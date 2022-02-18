https://tr.sputniknews.com/20220218/falyali-cinayetinde-gozalti-sayisi-8e-cikti-1053985050.html

Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 8'e çıktı

Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 8'e çıktı

Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha yakalandı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

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Kuzey Kıbrıs'ta otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı'nın geçen hafta Girne’de aracındayken çapraz ateşe tutularak hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda bugün soruşturmanın İstanbul ayağında 2 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

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halil falyalı