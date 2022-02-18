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https://tr.sputniknews.com/20220218/nagehan-alci--tarkan-bilmeden-recep-tayyip-erdogana-faydali-olacak-bir-is-yapmis-1053989354.html
Nagehan Alçı: Tarkan, bilmeden Recep Tayyip Erdoğan’a faydalı olacak bir iş yapmış
Nagehan Alçı: Tarkan, bilmeden Recep Tayyip Erdoğan’a faydalı olacak bir iş yapmış
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Tarkan'ın 'Geççek' şarkısıyla ilgili "Tarkan’ın 'Geççek' klibini iki kere izledim. Sevdiğim bir sanatçı olan... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T13:13+0300
2022-02-18T13:13+0300
türkiye
nagehan alçı
tarkan
geççek
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Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Alçı Tarkan'ın klibini Muharrem İnce'nin 24 Haziran 2018'deki İzmir ve İstanbul mitinglerine benzettiğini belirterek, "Geççek' şarkısını Muharrem İnce’nin 24 Haziran 2018 öncesi muazzam kalabalık olan İstanbul ve İzmir mitinglerine benzettim. Bu iki miting de Tayyip Erdoğan’ın oyunu artırmıştı. “Geççek” Cumhur ittifakı tabanında aynı etkiyi yaratacak bir klip" görüşünü paylaştı.Alçı, "Tarkan’ın 'Geççek' klibini iki kere izledim. Sevdiğim bir sanatçı olan Tarkan-bilmeden-Recep Tayyip Erdoğan’a faydalı olacak bir iş yapmış, RTE’den kopan ama ortada kalan kararsızları yeniden RTE çatısı altında toplama işlevinde bir şarkıya imza atmış" ifadelerine yer verdi.Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek'Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı. "Geççek" adlı şarkısının klibi 21:00'da Youtube'da yayınlandı. Söz-müziği Tarkan'a ait olan şarkının düzenlemesini Ozan Çolakoğlu yaptı.Tarkan'ın yeni şarkısının sözleri şu şekilde:Hep köşeye sıkıştırmadı mı?Daha önce de sankiSırtımızdan vurmadı mı?Bu kaçıncı darbe ilk değil kiDüştük evet ama kalkmadık mı?Biz hep hayata meydan okumadık mı?Sen ferah tut içiniBiz neleri atlatmadık kiGeççek geççek elbet bu da geççekGör bak umudun gününü gün etçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inanGitçek gitçek geldiği gibi gitçekHer şeyin sonu var, bu çile de bitçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inanDayan, çoğu gitti azı kaldıYapma! Güze, kışa boğma yazınıYakındır sabrın zaferiDüştük evet ama kalkmadık mı?Biz hep hayata meydan okumadık mı?Sen ferah tut içini Biz neleri atlatmadık kiGeççek geççek elbet bu da geççekGör bak umudun gününü gün etçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inanGitçek gitçek geldiği gibi gitçekHer şeyin sonu var bu çile de bitçekOh oh zilleri takıp oynıycaz o zamanO çiçekten günler çok yakın inanÇok uzattın vallahi bıktıkBi durmadın vermedin ki amanHadi yeter artık fena bunaldıkDüş babam artık düş yakamızdanVar bir hayır her şerde dedikOturduk bir dolu ders de çıkarttıkAma yeter artık, anladık tamamDüş babam artık düş yakamızdanBeni sorarsanBen de iyi değilim pekKalmadı eski neşem hiçTadım tuzum yok pekDar dar dar geliyorRuhuma bedenimHar har yanıyorumKüle dönmek üzereyimBi suyun akışındayımBi gidiyorum tersineBi arkadaşım ümitleBi aram açık kaderleLakin sabrın sonu selamettir beklerimGün doğmadan neler doğar bilirim
https://tr.sputniknews.com/20220217/tarkan-yeni-sarkisi-gecceki-yayinladi-geldigi-gibi-gitcek-her-seyin-sonu-var-bu-cile-de-bitcek-1053965438.html
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nagehan alçı, tarkan, geççek

Nagehan Alçı: Tarkan, bilmeden Recep Tayyip Erdoğan’a faydalı olacak bir iş yapmış

13:13 18.02.2022
© Fotoğraf : YouTubeNagehan Alçı
Nagehan Alçı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Tarkan'ın 'Geççek' şarkısıyla ilgili "Tarkan’ın 'Geççek' klibini iki kere izledim. Sevdiğim bir sanatçı olan Tarkan-bilmeden-Recep Tayyip Erdoğan’a faydalı olacak bir iş yapmış, RTE’den kopan ama ortada kalan kararsızları yeniden RTE çatısı altında toplama işlevinde bir şarkıya imza atmış" yorumunda bulundu.
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Alçı Tarkan'ın klibini Muharrem İnce'nin 24 Haziran 2018'deki İzmir ve İstanbul mitinglerine benzettiğini belirterek, "Geççek' şarkısını Muharrem İnce’nin 24 Haziran 2018 öncesi muazzam kalabalık olan İstanbul ve İzmir mitinglerine benzettim. Bu iki miting de Tayyip Erdoğan’ın oyunu artırmıştı. “Geççek” Cumhur ittifakı tabanında aynı etkiyi yaratacak bir klip" görüşünü paylaştı.
Alçı, "Tarkan’ın 'Geççek' klibini iki kere izledim. Sevdiğim bir sanatçı olan Tarkan-bilmeden-Recep Tayyip Erdoğan’a faydalı olacak bir iş yapmış, RTE’den kopan ama ortada kalan kararsızları yeniden RTE çatısı altında toplama işlevinde bir şarkıya imza atmış" ifadelerine yer verdi.

Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek'

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı. "Geççek" adlı şarkısının klibi 21:00'da Youtube'da yayınlandı. Söz-müziği Tarkan'a ait olan şarkının düzenlemesini Ozan Çolakoğlu yaptı.
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2022
TÜRKİYE
Tarkan yeni şarkısı 'Geççek'i yayınladı: Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Dün, 21:01
Tarkan'ın yeni şarkısının sözleri şu şekilde:

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim
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