandı.
Tahliye için Rusya’nın onayı alınıp alınmadığı konusunda “bilgi sahibi olmadığını” kaydeden Peskov, “Orada neler olup bittiğini bilmiyorum” dedi.
Rusya’nın sığınmacıları almaya hazır olup olmadığı sorusunu yanıtsız bırakan Kremlin Sözcüsü, “Kimlerle görüştüklerini bilmiyorum, böyle bir bilgim yok” diye ekledi.
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