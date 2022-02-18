https://tr.sputniknews.com/20220218/otomobilde-mahsur-kaldi-itfaiye-eri-kucaginda-tasidi-1054000613.html

Otomobilde mahsur kaldı, itfaiye eri kucağında taşıdı

Otomobilde mahsur kaldı, itfaiye eri kucağında taşıdı

Kocaeli'de seyir halinde olan otomobilin sağ ön tekerleği, mazgal demiri olmayan çukura sıkıştı. Yükselen yağmur suları sebebiyle dışarıya çıkamayan sürücüyü... 18.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-18T16:01+0300

2022-02-18T16:01+0300

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itfaiye

türkiye

otomobil

kocaeli

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Kocaeli'de edinilen bilgiye göre, Sunay Mesut idaresindeki otomobilin sağ ön tekerleği, mazgal demiri olmayan çukura sıkıştı.Biriken ve yükselen yağmur suları sebebiyle araçta mahsur kalan Mesut'u gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü mahsur kaldığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Yağmur suyunun yükselmesiyle otomobilinden inemeyen sürücüyü bir itfaiye eri kucağına alarak araçtan çıkardı.Otomobil ise çekici yardımıyla çukurdan çıkarıldı.

türkiye

kocaeli

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itfaiye, otomobil, kocaeli