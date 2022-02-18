https://tr.sputniknews.com/20220218/kamyoncu-protestolarini-savunan-musk-trudeau-ile-hitleri-bir-tutan-paylasim-yapti-ardindan-sildi-1053981302.html

Kamyoncu protestolarını savunan Musk, Trudeau ile Hitler'i bir tutan paylaşım yaptı, ardından sildi

Kamyoncu protestolarını savunan Musk, Trudeau ile Hitler'i bir tutan paylaşım yaptı, ardından sildi

Milyarder Elon Musk, Kanada'da aşı zorunluluğunu protesto ederek tedarik zincirinin kilitleyen kamyonculara destek vererek, Kanada Başbakanı Trudeau ile Nazi... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T10:48+0300

2022-02-18T10:48+0300

2022-02-18T10:48+0300

yaşam

elon musk

kanada

hitler

justin trudeau

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049382191_0:175:2783:1740_1920x0_80_0_0_0a985bceb7e7eb5fb0171612ba204883.jpg

Sosyal medya platformu Twitter'daki paylaşımlarıyla konuşulan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, aşı zorunluluğunu protesto eden kamyonculara destek için Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'le karşılaştırdığı görsel paylaştı.Musk, Hitler'in bir fotoğrafının ve "Beni Justin Trudeau'yla kıyaslamaktan vazgeçin. Benim bir bütçem vardı" bir görsel tweet'ledi.Milyarder Musk, görseli kripto para ticareti sitesi CoinDesk'in Trudeau'nun protestoculara yönelik fonları engelleme kararıyla ilgili haberine yanıt olarak gönderdi.'Üzücü ve rahatsız edici'Musk'un tweet'ine Auschwitz Müzesi'nden de tepki geldi. Yapılan paylaşımda, "Adolf Hitler görseli kullanmak ve bu nedenle, onun yarattığı totaliter Nazi Almanyası rejimi tarafından acı çektirilen, aşağılanan, işkence gören ve öldürülen tüm insanların trajedisini kullanmak üzücü ve rahatsız edici. Bu, tüm kurbanların anısına saygısızlık etmekte ve birçok insanı incitmektedir" denildi.Daha önce Elon Musk, Kanada'da aşı zorunluluğuna karşı büyük gösteriler düzenleyen kamyonculara desteğini verdiğini duyurumuştu.Musk, Kanada hükümetini barışçıl gösterileri bastırmakla suçlamıştı.Başbakan Trudeau tarafından 14 Şubat pazartesi günü ilan edilen Acil Durumlar Yasası, finansal kurumlara, ablukayla bağlantılı bir bireyin veya işletmenin hesabını mahkeme emri olmadan dondurmak veya askıya almak için yeni yetkiler vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220215/kanada-basbakani-trudeau-acil-durumlar-yasasini-uygulamaya-koydu-1053842975.html

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elon musk, kanada, hitler, justin trudeau