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DTSO: Bölgemizdeki maden kaynaklarını yereldeki odalar ve yatırımcılar işletsin
DTSO: Bölgemizdeki maden kaynaklarını yereldeki odalar ve yatırımcılar işletsin
DTSO Başkanı Mehmet Kaya, bölgedeki maden kaynaklarının yereldeki odalar ve yatırımcılar tarafından işletilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yaptı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T13:15+0300
2022-02-18T13:23+0300
görüş
maden
diyarbakır ticaret ve sanayi odası (tso)
recep tayyip erdoğan
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, bölgedeki maden kaynaklarının yereldeki odalar ve yatırımcılar tarafından işletilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu. Diyarbakır’ın Ergani İlçesi ve Elazığ’ın Maden İlçesinin krom, bakır, demir ve mermer yatakları yönünden zengin olduğuna dikkat çeken Kaya, “Özellikle Ergani ilçesinde dünyanın en eski bakır madeni işletmesi olduğu gibi, tenor bakımından da en zengin cevherine sahiptir. Bakır ve krom madeni yatakları Ergani ve Maden ilçelerinin yakınlarından geçen Dicle nehri vadisindedir. Birçok maden rezervine sahip ilimiz ve çevre illerde başta Mermer olmak üzere, madencilik sektöründeki yatırımlar da her geçen gün artmaktadır” dedi.‘Maden sahalarının raporlama ve sondaj çalışmaları tamamlanmadan ihaleye çıkarıldı’DTSO Başkanı Kaya, bölge ihracatındaki önemli payı kadar istihdam oranı ile de öne çıkan madencilik sektörünün Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek şunları kaydetti:“Bu derecede önemli bir sektörü odamız ile birlikte bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odaları, meslek örgütleri ve iş insanlarının ortak girişimleri ile daha ileri seviyeye taşımak, katma değerini bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine kazandırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Odalarımız, sektör temsilcisi sivil toplum örgütleri ve üyelerimizden oluşan bir konsorsiyum marifetiyle bölgemizdeki maden rezervlerini yeniden işletmek ve ekonomiye kazandırma yönündeki çabalarımızın yoğunlaştığı bir dönemde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşletmeleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından söz konusu maden sahalarının raporlama ve sondaj çalışmalarını tamamlanmadan ihaleye çıkarılmıştır. Diyarbakır iline 66 KM. (Ergani ilçesine 10 Km.) mesafede olan i ER:3419460 Sayılı IV. Grup Maden Sahasının bu kadar kısa sürede ve bu koşullarda ihaleye çıkması rekabete engel teşkil etmekte, yerel firmaların ihaleye girmeleri zorlaştırmaktadır. Ayrıca ihale şartnamesindeki bazı maddelerin ihaleye girmek isteyen firmaları engelleyecek niteliktedir. Özellikle sürenin kısalığı ve ÇED belgesi alınmaması durumunda teminatın irat kaydedileceği şartı yerel firmaları ihaleye girme konusunda tereddüte sokmaktadır.”‘Bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine yarar sağlamayacağı endişesini taşımaktayız’Kaya, şöyle devam etti:‘Üretim ve istihdam potansiyelini arttırmak yerel dinamiklerle mümkün olabilir’“Bölgesel kalkınmayı teşvik etmek, üretim ve istihdam potansiyelini arttırmak ancak ve ancak yerel dinamiklerle mümkün olabilir” diyen Kaya, şunları söyledi:
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Sertaç Kayar
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maden, diyarbakır ticaret ve sanayi odası (tso), recep tayyip erdoğan, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

DTSO: Bölgemizdeki maden kaynaklarını yereldeki odalar ve yatırımcılar işletsin

13:15 18.02.2022 (güncellendi: 13:23 18.02.2022)
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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DTSO Başkanı Mehmet Kaya, bölgedeki maden kaynaklarının yereldeki odalar ve yatırımcılar tarafından işletilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yaptı.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, bölgedeki maden kaynaklarının yereldeki odalar ve yatırımcılar tarafından işletilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.
Diyarbakır’ın Ergani İlçesi ve Elazığ’ın Maden İlçesinin krom, bakır, demir ve mermer yatakları yönünden zengin olduğuna dikkat çeken Kaya, “Özellikle Ergani ilçesinde dünyanın en eski bakır madeni işletmesi olduğu gibi, tenor bakımından da en zengin cevherine sahiptir. Bakır ve krom madeni yatakları Ergani ve Maden ilçelerinin yakınlarından geçen Dicle nehri vadisindedir. Birçok maden rezervine sahip ilimiz ve çevre illerde başta Mermer olmak üzere, madencilik sektöründeki yatırımlar da her geçen gün artmaktadır” dedi.

