https://tr.sputniknews.com/20220218/donetskte-sivillerin-rusyaya-tahliyesi-basladi-1054017333.html
Donetsk’te sivillerin Rusya’ya tahliyesi başladı
Donetsk’te sivillerin Rusya’ya tahliyesi başladı
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde, gerilimin tırmanması nedeniyle yerel sakinlerin Rusya’ya tahliyesi başladı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T18:50+0300
2022-02-18T18:50+0300
2022-02-19T01:35+0300
ukrayna krizi
donetsk halk milisleri idaresi
donetsk halk cumhuriyeti
rusya
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Donetsk’te bulunan RIA Novosti muhabiri, bölge sakinlerinin Rusya’ya tahliyesinin başladığını bildiriyor. Başta çocuk, kadın ve yaşlılar otobüslerle Rusya’ya çıkarılıyor.Kremlin, tahliye için Rusya’nın onayı alınıp alınmadığını bilmiyorKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin’in bölge sakinlerini Rusya'ya tahliye etmeye başladıkları yönündeki ifadeleriyle ilgili soru üzerine, “Puşilin’in şu anda ne yaptığını bilmiyorum” ifadesini kullandı.Tahliye için Rusya’nın onayı alınıp alınmadığı konusunda “bilgi sahibi olmadığını” kaydeden Peskov, “Orada neler olup bittiğini bilmiyorum” dedi.Rusya’nın sığınmacıları almaya hazır olup olmadığı sorusunu yanıtsız bırakan Kremlin Sözcüsü, “Kimlerle görüştüklerini bilmiyorum, böyle bir bilgim yok” diye ekledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
donetsk halk milisleri idaresi, donetsk halk cumhuriyeti, rusya
Donetsk’te sivillerin Rusya’ya tahliyesi başladı
18:50 18.02.2022 (güncellendi: 01:35 19.02.2022) Abone ol
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde, gerilimin tırmanması nedeniyle yerel sakinlerin Rusya’ya tahliyesi başladı.
Donetsk’te bulunan RIA Novosti muhabiri, bölge sakinlerinin Rusya’ya tahliyesinin başladığını bildiriyor. Başta çocuk, kadın ve yaşlılar otobüslerle Rusya’ya çıkarılıyor.
Kremlin, tahliye için Rusya’nın onayı alınıp alınmadığını bilmiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin’in bölge sakinlerini Rusya'ya tahliye etmeye başladıkları yönündeki ifadeleriyle ilgili soru üzerine, “Puşilin’in şu anda ne yaptığını bilmiyorum” ifadesini kullandı.
Tahliye için Rusya’nın onayı alınıp alınmadığı konusunda “bilgi sahibi olmadığını” kaydeden Peskov, “Orada neler olup bittiğini bilmiyorum” dedi.
Rusya’nın sığınmacıları almaya hazır olup olmadığı sorusunu yanıtsız bırakan Kremlin Sözcüsü, “Kimlerle görüştüklerini bilmiyorum, böyle bir bilgim yok” diye ekledi.