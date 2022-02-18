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https://tr.sputniknews.com/20220218/otomobilde-mahsur-kaldi-itfaiye-eri-kucaginda-tasidi-1054000613.html
Otomobilde mahsur kaldı, itfaiye eri kucağında taşıdı
Otomobilde mahsur kaldı, itfaiye eri kucağında taşıdı
Kocaeli'de seyir halinde olan otomobilin sağ ön tekerleği, mazgal demiri olmayan çukura sıkıştı. Yükselen yağmur suları sebebiyle dışarıya çıkamayan sürücüyü... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
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itfaiye
türkiye
otomobil
kocaeli
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Kocaeli'de edinilen bilgiye göre, Sunay Mesut idaresindeki otomobilin sağ ön tekerleği, mazgal demiri olmayan çukura sıkıştı.Biriken ve yükselen yağmur suları sebebiyle araçta mahsur kalan Mesut'u gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü mahsur kaldığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Yağmur suyunun yükselmesiyle otomobilinden inemeyen sürücüyü bir itfaiye eri kucağına alarak araçtan çıkardı.Otomobil ise çekici yardımıyla çukurdan çıkarıldı.
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itfaiye, otomobil, kocaeli

Otomobilde mahsur kaldı, itfaiye eri kucağında taşıdı

16:01 18.02.2022 (güncellendi: 16:22 18.02.2022)
© İHAKocaeli'de otomobilde mahsur kalan kişi, itfaiye
Kocaeli'de otomobilde mahsur kalan kişi, itfaiye - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© İHA
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Kocaeli'de seyir halinde olan otomobilin sağ ön tekerleği, mazgal demiri olmayan çukura sıkıştı. Yükselen yağmur suları sebebiyle dışarıya çıkamayan sürücüyü ise itfaiye eri kucağına alarak otomobilden çıkardı.
Kocaeli'de edinilen bilgiye göre, Sunay Mesut idaresindeki otomobilin sağ ön tekerleği, mazgal demiri olmayan çukura sıkıştı.
Biriken ve yükselen yağmur suları sebebiyle araçta mahsur kalan Mesut'u gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü mahsur kaldığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Yağmur suyunun yükselmesiyle otomobilinden inemeyen sürücüyü bir itfaiye eri kucağına alarak araçtan çıkardı.
Otomobil ise çekici yardımıyla çukurdan çıkarıldı.
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