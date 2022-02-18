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Kamyoncu protestolarını savunan Musk, Trudeau ile Hitler'i bir tutan paylaşım yaptı, ardından sildi
Kamyoncu protestolarını savunan Musk, Trudeau ile Hitler'i bir tutan paylaşım yaptı, ardından sildi
Milyarder Elon Musk, Kanada'da aşı zorunluluğunu protesto ederek tedarik zincirinin kilitleyen kamyonculara destek vererek, Kanada Başbakanı Trudeau ile Nazi... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T10:48+0300
2022-02-18T10:48+0300
yaşam
elon musk
kanada
hitler
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Sosyal medya platformu Twitter'daki paylaşımlarıyla konuşulan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, aşı zorunluluğunu protesto eden kamyonculara destek için Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'le karşılaştırdığı görsel paylaştı.Musk, Hitler'in bir fotoğrafının ve "Beni Justin Trudeau'yla kıyaslamaktan vazgeçin. Benim bir bütçem vardı" bir görsel tweet'ledi.Milyarder Musk, görseli kripto para ticareti sitesi CoinDesk'in Trudeau'nun protestoculara yönelik fonları engelleme kararıyla ilgili haberine yanıt olarak gönderdi.'Üzücü ve rahatsız edici'Musk'un tweet'ine Auschwitz Müzesi'nden de tepki geldi. Yapılan paylaşımda, "Adolf Hitler görseli kullanmak ve bu nedenle, onun yarattığı totaliter Nazi Almanyası rejimi tarafından acı çektirilen, aşağılanan, işkence gören ve öldürülen tüm insanların trajedisini kullanmak üzücü ve rahatsız edici. Bu, tüm kurbanların anısına saygısızlık etmekte ve birçok insanı incitmektedir" denildi.Daha önce Elon Musk, Kanada'da aşı zorunluluğuna karşı büyük gösteriler düzenleyen kamyonculara desteğini verdiğini duyurumuştu.Musk, Kanada hükümetini barışçıl gösterileri bastırmakla suçlamıştı.Başbakan Trudeau tarafından 14 Şubat pazartesi günü ilan edilen Acil Durumlar Yasası, finansal kurumlara, ablukayla bağlantılı bir bireyin veya işletmenin hesabını mahkeme emri olmadan dondurmak veya askıya almak için yeni yetkiler vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220215/kanada-basbakani-trudeau-acil-durumlar-yasasini-uygulamaya-koydu-1053842975.html
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elon musk, kanada, hitler, justin trudeau

Kamyoncu protestolarını savunan Musk, Trudeau ile Hitler'i bir tutan paylaşım yaptı, ardından sildi

10:48 18.02.2022
© REUTERSElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© REUTERS
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Milyarder Elon Musk, Kanada'da aşı zorunluluğunu protesto ederek tedarik zincirinin kilitleyen kamyonculara destek vererek, Kanada Başbakanı Trudeau ile Nazi Almanyası lideri Hitleri'i bir tutan bir paylaşımda bulundu. Musk, sonrasında paylaşımını sildi.
Sosyal medya platformu Twitter'daki paylaşımlarıyla konuşulan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, aşı zorunluluğunu protesto eden kamyonculara destek için Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'le karşılaştırdığı görsel paylaştı.
Musk, Hitler'in bir fotoğrafının ve "Beni Justin Trudeau'yla kıyaslamaktan vazgeçin. Benim bir bütçem vardı" bir görsel tweet'ledi.
Milyarder Musk, görseli kripto para ticareti sitesi CoinDesk'in Trudeau'nun protestoculara yönelik fonları engelleme kararıyla ilgili haberine yanıt olarak gönderdi.

'Üzücü ve rahatsız edici'

Musk'un tweet'ine Auschwitz Müzesi'nden de tepki geldi. Yapılan paylaşımda, "Adolf Hitler görseli kullanmak ve bu nedenle, onun yarattığı totaliter Nazi Almanyası rejimi tarafından acı çektirilen, aşağılanan, işkence gören ve öldürülen tüm insanların trajedisini kullanmak üzücü ve rahatsız edici. Bu, tüm kurbanların anısına saygısızlık etmekte ve birçok insanı incitmektedir" denildi.
Daha önce Elon Musk, Kanada'da aşı zorunluluğuna karşı büyük gösteriler düzenleyen kamyonculara desteğini verdiğini duyurumuştu.
Musk, Kanada hükümetini barışçıl gösterileri bastırmakla suçlamıştı.
Başbakan Trudeau tarafından 14 Şubat pazartesi günü ilan edilen Acil Durumlar Yasası, finansal kurumlara, ablukayla bağlantılı bir bireyin veya işletmenin hesabını mahkeme emri olmadan dondurmak veya askıya almak için yeni yetkiler vermişti.
Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
DÜNYA
Kanada Başbakanı Trudeau 'Acil Durumlar Yasası'nı uygulamaya koydu
15 Şubat, 02:20
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