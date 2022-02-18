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https://tr.sputniknews.com/20220218/mahalleli-pitbull-besledigini-ihbar-etti-14-bin-982-tl-ceza-kesildi-1053996400.html
Mahalleli pitbull beslediğini ihbar etti, 14 bin 982 TL ceza kesildi
Mahalleli pitbull beslediğini ihbar etti, 14 bin 982 TL ceza kesildi
Kayseri'de, yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeği beslediği mahalleli tarafından ihbar edilen Oğuzhan D.'ye, 14 bin 982 TL ceza uygulandı. 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
pitbull
kayseri
melikgazi
ceza
para cezası
yasak
yasaklı
köpek
şahin
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Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi Fındıklıdere Caddesi'ndeki 38 VU 582 plakalı otomobil içinde, yasaklı hayvan türlerinden pitbull gören mahalleli, polise ihbarda bulundu. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekipler, otomobil içinde bulunan köpeğe el koydu. Köpeği besleyen Oğuzhan D.'ye de 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 14 bin 982 TL ceza kesildi. Pitbull cinsi köpek ise barınağına teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220216/istanbulda-pitbull-cinsi-kopegin-saldirisinda-3-kisi-yaralandi-1053924474.html
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pitbull, kayseri, melikgazi, ceza, para cezası, yasak, yasaklı, köpek, şahin, ihbar

Mahalleli pitbull beslediğini ihbar etti, 14 bin 982 TL ceza kesildi

15:09 18.02.2022
© DHAMahalleli pitbull beslediğini ihbar etti, 14 bin 982 TL ceza kesildi
Mahalleli pitbull beslediğini ihbar etti, 14 bin 982 TL ceza kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© DHA
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Kayseri'de, yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeği beslediği mahalleli tarafından ihbar edilen Oğuzhan D.'ye, 14 bin 982 TL ceza uygulandı.
Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi Fındıklıdere Caddesi'ndeki 38 VU 582 plakalı otomobil içinde, yasaklı hayvan türlerinden pitbull gören mahalleli, polise ihbarda bulundu.
Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobil içinde bulunan köpeğe el koydu. Köpeği besleyen Oğuzhan D.'ye de 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 14 bin 982 TL ceza kesildi.
Pitbull cinsi köpek ise barınağına teslim edildi.
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