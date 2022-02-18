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Prof. Dr. Recep Demirhan: Turkovac, Sinovac'tan daha etkin
Prof. Dr. Recep Demirhan: Turkovac, Sinovac'tan daha etkin
Prof. Dr. Recep Demirhan, vatandaşları hatırlatma dozlarını olmaları konusunda uyararak "Turkovac aşımız güvenli bir aşı, koruyuculuğu yüksek bir aşı. Çin... 18.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-18T16:27+0300
2022-02-18T16:27+0300
koronavirüs
turkovac
aşı
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
tavsiye
sinovac
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Sağlık Bakanlığı'nca kullanıma sunulan yerli koronavirüs aşısı Turkovac, Şehir hastanelerinin ardından eğitim ve araştırma hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Bir iki hafta içinde tüm aile hekimliği merkezlerinde de Turkovac'ın uygulanmaya başlanacağını söyleyerek bilgi veren Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki son durumu ile ilgili de konuştu. Demirhan, ayrıca aşı olmayan ve hatırlatma dozlarını uygulamamış vatandaşları aşı olmaya davet ederek, Turkovac aşısının güvenli ve koruyuculuğu yüksek bir aşı olduğunu aktardı.Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Türkiye Kovid 19 ile ilgili olarak çok ciddi bir mücadelenin içinde. Yaklaşık 2 yıldır çok ciddi bir şekilde kovid mücadelesi veriyoruz. Biz Kovid 19'un aşısını da yerli ve milli aşımız Turkovac'ı da imal ettik biliyorsunuz. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi buluşu yaptı. Şanlıurfa da üretime geçti ve önce şehir hastanelerinde ardından eğitim hastanelerinde, gelecek hafta itibariyle tüm Türkiye'deki hastanelerde ve bir iki hafta içinde tüm aile hekimliği merkezlerinde Turkovac aşımız güvenli bir şekilde tüm insanlara yapılacak. Şu anda tüm Türkiye'de yüz binin üzerinde Turkovac aşısı yapıldı. Bize şu ana kadar Turkovac ile ilgili hiçbir yan etki bildirilmedi. Biz de saptamadık. Dolayısıyla Turkovac aşımız güvenli bir aşı, koruyuculuğu yüksek bir aşı. Çin menşeli Sinovac aşısından da daha etkin bir aşı olduğunu biliyoruz. Yan etkisi çok düşük bir aşı" dedi.'Aşılarını yaptırsınlar ki̇ bi̇z Kovi̇d nedeni̇yle i̇nsanları kaybetmeyeli̇m'Aşı sürecini tamamlamamış kişileri aşı olmaları konusunda uyaran Demirhan şöyle konuştu:"Biz Türkiye'de yaşayan insanlar olarak Kovid'deki mücadeleyi kazanmak adına aşılanmanın artmasını, hatırlatıcı aşı 'Rapel' dediğimiz aşı dozlarımızın yapılmasını özellikle vatandaşlarımızdan istiyoruz ki Kovid nedeniyle yaşamlar son bulmasın. İnsanlarımız ölmesin, vefat sayıları artmasın. Biliyorsunuz son birkaç haftadır Kovid'den dolayı özellikle yoğun bakımlarda yatan 65 yaşın üzerindeki kişilerde ölüm oranı arttı. Şu anda 250 civarında günlük veri veriliyor biliyorsunuz. Bunun en büyük sebebi de aşısız kişiler veya hatırlatıcı, Rapel dozu gelip bunları yaptırmayan insanlardan oluştuğunu görmeye başladık. Bu durum bizleri oldukça üzüyor. O yüzden vatandaşlarımızdan ricamız lütfen hatırlatıcı dozlarını, aşılarını yaptırsınlar ki biz Kovid nedeniyle insanları kaybetmeyelim. İnsanların ölümüne sebep olmayalım. Amacımız, hedefimiz bu. Bakanlığımız da yeterli miktarda Kovid aşısını imal etmiş olup bunu tüm Türkiye'deki sağlık kuruluşlarına dağıtıyor. Dağıtım da hızlı bir şekilde devam ediyor. Herkesin Turkovac aşısıyla aşılanarak bu Kovid mücadelesinden biz başarılı bir şekilde çıkalım istiyoruz. Maskeden mesafeden kurtulalım istiyoruz. Bunun için vatandaşlarımızdan ilk günkü hasasiyetle maske mesafede olduğu gibi aşıda da aynı yaklaşımı özellikle hatırlatıcı dozlarında sergilemelerini rica ediyoruz. Hatırlatıcı dozlarında istediğimiz seviyede değiliz çünkü. Aşının yan etkisi yok tekrar tekrar vurguluyorum. Turkovac ile aşılanarak biz korunur hale gelmeliyiz. Antikor seviyemizi yükseltip özellikle yaşlı grupta ölümleri azaltabiliriz diye düşünüyorum."
https://tr.sputniknews.com/20220218/16-18-yas-grubunda-turkovac-uygulamasi-basladi-1053993635.html
https://tr.sputniknews.com/20220218/trtden-turkovac-belgeseli-1053992882.html
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turkovac, aşı, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, tavsiye, sinovac

