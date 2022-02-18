Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220218/italyada-ogrenciler-hukumeti-ve-egitim-bakanini-protesto-etmek-icin-eylem-yapti-1054012845.html
İtalya'da öğrenciler hükümeti ve Eğitim Bakanı'nı protesto etmek için eylem yaptı
İtalya'da öğrenciler hükümeti ve Eğitim Bakanı'nı protesto etmek için eylem yaptı
İtalya'da öğrenciler, kısa süre önce iki öğrencinin iş deneyimi için gittiği stajda hayatını kaybetmesi ve bu stajlarda öğrencilere yönelik gerekli önlemlerin... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T21:19+0300
2022-02-18T21:19+0300
dünya
italya
staj
lise
ab
protesto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1054012820_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_391714250f7c88c65d7d5d728db023a9.jpg
Başkent Roma başta olmak üzere Milano, Torino, Napoli, Palermo ve Floransa'nın da aralarında bulunduğu 40'tan fazla şehirde öğrenciler protesto yürüyüşü yaptı.Roma'daki yürüyüş, kent merkezindeki Vittorio Emanuele Meydanı'ndan Venedik Meydanı'na kadar sürdü. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yürüyüşte öğrenciler, kısa süre önce, stajda hayatlarını kaybeden 18 yaşındaki Lorenzo Parelli ve 16 yaşındaki Giuseppe Lenoci'yi andı.Protestocular, çalışma hayatında öğrencilere yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını istedi ve hükümet ile Eğitim Bakanı Patrizio Bianchi'yi protesto etti.Roma'daki yürüyüşe katılan öğrencilerden Livia, yetkililerin kendilerini dinlemediğini ve artık yorulduklarını, daha iyi bir okul istediklerini söyledi.Laura da arkadaşı Livia'nın söylediklerine katıldığını belirterek "Yakın zamanda iki öğrenci öldü. Bir sonraki hangimiz olacak bilemeyiz. Bu ben olabilirim, Livia olabilir ya da başka biri. Rahatsız edici bir durumdayız." dedi.Laura, "Okullarda yapısal sorunlar var, taşlar düşüyor. PNRR'den (AB Kurtarma Fonu) gelecek kaynağı dijitalleşmeye ayırıyorlar. Duvarın yıkıldığı bir yerde yeni bir bilgisayarla ben ne yapacağım ya da tuvaletinin tavanından karıncaların düştüğü okulda ne yapacağım ki benim okulum bu durumda. Bu mümkün değil ve somut bir yanıt alana kadar da durmayacağız. Bize kaynak ayırmaları lazım." diye konuştu.Bir diğer öğrenci Rebecca da okulların iyi idare edilmediğini belirterek, "İş kazalarında 2 öğrenci arkadaşımız öldü. Bu kabul edilemez. Bugün onlar için indim meydana." ifadelerini kullandı.Başkentteki yürüyüşte geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1054012820_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_32d560fadce912d98da7a774ce7b8207.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, staj, lise, ab, protesto

İtalya'da öğrenciler hükümeti ve Eğitim Bakanı'nı protesto etmek için eylem yaptı

21:19 18.02.2022
© AAİtalya'da liseliler eylem yaptı
İtalya'da liseliler eylem yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
İtalya'da öğrenciler, kısa süre önce iki öğrencinin iş deneyimi için gittiği stajda hayatını kaybetmesi ve bu stajlarda öğrencilere yönelik gerekli önlemlerin alınmamasını, pek çok şehirde düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.
Başkent Roma başta olmak üzere Milano, Torino, Napoli, Palermo ve Floransa'nın da aralarında bulunduğu 40'tan fazla şehirde öğrenciler protesto yürüyüşü yaptı.
Roma'daki yürüyüş, kent merkezindeki Vittorio Emanuele Meydanı'ndan Venedik Meydanı'na kadar sürdü. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yürüyüşte öğrenciler, kısa süre önce, stajda hayatlarını kaybeden 18 yaşındaki Lorenzo Parelli ve 16 yaşındaki Giuseppe Lenoci'yi andı.
Protestocular, çalışma hayatında öğrencilere yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını istedi ve hükümet ile Eğitim Bakanı Patrizio Bianchi'yi protesto etti.
Roma'daki yürüyüşe katılan öğrencilerden Livia, yetkililerin kendilerini dinlemediğini ve artık yorulduklarını, daha iyi bir okul istediklerini söyledi.
Laura da arkadaşı Livia'nın söylediklerine katıldığını belirterek "Yakın zamanda iki öğrenci öldü. Bir sonraki hangimiz olacak bilemeyiz. Bu ben olabilirim, Livia olabilir ya da başka biri. Rahatsız edici bir durumdayız." dedi.
Laura, "Okullarda yapısal sorunlar var, taşlar düşüyor. PNRR'den (AB Kurtarma Fonu) gelecek kaynağı dijitalleşmeye ayırıyorlar. Duvarın yıkıldığı bir yerde yeni bir bilgisayarla ben ne yapacağım ya da tuvaletinin tavanından karıncaların düştüğü okulda ne yapacağım ki benim okulum bu durumda. Bu mümkün değil ve somut bir yanıt alana kadar da durmayacağız. Bize kaynak ayırmaları lazım." diye konuştu.
Bir diğer öğrenci Rebecca da okulların iyi idare edilmediğini belirterek, "İş kazalarında 2 öğrenci arkadaşımız öldü. Bu kabul edilemez. Bugün onlar için indim meydana." ifadelerini kullandı.
Başkentteki yürüyüşte geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала