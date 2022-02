https://tr.sputniknews.com/20220218/ozhaseki-chp-kazandigi-belediyeleri-28-yil-geriye-goturdu-1053984728.html

Özhaseki: CHP kazandığı belediyeleri 28 yıl geriye götürdü

Özhaseki: CHP kazandığı belediyeleri 28 yıl geriye götürdü

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının "Belediyelerimiz üzerindeki yük, taşınabilir olmaktan çıkmıştır" açıklamasını değerlendiren AK Parti Genel Başkan... 18.02.2022

2022-02-18

Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının ekonomik gelişmeler sonrasında yaptıkları "Belediyelerimiz üzerindeki yük, taşınabilir olmaktan çıkmıştır” açıklamasını AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Sputnik’e değerlendirdi.‘Göreve geldiklerinden beri taş üstüne taş koymadılar’CHP’li başkanların bir algı yaratmak istediğini savunan Özhaseki “Benim gördüğüm şu; CHP’li belediye başkanları günlerini müthiş bir algı operasyonu ile geçiriyorlar. Bu algı işini de sevdiler. İş yapmaya niyetleri yok zaten becerileri de olmadığını bizzat yaşayarak görüyoruz. Göreve geldiklerinden beri daha taş üstüne taş koymadılar. Algı operasyonları için de büyük paralar harcıyorlar. Şehirlerimiz bir yandan talan ediliyor diğer yandan beceriksizlik ile adeta can çekişiyor. CHP’li belediyeler vaatlerini yerine getirmedikleri gibi güzelim şehirlerimizi, 28 yıl öncesine götürdüler. CHP'den aldığımız güne, 94'e öncesine götürdüler” dedi.‘Tecrübe ve birikimleri yok’CHP’li belediye başkanlarının seçim öncesindeki vaatlerini yerine getirmediğini belirten Özhaseki “Metro yapacaklardı, yolları kapattılar. Yeşil alan yapacaklardı, dikey bahçeleri bile söktüler. ‘İstanbul'un özgelirleri kendine yeter, artar da bile’ demişlerdi, 3 yılda borç almak için çalmadık kapı bırakmadılar. Zaman, mekan ve imkan yönetimleri hakkında hiçbir tecrübe ve birikimleri yok. Selde tatilde, karda balıkçıda... Bakalım daha neler göreceğiz. Arkadaşlar sizin işiniz yok mu? Peki, dertleri ne? Sözde cumhurbaşkanlığı adaylığı. Bunların işleri güçleri; kendi geleceklerini, istikballerini düşünmek. Zamana, dair hiçbir tasarrufları yok. Hep ikbal peşindeler. Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışına girmişler. Parti için kaprisli mücadelenizi kendi içinizde gerin. Allah aşkına kişisel hırslarınız için büyükşehirleri kaderine terk etmeyin” ifadelerini kullandı‘Algı operasyonuna para ayırıyorlar’İstanbul Büyükşehir Belediyesinin harcamalarını da eleştiren Özhaseki “İşte bunun açık bir göstergesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal tesisler için 12 milyon lira, İstanbul depremlerine 495 milyon ama algı operasyonu yaptığı reklam için 895 milyon TL ayırmış. Görüyoruz ki algı operasyonları için ayırdıkları para depreme ayırdıkları bütçenin neredeyse iki katı. Yazık” dedi.‘Rutin belediye hizmetlerini bile yönetemiyorlar’CHP’li belediyelerin devletten aldıkları gelirlerin iki kat artığını söyleyen Özhaseki belediye başkanlarının kaynak eleştirilerine şu yanıt verdi:‘AK belediyelerimiz sudaki KDV oranını yüzde 1’e düşürdü’AK Partili Belediyeler ile CHP’li belediyeleri kıyaslayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki “Hâlihazırdaki en önemli sorunumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yüksek enflasyondur. Her geçen ay enflasyonun düşüşü için de gayretlerimiz sürüyor. Ekonomik gelişmelerin hizmetleri etkilememesi için halkın hizmetkârı olan AK Belediyelerimiz var gücüyle çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi yönündeki resmî gazetede karar yayınlandı. Bu kapsamda AK belediyelerimiz hemen sudaki KDV oranını yüzde 1’e düşürdüler. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise ne yaptı; İstanbul’da CHP’li İBB yönetimi, iki gün önce suya yüzde 90’la yüzde 175’e varan oranlarda zam yapmak istediler. AK Parti grubu olarak fahiş fiyat zammını kabul etmedik. Zam yapacaksanız enflasyon oranında getirin deyip geri gönderdik. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız, vatandaşlarımız da bizi hiç yalnız bırakmadı hamdolsun. AK Belediyelerimiz öncelikle kaynaklarını iyi kullandılar. Şehirlerinin ihtiyaçlarını tespit edip öncelik sırasına göre yaptılar. Öz kaynaklarını geliştirdiler, kaynak ürettiler. Bunları CHP’li belediyelerde maalesef göremezsiniz” ifadelerini kullandı.

