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https://tr.sputniknews.com/20220218/nasanin-mars-gezgini-perseverance-ikinci-yilinda-kaya-ornekleri-toplamaya-odaklanacak-1054005261.html
NASA'nın Mars gezgini Perseverance ikinci yılında kaya örnekleri toplamaya odaklanacak
NASA'nın Mars gezgini Perseverance ikinci yılında kaya örnekleri toplamaya odaklanacak
NASA’nın bugün Mars’taki görevinin ilk yılını tamamlayan keşif aracı Perseverance’ın Kızıl Gezegen’deki ikinci yılında kaya örnekleri toplamaya odaklanacağı... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T17:44+0300
2022-02-18T17:47+0300
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UPI’nin haberine göre, Mars’ta geçirdiği 1 yıl içerisinde kendi sistemlerini ve Ingenuity helikopterinin sistemlerini deneyen Perseverance, ayrıca gezegenin kuzey bölgesindeki Jezero Krateri'nin zemininde 6 kaya örneği de topladı.Perseverance ikinci yılına girerken asıl görevi olan kaya örnekleri toplamak için kraterin yan kısımları ve eski nehir deltasında keşif yapacak.Mars gezgininin, gelecek iki yıl içerisinde olabildiğince kaya örneği toplayarak 2028’de gezegene iniş yapacak Mars Örnek Dönüş misyonuna aktarması isteniyor.Perseverance, aşınmış krater duvarlarına giden en iyi rotayı belirlemek için Ingenuity’nin uçuşlarında çektiği görüntüleri kullanacak.NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars’a inmişti.Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance’ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2.4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220209/nasanin-perseverance-kesif-araci-marsta-en-uzun-yuruyusunu-yapti-1053661195.html
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perseverance, nasa, mars, kaya

NASA'nın Mars gezgini Perseverance ikinci yılında kaya örnekleri toplamaya odaklanacak

17:44 18.02.2022 (güncellendi: 17:47 18.02.2022)
© AAPerseverance, Mars
Perseverance, Mars - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© AA
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NASA’nın bugün Mars’taki görevinin ilk yılını tamamlayan keşif aracı Perseverance’ın Kızıl Gezegen’deki ikinci yılında kaya örnekleri toplamaya odaklanacağı bildirildi.
UPI’nin haberine göre, Mars’ta geçirdiği 1 yıl içerisinde kendi sistemlerini ve Ingenuity helikopterinin sistemlerini deneyen Perseverance, ayrıca gezegenin kuzey bölgesindeki Jezero Krateri'nin zemininde 6 kaya örneği de topladı.
Perseverance ikinci yılına girerken asıl görevi olan kaya örnekleri toplamak için kraterin yan kısımları ve eski nehir deltasında keşif yapacak.
Mars gezgininin, gelecek iki yıl içerisinde olabildiğince kaya örneği toplayarak 2028’de gezegene iniş yapacak Mars Örnek Dönüş misyonuna aktarması isteniyor.
Perseverance, aşınmış krater duvarlarına giden en iyi rotayı belirlemek için Ingenuity’nin uçuşlarında çektiği görüntüleri kullanacak.
NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars’a inmişti.
Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance’ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2.4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.
NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
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