https://tr.sputniknews.com/20220218/lavrov-kosova-arnavutluk-ve-bosna-hersekten-donbassa-parali-asker-gonderildigi-bilgisi-aldik-1053993268.html

Lavrov: Kosova, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten Donbass'a paralı asker gönderildiği bilgisi aldık

Lavrov: Kosova, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten Donbass'a paralı asker gönderildiği bilgisi aldık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kosova, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten Donbass'a paralı asker gönderildiği bilgisi aldıklarını ve bunu doğrulamaya... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T14:16+0300

2022-02-18T14:16+0300

2022-02-18T15:09+0300

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Russia Today'e (RT) demeç veren Lavrov, "Kosova ve Batı Balkanlar'ın diğer bazı bölgeleri suç yuvası haline geliyor. Oralarda teröristler, uyuşturucu tüccarları var. ABD tarafından da olmak üzere yavaş yavaş kışkırtılan çatışmalara katılmaları için paralı askerleri yanlarına çekiyorlar. Rusya'nın dengesini bozmak ve Donbass'a göndermek üzere Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler var. Şu anda bunu kontrol ediyoruz" dedi.'Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğine dair haberler yalan'Batı basınında yer alan Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğine dair haberleri yalan olduğunun altını çizen Lavrov, "Az çok dış politikayla ilgilenen insanların tüm bunların propaganda, yalan ve uydurma olduğuna ikna olduğuna eminim. Asıl mesele, bu yalan haberleri yazanların kendi söylediklerine inanmalarıdır. Bu, gülünç verici" ifadelerini kullandı.Rusya ve ABD'nin güvenlik garantileriyle ilgili müzakerelerde az ilerleme kaydettiğini söyleyen Lavrov, ABD ve NATO'nun bu konuda adil bir yaklaşım sergilemelerini sağlayacaklarını vurguladı.'Blinken'la görüşme, çıkarlarımıza ve planlarımıza uygun'ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la, Moskova'nın Washington'a cevabını göndermesi ve bunun ABD'de incelenmesi sonrasında bir görüşme yapmayı kararlaştırdıklarını anlatan Lavrov, her iki tarafın buna ilgi duyduğunu ve böyle bir görüşmenin Rusya'nın çıkarlarına ve planlarına uygun olduğunu belirtti.'NATO, altına imza attığı hususları görüşmekten kaçamayacak'NATO'ya da bir mesaj gönderen Lavrov, "NATO'lu meslektaşlar, daha önce altına imza attığımız hususları nasıl yerine getireceğimize dair görüşmelerden kaçamayacak. En üst düzeyde onaylanan ve bölünmez güvenliğin tüm bileşenlerinin birbiriyle ilişkisini sağlayan konsepti keyfi olarak yorumlayamayacaklar" diye konuştu.'Kiev'in Donetsk ve Lugansk'la diyaloğu reddetmesi doğrudan bir meydan okuma'Kiev'in Donbass'taki sorunların çözümü için Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile doğrudan diyalog kurmayı reddetmesini eleştiren Lavrov, "Minsk anlaşmalarının eksiksiz olarak ve sırasıyla uygulanmasının bir alternatifi bulunmadığını vurguladık. Elbette bizim tarafımızdan, Kiev yönetiminin Donetsk ve Lugansk ile doğrudan kurmayacaklarına dair devam eden açıklamalarından duyulan ciddi endişeler de vurgulandı. Bu, doğrudan bir meydan okuma ve Minsk anlaşmalarına uymayı direkt olarak reddetmektir" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220218/rusya-savunma-bakani-soygu-abdli-mevkidasi-austin-ile-gorusecek-1053981630.html

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ukrayna, donbass, sergey lavrov, kosova, arnavutluk, bosna hersek, paralı asker