https://tr.sputniknews.com/20220218/rusya-savunma-bakani-soygu-abdli-mevkidasi-austin-ile-gorusecek-1053981630.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüşecek
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüşecek
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Washington’ın girişimiyle ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T10:56+0300
2022-02-18T10:56+0300
2022-02-18T11:08+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
lloyd austin
sergey şoygu
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “18 Şubat’a Rusya Savunma Bakanı General Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Llyod Austin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirilecek” ifadeleri kullanıldı. Görüşmenin ABD tarafının girişimiyle gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, gündemde nelerin olacağıyla ilgili bilgi verilmedi. Bakanlar arasında daha önce 12 Şubat’ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, bu görüşmede ikili karşılıklı olarak ilgilendiren güvenlik konularını ele almıştı. Başka ayrıntı aktarılmamıştı. ABD Savunma Bakanlığı ise Rusya’nın Kırım’daki ve Ukrayna çevresindeki güçlerini artırmasının konuşulduğunu belirtmişti.
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rusya, abd, lloyd austin, sergey şoygu
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüşecek
10:56 18.02.2022 (güncellendi: 11:08 18.02.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Washington’ın girişimiyle ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “18 Şubat’a Rusya Savunma Bakanı General Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Llyod Austin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirilecek” ifadeleri kullanıldı. Görüşmenin ABD tarafının girişimiyle gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, gündemde nelerin olacağıyla ilgili bilgi verilmedi.
Bakanlar arasında daha önce 12 Şubat’ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, bu görüşmede ikili karşılıklı olarak ilgilendiren güvenlik konularını ele almıştı. Başka ayrıntı aktarılmamıştı. ABD Savunma Bakanlığı ise Rusya’nın Kırım’daki ve Ukrayna çevresindeki güçlerini artırmasının konuşulduğunu belirtmişti.