https://tr.sputniknews.com/20220218/falyali-cinayetinde-gozalti-sayisi-8e-cikti-1053985050.html
Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 8'e çıktı
Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 8'e çıktı
Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha yakalandı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T12:13+0300
2022-02-18T12:13+0300
2022-02-18T12:22+0300
halil falyalı
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Kuzey Kıbrıs'ta otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı'nın geçen hafta Girne’de aracındayken çapraz ateşe tutularak hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda bugün soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
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halil falyalı
Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 8'e çıktı
12:13 18.02.2022 (güncellendi: 12:22 18.02.2022) Abone ol
Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha yakalandı.
Kuzey Kıbrıs'ta otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı'nın geçen hafta Girne’de aracındayken çapraz ateşe tutularak hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda bugün soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 8'e yükseldi.