Kamyoncu protestolarını savunan Musk, Trudeau ile Hitler'i bir tutan paylaşım yaptı, ardından sildi
Milyarder Elon Musk, Kanada'da aşı zorunluluğunu protesto ederek tedarik zincirinin kilitleyen kamyonculara destek vererek, Kanada Başbakanı Trudeau ile Nazi Almanyası lideri Hitleri'i bir tutan bir paylaşımda bulundu. Musk, sonrasında paylaşımını sildi.
Sosyal medya platformu Twitter'daki paylaşımlarıyla konuşulan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, aşı zorunluluğunu protesto eden kamyonculara destek için Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'le karşılaştırdığı görsel paylaştı.
Musk, Hitler'in bir fotoğrafının ve "Beni Justin Trudeau'yla kıyaslamaktan vazgeçin. Benim bir bütçem vardı" bir görsel tweet'ledi.
O “hot take” de Elon Musk sobre a atual situação política do Canadá em relação as ações do governo para conter as manifestações, meme de Hitler dizendo “Parem de me comparar ao Justin Trudeau, Eu tinha um orçamento”. pic.twitter.com/35dVxjwjLp— Nathália Urban (@UrbanNathalia) February 17, 2022
Milyarder Musk, görseli kripto para ticareti sitesi CoinDesk'in Trudeau'nun protestoculara yönelik fonları engelleme kararıyla ilgili haberine yanıt olarak gönderdi.
'Üzücü ve rahatsız edici'
Musk'un tweet'ine Auschwitz Müzesi'nden de tepki geldi. Yapılan paylaşımda, "Adolf Hitler görseli kullanmak ve bu nedenle, onun yarattığı totaliter Nazi Almanyası rejimi tarafından acı çektirilen, aşağılanan, işkence gören ve öldürülen tüm insanların trajedisini kullanmak üzücü ve rahatsız edici. Bu, tüm kurbanların anısına saygısızlık etmekte ve birçok insanı incitmektedir" denildi.
Using the image of Adolf Hitler & therefore exploiting the tragedy of all people who suffered, were humiliated, tortured & murdered by the totalitarian regime of Nazi Germany created by him is sad & disturbing. It disrespects the memory of all victims & hurts many people.— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 17, 2022
Daha önce Elon Musk, Kanada'da aşı zorunluluğuna karşı büyük gösteriler düzenleyen kamyonculara desteğini verdiğini duyurumuştu.
Musk, Kanada hükümetini barışçıl gösterileri bastırmakla suçlamıştı.
Başbakan Trudeau tarafından 14 Şubat pazartesi günü ilan edilen Acil Durumlar Yasası, finansal kurumlara, ablukayla bağlantılı bir bireyin veya işletmenin hesabını mahkeme emri olmadan dondurmak veya askıya almak için yeni yetkiler vermişti.