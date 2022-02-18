https://tr.sputniknews.com/20220218/gates-cocuk-felcinin-ortadan-kaldirilmasina-katkilari-nedeniyle-hilal-i-pakistanla-onurlandirildi-1053986361.html

Gates çocuk felcinin ortadan kaldırılmasına katkıları nedeniyle Hilal-i Pakistan'la 'onurlandırıldı'

Gates çocuk felcinin ortadan kaldırılmasına katkıları nedeniyle Hilal-i Pakistan'la 'onurlandırıldı'

Koronavirüs pandemisini fırsat bilip 'herkese aşı yapmak suretiyle çip takarak dünyayı kontrol edeceği' gibi komplo teorilerine konu olan Bill Gates'e... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T12:41+0300

2022-02-18T12:41+0300

2022-02-18T13:52+0300

dünya

pakistan

bill gates

bill ve melinda gates vakfı

devlet nişanı

ödül

tören

arif alvi

imran han

çocuk felci

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Microsoft kurucusu Bill Gates, en tartışıldığı dönemde Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin en üst ikinci ödülüyle 'onurlandırıldı'. Koronavirüs pandemisi dönemi komplo teorilerinin başkahramanı yapılmasının üzerine işyeri zorbalığı iddiaları, reşit olmayan kızları mağdur eden seks suçlusu milyarder Jeffrey Epstein'la dostluğu ve eşinden boşanmasıyla gündem olan Gates'e, Hilal-i Pakistan nişanı takdim edildi. İslamabad'daki törende madalyalı üniformalarını giymiş askerler de Gates'i selama durdu. Yılda bir kez cumhurbaşkanının elindenPakistan'ın ulusal çıkarlarına değerli katkılar, kültürel, sosyal katkılar, diğer önemli kamusal veya özel girişimlerde bulunan insanları 'onurlandırmayı' amaçlayan Hilal-i Pakistan nişanı, yılda bir kez cumhurbaşkanı tarafından takdim ediliyor. 'Yoksulluğu ve hastalıkları azaltma konusundaki çalışmalarına tanımaDaha önce Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan gibi isimlerin de layık görüldüğü nişanın, ABD'li teknoloji devine, vakfının tüberküloz ve çocuk felci gibi hastalıklarla mücadele çalışmaları nedeniyle verildiği, böylece Gates'in 'yoksulluğu ve hastalıkları azaltma konusundaki çalışmalarının tanındığı' açıklandı. Çocuk felcinin ortadan kaldırılmasındaki rolü nedeniyleBill-Melinda Gates Vakfı'nın Pakistan'da çocuk felci gibi hastalıkları ortadan kaldırmak için yıllardır devam ettirdiği çalışmalar sonucunda geçen yıl yalnızca bir çocuk felci vakası kayıtlara geçti.Dün İslamabad'ı ziyaretinde Başbakan İmran Han tarafından kabul edilen Gates'e, ardından televizyonda canlı yayımlanan törenle Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından Hilal-i Pakistan nişanı takıldı. Microsoft ile yüksek işbirliği çağrısıAlvi'nin Gates'i kabulüyle ilgili paylaşımında, 'Pakistan'ın enformasyon teknolojileri alanında Microsoft ile üstün işbirliğine gitmeyi dört gözle beklediği' de ifade edildi. Başbakan Han da ABD'li milyardere 'muazzam katkısı' için teşekkür ettiğini belirten bir fotoğraf paylaştı. 'Hak edilmiş bir onur'Pakistan'ın en önde gelen senatörü konumundaki Senato Enformasyon ve Yayıncılık Komisyonu Başkanı Faysal Cavid Han, Gates'e 'dünya çapında yoksulluk, hastalık ve eşitsizlikle mücadele eden değerli, istisnai ve olağanüstü hizmetleri nedeniyle hak edilmiş bir onur verildiğini' dile getirildi.

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pakistan, bill gates, bill ve melinda gates vakfı, devlet nişanı, ödül, tören, arif alvi, imran han, çocuk felci, aşı