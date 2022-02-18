https://tr.sputniknews.com/20220218/donetskte-sivillerin-rusyaya-tahliyesi-basladi-1054017333.html

Donetsk’te sivillerin Rusya’ya tahliyesi başladı

Donetsk’te sivillerin Rusya’ya tahliyesi başladı

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde, gerilimin tırmanması nedeniyle yerel sakinlerin Rusya’ya tahliyesi başladı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T18:50+0300

2022-02-18T18:50+0300

2022-02-19T01:35+0300

ukrayna krizi

donetsk halk milisleri idaresi

donetsk halk cumhuriyeti

rusya

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Donetsk’te bulunan RIA Novosti muhabiri, bölge sakinlerinin Rusya’ya tahliyesinin başladığını bildiriyor. Başta çocuk, kadın ve yaşlılar otobüslerle Rusya’ya çıkarılıyor.Kremlin, tahliye için Rusya’nın onayı alınıp alınmadığını bilmiyorKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin’in bölge sakinlerini Rusya'ya tahliye etmeye başladıkları yönündeki ifadeleriyle ilgili soru üzerine, “Puşilin’in şu anda ne yaptığını bilmiyorum” ifadesini kullandı.Tahliye için Rusya’nın onayı alınıp alınmadığı konusunda “bilgi sahibi olmadığını” kaydeden Peskov, “Orada neler olup bittiğini bilmiyorum” dedi.Rusya’nın sığınmacıları almaya hazır olup olmadığı sorusunu yanıtsız bırakan Kremlin Sözcüsü, “Kimlerle görüştüklerini bilmiyorum, böyle bir bilgim yok” diye ekledi.

donetsk halk cumhuriyeti

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donetsk halk milisleri idaresi, donetsk halk cumhuriyeti, rusya