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Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 8'e çıktı
https://tr.sputniknews.com/20220218/falyali-cinayetinde-gozalti-sayisi-8e-cikti-1053985050.html
Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 8'e çıktı
Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 8'e çıktı
Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha yakalandı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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Kuzey Kıbrıs'ta otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı'nın geçen hafta Girne’de aracındayken çapraz ateşe tutularak hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda bugün soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
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halil falyalı

Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 8'e çıktı

12:13 18.02.2022 (güncellendi: 12:22 18.02.2022)
© Fotoğraf : FacebookHalil Falyalı
Halil Falyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Fotoğraf : Facebook
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Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha yakalandı.
Kuzey Kıbrıs'ta otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı'nın geçen hafta Girne’de aracındayken çapraz ateşe tutularak hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda bugün soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
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