https://tr.sputniknews.com/20220218/hayko-cepkinden-tarkana-destek-cesurca-tanimina-uygun-ilk-pop-sarkisi-1053993362.html
Hayko Cepkin'den Tarkan'a destek: 'Cesurca' tanımına uygun ilk pop şarkısı
Hayko Cepkin'den Tarkan'a destek: 'Cesurca' tanımına uygun ilk pop şarkısı
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, yeni şarkısı 'Geççek' üzerinden hedef gösterilen Tarkan'a destek verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cepkin, "Pop... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T14:15+0300
2022-02-18T14:15+0300
2022-02-18T14:28+0300
tarkan
yaşam
hayko cepkin
destek
pop
şarkı
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Tarkan’ın yeni şarkısı ‘Geççek’ için bir yorum da ünlü şarkıcı Hayko Cepkin’den geldi. Cepkin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iktidara yakın isimler tarafından eleştirilere maruz kalan Tarkan’a destek verdi.Cepkin, Twitter’dan yaptığı paylaşıma şu notu düştü:Ne olmuştu?Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan’ın yeni şarkısı ‘Geççek’, 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de dinleyicilerle buluştu. Şarkı, yayımlandıktan kısa bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketleri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar taşıdığını düşündüklerini ifade etti.Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapıldı.Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden tam not aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220218/nagehan-alci--tarkan-bilmeden-recep-tayyip-erdogana-faydali-olacak-bir-is-yapmis-1053989354.html
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Hayko Cepkin'den Tarkan'a destek: 'Cesurca' tanımına uygun ilk pop şarkısı
14:15 18.02.2022 (güncellendi: 14:28 18.02.2022) Abone ol
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, yeni şarkısı 'Geççek' üzerinden hedef gösterilen Tarkan'a destek verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cepkin, "Pop minvalinde sanat kaygısız ama nereye çekersen oraya giden dili ile 'cesurca' tanımına uygun ilk pop şarkısıdır" dedi.
Tarkan’ın yeni şarkısı ‘Geççek’ için bir yorum da ünlü şarkıcı Hayko Cepkin’den geldi. Cepkin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iktidara yakın isimler tarafından eleştirilere maruz kalan Tarkan’a destek verdi.
Cepkin, Twitter’dan yaptığı paylaşıma şu notu düştü:
“Tarkan olmaya çalışan popçuların zamanla 'mejajını aldım'cılara dönüştüğü ortamda, rahatı seçmemiş, hedefi belirtilmemiş paylaşımdan hapis yatılan süreçte, pop minvalinde sanat kaygısız ama nereye çekersen oraya giden dili ile 'cesurca' tanımına uygun ilk pop şarkısıdır.”
Ne olmuştu?
Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan’ın yeni şarkısı ‘Geççek’, 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de dinleyicilerle buluştu. Şarkı, yayımlandıktan kısa bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketleri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.
Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar taşıdığını düşündüklerini ifade etti.
Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapıldı.
Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden tam not aldı.