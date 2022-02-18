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Bakan Akar'dan Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin açıklama
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/rusya-savunma-bakani-soygu-abdli-mevkidasi-austin-ile-gorusecek-1053981630.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüşecek
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüşecek
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Washington’ın girişimiyle ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
abd
lloyd austin
sergey şoygu
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “18 Şubat’a Rusya Savunma Bakanı General Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Llyod Austin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirilecek” ifadeleri kullanıldı. Görüşmenin ABD tarafının girişimiyle gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, gündemde nelerin olacağıyla ilgili bilgi verilmedi. Bakanlar arasında daha önce 12 Şubat’ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, bu görüşmede ikili karşılıklı olarak ilgilendiren güvenlik konularını ele almıştı. Başka ayrıntı aktarılmamıştı. ABD Savunma Bakanlığı ise Rusya’nın Kırım’daki ve Ukrayna çevresindeki güçlerini artırmasının konuşulduğunu belirtmişti.
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rusya, abd, lloyd austin, sergey şoygu

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüşecek

10:56 18.02.2022 (güncellendi: 11:08 18.02.2022)
© AP Photo / Denis BalibouseABD- Rusya bayrakları
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AP Photo / Denis Balibouse
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Washington’ın girişimiyle ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “18 Şubat’a Rusya Savunma Bakanı General Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Llyod Austin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirilecek” ifadeleri kullanıldı. Görüşmenin ABD tarafının girişimiyle gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, gündemde nelerin olacağıyla ilgili bilgi verilmedi.
Bakanlar arasında daha önce 12 Şubat’ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, bu görüşmede ikili karşılıklı olarak ilgilendiren güvenlik konularını ele almıştı. Başka ayrıntı aktarılmamıştı. ABD Savunma Bakanlığı ise Rusya’nın Kırım’daki ve Ukrayna çevresindeki güçlerini artırmasının konuşulduğunu belirtmişti.
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