Prof. Dr. Recep Demirhan: Turkovac, Sinovac'tan daha etkin

16:27 18.02.2022
© DHAProf. Dr. Recep Demirhan
Prof. Dr. Recep Demirhan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
© DHA
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Prof. Dr. Recep Demirhan, vatandaşları hatırlatma dozlarını olmaları konusunda uyararak "Turkovac aşımız güvenli bir aşı, koruyuculuğu yüksek bir aşı. Çin menşeli Sinovac aşısından da daha etkin bir aşı olduğunu biliyoruz. Yan etkisi çok düşük bir aşı. Şu anda tüm Türkiye'de yüz binin üzerinde Turkovac aşısı yapıldı" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nca kullanıma sunulan yerli koronavirüs aşısı Turkovac, Şehir hastanelerinin ardından eğitim ve araştırma hastanelerinde uygulanmaya başlandı.
Bir iki hafta içinde tüm aile hekimliği merkezlerinde de Turkovac'ın uygulanmaya başlanacağını söyleyerek bilgi veren Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki son durumu ile ilgili de konuştu.
Demirhan, ayrıca aşı olmayan ve hatırlatma dozlarını uygulamamış vatandaşları aşı olmaya davet ederek, Turkovac aşısının güvenli ve koruyuculuğu yüksek bir aşı olduğunu aktardı.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Türkiye Kovid 19 ile ilgili olarak çok ciddi bir mücadelenin içinde. Yaklaşık 2 yıldır çok ciddi bir şekilde kovid mücadelesi veriyoruz. Biz Kovid 19'un aşısını da yerli ve milli aşımız Turkovac'ı da imal ettik biliyorsunuz. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi buluşu yaptı. Şanlıurfa da üretime geçti ve önce şehir hastanelerinde ardından eğitim hastanelerinde, gelecek hafta itibariyle tüm Türkiye'deki hastanelerde ve bir iki hafta içinde tüm aile hekimliği merkezlerinde Turkovac aşımız güvenli bir şekilde tüm insanlara yapılacak. Şu anda tüm Türkiye'de yüz binin üzerinde Turkovac aşısı yapıldı. Bize şu ana kadar Turkovac ile ilgili hiçbir yan etki bildirilmedi. Biz de saptamadık. Dolayısıyla Turkovac aşımız güvenli bir aşı, koruyuculuğu yüksek bir aşı. Çin menşeli Sinovac aşısından da daha etkin bir aşı olduğunu biliyoruz. Yan etkisi çok düşük bir aşı" dedi.
16-18 yaş grubunda Turkovac uygulaması başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
KORONAVİRÜS
16-18 yaş grubunda Turkovac uygulaması başladı
14:21

'Aşılarını yaptırsınlar ki̇ bi̇z Kovi̇d nedeni̇yle i̇nsanları kaybetmeyeli̇m'

Aşı sürecini tamamlamamış kişileri aşı olmaları konusunda uyaran Demirhan şöyle konuştu:
"Biz Türkiye'de yaşayan insanlar olarak Kovid'deki mücadeleyi kazanmak adına aşılanmanın artmasını, hatırlatıcı aşı 'Rapel' dediğimiz aşı dozlarımızın yapılmasını özellikle vatandaşlarımızdan istiyoruz ki Kovid nedeniyle yaşamlar son bulmasın. İnsanlarımız ölmesin, vefat sayıları artmasın. Biliyorsunuz son birkaç haftadır Kovid'den dolayı özellikle yoğun bakımlarda yatan 65 yaşın üzerindeki kişilerde ölüm oranı arttı. Şu anda 250 civarında günlük veri veriliyor biliyorsunuz. Bunun en büyük sebebi de aşısız kişiler veya hatırlatıcı, Rapel dozu gelip bunları yaptırmayan insanlardan oluştuğunu görmeye başladık. Bu durum bizleri oldukça üzüyor. O yüzden vatandaşlarımızdan ricamız lütfen hatırlatıcı dozlarını, aşılarını yaptırsınlar ki biz Kovid nedeniyle insanları kaybetmeyelim. İnsanların ölümüne sebep olmayalım. Amacımız, hedefimiz bu.
Bakanlığımız da yeterli miktarda Kovid aşısını imal etmiş olup bunu tüm Türkiye'deki sağlık kuruluşlarına dağıtıyor. Dağıtım da hızlı bir şekilde devam ediyor. Herkesin Turkovac aşısıyla aşılanarak bu Kovid mücadelesinden biz başarılı bir şekilde çıkalım istiyoruz. Maskeden mesafeden kurtulalım istiyoruz. Bunun için vatandaşlarımızdan ilk günkü hasasiyetle maske mesafede olduğu gibi aşıda da aynı yaklaşımı özellikle hatırlatıcı dozlarında sergilemelerini rica ediyoruz. Hatırlatıcı dozlarında istediğimiz seviyede değiliz çünkü. Aşının yan etkisi yok tekrar tekrar vurguluyorum. Turkovac ile aşılanarak biz korunur hale gelmeliyiz. Antikor seviyemizi yükseltip özellikle yaşlı grupta ölümleri azaltabiliriz diye düşünüyorum."
TURKOVAC, yerli aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
KORONAVİRÜS
TRT'den TURKOVAC belgeseli
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