‘Maden sahalarının raporlama ve sondaj çalışmaları tamamlanmadan ihaleye çıkarıldı’

DTSO Başkanı Kaya, bölge ihracatındaki önemli payı kadar istihdam oranı ile de öne çıkan madencilik sektörünün Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek şunları kaydetti:
“Bu derecede önemli bir sektörü odamız ile birlikte bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odaları, meslek örgütleri ve iş insanlarının ortak girişimleri ile daha ileri seviyeye taşımak, katma değerini bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine kazandırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Odalarımız, sektör temsilcisi sivil toplum örgütleri ve üyelerimizden oluşan bir konsorsiyum marifetiyle bölgemizdeki maden rezervlerini yeniden işletmek ve ekonomiye kazandırma yönündeki çabalarımızın yoğunlaştığı bir dönemde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşletmeleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından söz konusu maden sahalarının raporlama ve sondaj çalışmalarını tamamlanmadan ihaleye çıkarılmıştır. Diyarbakır iline 66 KM. (Ergani ilçesine 10 Km.) mesafede olan i ER:3419460 Sayılı IV. Grup Maden Sahasının bu kadar kısa sürede ve bu koşullarda ihaleye çıkması rekabete engel teşkil etmekte, yerel firmaların ihaleye girmeleri zorlaştırmaktadır. Ayrıca ihale şartnamesindeki bazı maddelerin ihaleye girmek isteyen firmaları engelleyecek niteliktedir. Özellikle sürenin kısalığı ve ÇED belgesi alınmaması durumunda teminatın irat kaydedileceği şartı yerel firmaları ihaleye girme konusunda tereddüte sokmaktadır.”

‘Bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine yarar sağlamayacağı endişesini taşımaktayız’

Kaya, şöyle devam etti:
“Belirtilen sahada üretim yönteminin herhangi bir rezerv kaybına yol açmadan projelendirilip gerekli AR-GE çalışmaları tamamlandıktan sonra ihale edilmesi ülke çıkarları açısından uygun daha olacaktır. Bölge yatırımcıları dışında bir yatırımcının ihaleyi alması durumunda işletme yöntemi, bölge koşullarını bilmemesi, uzun süreli bir yatırım projesi oluşturmada aksaklıklara neden olabilecektir. Ayrıca Türkiye’deki vergi sisteminden kaynaklı ülkemize yatırım ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmemek gibi sorunlar ile de karşılaşılabilecektir. Geçmişte benzer yöntemlerle özelleştirilen birçok tesisin zamanla atıl duruma düştükleri, yerel kalkınmaya katkı sunmadıkları hafızalarımızda hala canlıyken, bölgenin meslek örgütlerinin görüş ve önerilerinin alınmadığı, raporlamaların henüz tamamlanmadığı bir ihale süreci ile maden alanlarının ihale edilmesi bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine yarar sağlamayacağı endişesini taşımaktayız.”

‘Üretim ve istihdam potansiyelini arttırmak yerel dinamiklerle mümkün olabilir’

“Bölgesel kalkınmayı teşvik etmek, üretim ve istihdam potansiyelini arttırmak ancak ve ancak yerel dinamiklerle mümkün olabilir” diyen Kaya, şunları söyledi:
“Bizler yereldeki meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirliği ile maden kaynaklarını işletmek, yerelden kalkınmayı desteklemek arzusundayız. Bu nedenle başta Diyarbakır ve Elazığ olmak üzere, bölgemizdeki demir, bakır, krom ve diğer maden sahalarını işletmeye talip olduğumuzu belirtmek isteriz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce demir, krom ve bakır gibi maden sahaları işletilmek üzere ihale edilirken yereldeki konsorsiyum ve çok ortaklı girişimlere öncelik verilmesini arz ve talep etmekteyiz.”
Maden sahası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
TÜRKİYE
Bazı illerdeki maden sahaları ihaleye çıkarılacak
9 Şubat, 10:17
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