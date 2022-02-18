https://tr.sputniknews.com/20220218/hollandada-eunice-firtinasi-nedeniyle-kirmizi-alarm-verildi-1054013614.html

Hollanda’da Eunice fırtınası nedeniyle kırmızı alarm verildi

Hollanda’da Eunice fırtınası nedeniyle kırmızı alarm verildi

Hollanda’da etkili olan Eunice fırtınası sonrası kırmızı alarm verilirken ülkede okullar tatil edildi, ulaşım durma noktasına geldi. 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T22:07+0300

2022-02-18T22:07+0300

2022-02-18T22:07+0300

dünya

hollanda

fırtına

tahliye

olumsuz hava koşulları

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Hollanda’da etkili olan Eunice fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Dün yetkililerin fırtına uyarısı sonrasında sabah saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde kırmızı alarm verildi ve okullar tatil edildi. Hollanda’nın Qbuzz, Arriva ve Connexxion bölgelerinde ise yerel saatle 14.00’ten sonra otobüs ve tren seferleri durduruldu. Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Lahey Havalimanı'nda tüm uçuşlar, Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’nda ise 300’den fazla uçuş iptal edildi. Ayrıca Hollanda’da Albert Heijn ve Thuisbezorgd adlı market zincirleri öğleden sonra hizmet vermeyeceğini ve teslimat yapmayacağı açıkladı. Ülkedeki aşı merkezleri ve korona test merkezleri ise tamamen kapatıldı. Fırtına nedeniyle çalışanların güvenle evlerine ulaşması için ülkede tüm iş yerleri, mahkemeler ve devlet kurumlarında mesai saatleri erkene çekildi.

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hollanda, fırtına, tahliye, olumsuz hava koşulları