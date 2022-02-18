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https://tr.sputniknews.com/20220218/hollandada-eunice-firtinasi-nedeniyle-kirmizi-alarm-verildi-1054013614.html
Hollanda’da Eunice fırtınası nedeniyle kırmızı alarm verildi
Hollanda’da Eunice fırtınası nedeniyle kırmızı alarm verildi
Hollanda’da etkili olan Eunice fırtınası sonrası kırmızı alarm verilirken ülkede okullar tatil edildi, ulaşım durma noktasına geldi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T22:07+0300
2022-02-18T22:07+0300
dünya
hollanda
fırtına
tahliye
olumsuz hava koşulları
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Hollanda’da etkili olan Eunice fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Dün yetkililerin fırtına uyarısı sonrasında sabah saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde kırmızı alarm verildi ve okullar tatil edildi. Hollanda’nın Qbuzz, Arriva ve Connexxion bölgelerinde ise yerel saatle 14.00’ten sonra otobüs ve tren seferleri durduruldu. Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Lahey Havalimanı'nda tüm uçuşlar, Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’nda ise 300’den fazla uçuş iptal edildi. Ayrıca Hollanda’da Albert Heijn ve Thuisbezorgd adlı market zincirleri öğleden sonra hizmet vermeyeceğini ve teslimat yapmayacağı açıkladı. Ülkedeki aşı merkezleri ve korona test merkezleri ise tamamen kapatıldı. Fırtına nedeniyle çalışanların güvenle evlerine ulaşması için ülkede tüm iş yerleri, mahkemeler ve devlet kurumlarında mesai saatleri erkene çekildi.
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hollanda, fırtına, tahliye, olumsuz hava koşulları

Hollanda’da Eunice fırtınası nedeniyle kırmızı alarm verildi

22:07 18.02.2022
© AFP 2022 / RAMON VAN FLYMENHollan'da da Eunice fırtınası
Hollan'da da Eunice fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AFP 2022 / RAMON VAN FLYMEN
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Hollanda’da etkili olan Eunice fırtınası sonrası kırmızı alarm verilirken ülkede okullar tatil edildi, ulaşım durma noktasına geldi.
Hollanda’da etkili olan Eunice fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Dün yetkililerin fırtına uyarısı sonrasında sabah saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde kırmızı alarm verildi ve okullar tatil edildi. Hollanda’nın Qbuzz, Arriva ve Connexxion bölgelerinde ise yerel saatle 14.00’ten sonra otobüs ve tren seferleri durduruldu. Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Lahey Havalimanı'nda tüm uçuşlar, Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’nda ise 300’den fazla uçuş iptal edildi.

Ayrıca Hollanda’da Albert Heijn ve Thuisbezorgd adlı market zincirleri öğleden sonra hizmet vermeyeceğini ve teslimat yapmayacağı açıkladı. Ülkedeki aşı merkezleri ve korona test merkezleri ise tamamen kapatıldı. Fırtına nedeniyle çalışanların güvenle evlerine ulaşması için ülkede tüm iş yerleri, mahkemeler ve devlet kurumlarında mesai saatleri erkene çekildi.
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